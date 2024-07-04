Самые необычные станции московского метро (ФОТО)

Столичная подземка, кажется, изучена вдоль и поперек. Но все равно продолжает удивлять и поражать.

Самая длинная станция

Алекс "Флорштейн" Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс "Флорштейн" Федоров (CC BY-SA 4.0)

Протяженность платформ станции «Воробьевы горы» вместе с коридорами составляет 284 метра. Можно использовать ее, к примеру, для того, чтобы находить свои «спортивные» 10 тысяч шагов в день. А еще «Воробьевы горы» – первая в мире станция, построенная на мосту через реку.

Станция с фонтаном

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Редкий случай – эта станция получила свое название не по городской достопримечательности, расположенной по соседству. Проектированием оформления «Римской» занимались итальянские архитекторы Джампаоло Имбриги и Андрея Куатрокки. А фонтан-водопад с сидящими на поваленной колонне братьями Ромулом и Ремом придумал скульптор Леонид Берлин. Пассажиры, которые оказываются на станции впервые, испытывают сложные чувства: спустившись на эскалаторе, они видят «античный» уголок.

Столичный долгострой

Mos.ru Mos.ru

Станцию «Спартак» заложили в 1975 году, а открыли только спустя 39 лет – в 2014-м. В конце 1960-х, когда на Тушинском аэродроме хотели построить жилой район, такая станция была бы очень востребована. Но проект так и остался на бумаге, а будущую остановку подземки законсервировали. О ней вспомнили только в 2000-х, когда рядом начали строить домашний стадион для футбольного клуба «Спартак».

Самая изогнутая станция

Константин Кокошкин /Global Look Press Константин Кокошкин /Global Look Press

Меньше десятка станций столичной подземки не прямые, а изогнутые. Самой «кривой» считается «Александровский сад», платформа которой изогнулась на 750 метров. Все потому, что изначально строить ее не собирались, и начали проектировать, когда нужно было разделить линию метро на две самостоятельных. Так из перегонного тоннеля, к которому достроили платформы, получилась пересадочная станция для «Библиотеки им. Ленина».

Больше всего названий

А. Савин А. Савин

Станция «Охотный ряд» четырежды меняла свое название. Она открылась в 1935 году и через двадцать лет в первый раз была переименована – в «Кагановича». С 1957 по 1961-й станция работала под своим первым именем, пока в 1961-м не превратилась в «Проспект Маркса». И только в 1990-м она вернула свое историческое название.

Самая глубокая станция

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Чтобы спуститься на платформу станции «Парк Победы», которая находится на глубине 73 метров, нужно совершить настоящее путешествие. Ведь и эскалаторы тут тоже не маленькие – их протяженность составляет 126,8 метров, а высота подъема - 63,4. Причем к ним вам сначала придется спуститься по малым эскалаторам с высотой подъема 3,6 метра. А вот станция «Печатники», можно сказать, почти и не спускалась под землю. Она находится на глубине всего лишь пяти метров. Все потому, что раньше на этом месте было болото. Чтобы грунтовые воды не затапливали станцию, ее сделали такой мелкой.

Больше всего путей

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В общем зале единственной во всей России пятипролетной станции - «Нижегородской» - сразу четыре пути! Два используются для поездов Некрасовской линии и столько же – для поездов Большой кольцевой линии. А еще это самая широкая одноуровневая станция в стране – около 56 метров.

Станция с музеем

В московском метро есть станции с буфетами, выставочными пространствами и даже с музеем. Разумеется, он посвящен столичной подземке. На втором ярусе вестибюля станции «Выставочная» можно увидеть различные предметы, архивные документы и фотографии, связанные со строительством метрополитена.

Самая узкая станция

Андрей Никеричев/Агентство "Москва" Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

На станции «Волгоградский проспект» даже в самые поздние и самые утренние часы ощущение, как час пик. Ширина между ее колоннами всего четыре метра, так что люди идут буквально плечом к плечу.

Самая региональная станция

Алекс "Флорштейн" Федоров (CC BY-SA 4.0) Алекс "Флорштейн" Федоров (CC BY-SA 4.0)

С этой станции можно попасть в Москву и два города Московской области – Котельники и Люберцы. Речь о «Котельниках».

Самый большой перегон

Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

От «Строгино» до «Крылатского» ехать целых семь минут – станции друг от друга отделяет 6,625 км. А вот самый маленький перегон – между «Выставочной» и «Международной» – составляет 498 метров. Не успеете даже обновить ленту новостей – а вы уже на месте.

Полуподземная станция

Mos.ru Mos.ru

«Мичуринский проспект» Солнцевской линии - первая в столице станция такого типа. Большая ее часть находится над землей. Интересно, что с платформы можно рассматривать городские виды – одна из стен стеклянная.

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