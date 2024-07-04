Какие ювелиры, кроме Фаберже работали на русских царей

Почетное звание придворного ювелира или поставщика двора носил не только автор знаменитых пасхальных яиц, но и другие искусные мастера золотых и серебряных дел.

1. Иеремия Позье

Любимец трех императриц, Позье прославился тем, что изготовил большую императорскую корону к восшествию на престол Екатерины II в 1762 году. Ей же короновались все последующие императоры вплоть до Николая II. Составленная из двух полушарий, которые символизировали соединение Востока и Запада, корона украшена 4936 индийскими бриллиантами общим весом в 2858 карат, 75 жемчужинами и увенчана крупной шпинелью. При этом вес ее не так уж велик — чуть меньше 2 кг, а изготовлена она была в рекордно короткие сроки — за 2 месяца.

Большая императорская корона, 1762 Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Позье был большим мастером огранки камней, в первую очередь алмазов, что весьма ценили его венценосные покровительницы — Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. При них двор блистал в буквальном смысле слова. В своих воспоминаниях о жизни в России Позье отмечал, что «бриллиантов придворные дамы одевают изумительное множество» и «даже в частной жизни никогда не выезжают, не увешанные драгоценными уборами».

Бриллиантовая пряжка для мантии Екатерины II, 1750 Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В Россию швейцарец Позье попал еще ребенком — по легенде, они с отцом пришли в Петербург пешком по приглашению родственника, состоявшего хирургом при дворе Петра I. Отец вскоре умер, а мальчик попал в обучение к французскому гранильщику бриллиантов Граверо. В 21 год у Иеремии Позье уже была собственная мастерская, которая на протяжении четверти века обслуживала двор и аристократию.

Букеты из драгоценных камней, 1740-е Эрмитаж Эрмитаж

Любопытно, что помимо усыпанных алмазами табакерок, пряжек, брошей, орденов, шпилек для высоких дамских причесок, Позье изготавливал более дешевые украшения для не столь состоятельных заказчиков. Часть драгоценных камней в них заменялась граненым стеклом с подложкой из цветной фольги, но так искусно, что разницы при дворе никто не замечал.

2. Династия Болин

Когда в конце XIX — начале XX века в императорской семье выдавали замуж великих княжон и собирали приданое, столовое серебро заказывали Фаберже, а драгоценности — Болину. Уже этот факт говорит о степени доверия к фирме и эксклюзивности заказов.

Декоративный поднос, конце XIX-начало XX века Общественное достояние Общественное достояние

Болины — одна из старейших ювелирных династий. Фирму в Петербурге основал в 1796 году выходец из Саксонии Андрей Ремплер, которому удалость стать придворным ювелиром императоров Павла I и Александра I. Его дело продолжили зятья — немец Эрнст Ян и швед Карл Эдуард Болин. Имя последнего фирма сохранила до наших дней — незадолго до революции один из его потомков Василий Болин, захватив образцы и эскизы, отправился в Германию для организации филиала в курортном Бад-Хохенбурге, где любила отдыхать европейская знать.

Рисунок ониксовой чаши, 1910-е Общественное достояние Общественное достояние

Но началась Первая мировая война, он задержался в Европе и, возвращаясь через Стокгольм, договорился с местным банкиром о создании фешенебельного магазина, на открытии которого присутствовал шведский король Густав V. Через год грянула русская революция и петербургская фирма закрылась, а шведское отделение «Болин» до сих пор остается поставщиком драгоценностей Его Королевского Величества.

Болины славились изысканными и весьма дорогими украшениями. Когда в 1870 году ювелирам вручали очередную премию на Всероссийской выставке, формулировка была «за совершенную чистоту ювелирной работы, искусный подбор камней и изящество рисунков, при долговременном существовании фирмы». К сожалению, именно поэтому сохранилось крайне мало их произведений — большевики разыскивали их, вооружившись изъятыми бухгалтерскими книгами, вынимали камни и продавали по отдельности.

Мария Павловна и Елизавета II в тиаре Болина (жемчужины съемные) Общественное достояние; Getty Images Общественное достояние; Getty Images

Одно из сохранившихся украшений принадлежит сейчас английской королевской семье — бриллиантовая диадема с крупными жемчужными подвесками была сделана для великой княгини Марии Павловны, супруги младшего брата Александра III. После революции с помощью английских дипломатов ее удалось вывезти из России, затем ее приобрела английская королева Мария, супруга Георга V и бабушка Елизаветы II.

3. Фирма И.П. Сазикова

Одна из фирм, основанных еще в конце 18 в., заявила о себе на Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне. Но в отличие от имевшего там же успех Болина, Игнатий Сазиков представил национальный «русский стиль».

Чайно-кофейный сервиз, 1848 Музей Фаберже

Изначально серебряная мастерская была основана в Москве и производила все виды серебряной утвари — от маленьких ложек для соли до церковных окладов и даже иконостасов. Предметы были разного художественного и ценового уровня — от совсем простых до эксклюзивных, предназначавшихся для императорского двора и выставок. Самым известным из династии был сын основателя фирмы Игнатий Сазиков. За мастерство его называли «русским Бенвенуто Челлини». И именно он придумал использовать формы старинной русской посуды и крестьянские мотивы, положив начало направлению, невероятно популярному в ювелирных изделиях второй половине XIX века.

К работе Сазиков привлекал крупных художников и скульпторов. Например, к бракосочетанию великого князя Константина Николаевича (младшего брата Александра II) фирма выполнила серебряный сервиз с византийскими орнаментами, дизайн которого разрабатывал Федор Солнцев — художник-археолог, специалист по древнерусскому искусству. А в создания кабинетной скульптуры с тройкой лошадей участвовал Евгений Лансере.

Магазины и фабрики фирмы существовали до начала 1887 года, а затем перешли фирме Хлебникова.

4. Фирма И.П. Хлебникова

Фабрика золотых, серебряных, бриллиантовых изделий Ивана Хлебникова имела не очень долгую историю (она была основана в 1871 году), но была популярна и числилась поставщиком не только российского, но также нидерландского, датского, черногорского, сербского княжеских и королевских дворов.

Ковш с эмалью, 1908-1917 гг Музей "Собрание"

Главным направлением производства был «русский стиль», причем мастера особо славились умением воспроизводить в серебре фактуры других материалов — дерева, лыка, ткани. Плетеные корзинки с накинутой льняной салфеткой, выполненные целиком из серебра, выглядели как «настоящие».

Большое внимание уделялось и эмали — письменные приборы, портсигары, табакерки покрывались старинными многоцветными узорами. Практически каждый предмет был сделан с фантазией — солонка в форме трона, посуда, повторявшая древние ковши и братины, чернильницы в виде терема, самовар в виде петуха с чашками на курьих ножках. Популярны были рюмки, которые можно было поставить на стол только перевернутыми — на дне красовались скульптуры пляшущих крестьян. В декоре дорогих подарочных изделий использовались сюжеты русской истории — сцены жизни Сергия Радонежского, Ивана Грозного.

Набор для вина: графин, поднос и чарочки, 1880-е Государственный исторический музей

Фирма Хлебникова часто выполняла заказы Кремля — ее мастера создали иконостас Благовещенского собора Кремля и церковную утварь для Храма Христа Спасителя.

5. Фирма П.А. Овчинникова

Фирма считалась одним из законодателей мод на дореволюционном ювелирном рынке. Основавший ее Павел Овчинников вышел из крепостных и получил вольную за большие способности к рисованию (читайте подробнее его историю тут). Изделия фирмы были выполнены в «русском стиле», но имели свои особенности.

Солонка, 1894 Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Главной заслугой фабриканта было возрождение и развитие эмальерного дела. Ковши и иконные оклады украшала тончайшая эмаль по скани — узор на поверхности предмета создавался с помощью тонкой витой серебряной нити, а образованные ячейки заливались цветной эмалью. Еще более сложной была впервые использованная на фабрике Овчинникова «витражная» эмаль — не имеющая жесткой основы, на просвет она выглядела как оконный витраж в готическом соборе.

Чарка “Петушок”, 1896 Музей Фаберже Музей Фаберже

Использовали мастера и древнюю технику черни (или ниелло) с помощью которой создавались гравированные изображения с видами Кремля и московских соборов. Одним из самых значимых заказов фирмы был роскошный серебряный с золочением иконостас Успенского собора Московского Кремля.

Ларец, 1881 Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Еще одним важным новшеством была основанная Овчинниковым школа при фабрике, где на протяжении 5-6 лет талантливых молодых людей учили золотому и серебряному делу. Среди фабрикантов XIX века он одним из первых понял важность художественного образования.

6. Фирма «Кейбель»

Ювелирная династия выходцев из Германии работала в Петербурге с конца XVIII века. Мастера изготавливали ювелирные украшения из золота с бриллиантами для царского двора, в том числе малую императорскую корону для венчания на царство императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I.

Табакерка с портретом М.И.Кутузова, 1860-е Госу Госу

Но самой известной их продукцией стали наградные знаки, которые фирма производила во второй половине XIX века. С 1841 года Вильгельм Кейбель, а следом его сын и внук, стали единственными официальными изготовителями орденов для Капитула (в царской России – госорган, ведающий орденами и медалями), и оставались ими до конца XIX века.

Императорский и Царский Орден Святого Станислава, 1865 Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Несмотря на строгий регламент, Вильгельм Кейбель внес изменения в форму некоторых знаков — до него на орденах св. Александра Невского и св. Станислава орлы изображались с опущенными крыльями, он же развернул их вверх, как на монетах того времени.

Орден Святого Александра Невского, 1860-е Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Помимо золотых орденов высших степеней, Кейбель делал металлические знаки, производство которых было поставлено на поток. На рубеже веков у «Кейбеля» появился серьезный конкурент — фирма «Эдуард», назначенная вторым официальным поставщиком Капитула, и к 1910 году производство прекратилось.

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