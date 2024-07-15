А вы знали, что песня «Ой, мороз, мороз» не народная?

Частушки и народные песни Мария Морозова знала настолько хорошо, что, вероятно, ее собственная песня получилась очень похожей на старые фольклорные напевы про зимушку-зиму.

Мария Морозова с мужем Александром Уваровым Фото из архива Фото из архива

Солистка Воронежского народного хора исполняла песню вместе с мужем Александром Уваровым. Первая известная запись была сделана в 1956 году в Москве. И почему-то звукорежиссеры были уверены, что слова и музыка народные. Так на пластинке и записали, указав лишь исполнителей.

Пластинка грамзаписи. Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» г. Апрелевск, 1961 год Славгородский городской краеведческий музей Славгородский городской краеведческий музей

Вскоре песня звучала из радиоприемников во всех уголках Советского Союза и плотно укрепилась в «народном» статусе в сознании аудитории. Она действительно «ушла» в народ — ее пели все народные коллективы, и просто люди на длинных застольях.

Еще бОльшую популярность песня приобрела после того, как прозвучала в фильме «Хозяин тайги» (1968) в исполнении Валерия Золотухина.

Мария Морозова так и не смогла доказать свое авторство. Документальных подтверждений этому не нашлось, да и советские чиновники от культуры намекнули, что скандал не нужен. Чтобы восстановить справедливость (а заодно и интерес к подзабытым русским песням) Морозова написала книгу «Как это было. История создания песни "Ой, мороз, мороз..."».

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