А вы знали, что песня «Ой, мороз, мороз» не народная?

Частушки и народные песни Мария Морозова знала настолько хорошо, что, вероятно, ее собственная песня получилась очень похожей на старые фольклорные напевы про зимушку-зиму.
Мария Морозова с мужем Александром УваровымФото из архива
Солистка Воронежского народного хора исполняла песню вместе с мужем Александром Уваровым. Первая известная запись была сделана в 1956 году в Москве. И почему-то звукорежиссеры были уверены, что слова и музыка народные. Так на пластинке и записали, указав лишь исполнителей.
Пластинка грамзаписи. Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» г. Апрелевск, 1961 годСлавгородский городской краеведческий музей
Вскоре песня звучала из радиоприемников во всех уголках Советского Союза и плотно укрепилась в «народном» статусе в сознании аудитории. Она действительно «ушла» в народ — ее пели все народные коллективы, и просто люди на длинных застольях.
Еще бОльшую популярность песня приобрела после того, как прозвучала в фильме «Хозяин тайги» (1968) в исполнении Валерия Золотухина.
Мария Морозова так и не смогла доказать свое авторство. Документальных подтверждений этому не нашлось, да и советские чиновники от культуры намекнули, что скандал не нужен. Чтобы восстановить справедливость (а заодно и интерес к подзабытым русским песням) Морозова написала книгу «Как это было. История создания песни "Ой, мороз, мороз..."».
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