Действительно ли «Утро в сосновом лесу» написал Шишкин?

Увидев в Третьяковской галерее картину «Утро в сосновом лесу», посетители улыбаются ей, как старому другу. Но если присмотреться, на этикетке у картины можно заметить еще одну фамилию – К. Савицкий. Так кто же автор шедевра?

Друзья-передвижники

"Портрет художника И. И. Шишкина", 1880 Иван Крамской Иван Крамской

Иван Шишкин и Константин Савицкий дружили. Оба были участниками Товарищества передвижных выставок. Помогали друг другу: по воспоминаниям второй жены Савицкого Валерии Дюмулен, на картинах Шишкина ее муж «всегда писал фигуры».

"Портрет художника К.А. Савицкого" Иван Крамской Иван Крамской

Не только успехи, но и горе они делили пополам: Константин был крестным одного из сыновей своего коллеги. Когда трехлетний мальчик умер, горевали оба. Говорили слова утешения, потеряв любимых: в 1874 году умерла от чахотки первая жена Шишкина. Через год покончила с собой первая супруга Савицкого Екатерина Васильевна.

"Крестьянин с лошадью" Константин Савицкий Константин Савицкий

Творческими идеями тоже делились. О том, как родилась идея совместной работы над «Утром в сосновом лесу» вспоминала та же Дюмулен: Савицкий работал над картиной «На войну», когда ему пришел в голову новый сюжет. Всю ночь он делал эскиз «Медведей в лесу».

Шишкин, увидев набросок, был в восторге, и Савицкий предложил продолжить работу вместе: «Ты лес знаешь лучше меня». Так и вышло. Шишкин написал просыпающийся сосновый бор, а его друг – забавных медвежат, карабкающихся по поваленному дереву.

«Убили мы медведя и шкуру поделили!»

«Затеял я как-то картину с медведями в лесу, приохотился к ней. И. И. Ш-н и взял на себя исполнение пейзажа. Картина вытанцевалась, и в лице Третьякова нашелся покупатель. Таким образом убили мы медведя и шкуру поделили! Но вот дележка-то эта приключилась с какими-то курьезными запинками». Так описывал Савицкий ситуацию с картиной родственникам.

Иван Шишкин; Константин Савицкий Иван Шишкин; Константин Савицкий

Публике картину представили на 17-й выставке передвижников. Знаменитый коллекционер Павел Третьяков предложил за нее довольно крупную сумму – 4000 руб., из которых Савицкий получил.... всего лишь четверть.

В каталогах автором был указан только Шишкин. На этот счет существуют разные версии. Возможно, между художниками вышло какое-то недоразумение и Савицкий стер свою фамилию. Не исключено, что первоначально были указаны оба автора, а Савицкого «удалил» лично Третьяков.

"Встреча иконы" Константин Савицкий Константин Савицкий

У мецената были сложные отношения с художником из-за его картины «Встреча иконы». Купив ее, Третьяков со временем стал обращать внимание, что красочный слой стал трескаться. Савицкий пообещал основателю галереи исправить дефект, но сделать это решил в его отсутствие. Да еще и выбрал не совсем нужный оттенок краски, из-за чего поновленные облака стали очень розовыми и бросались в глаза на общем холодном сером фоне. Третьяков приказал немедленно вернуть исходный цвет, пусть и с трещинами. Как говорится, картина свой первоначальный вид обрела, но осадок остался.

Поэтому, по одной из версий, увидев фамилию Савицкого на «Утре...» коллекционер, не терпевший изменений в купленных картинах, смыл ее.

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