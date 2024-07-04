Самые необычные станции московского метро (ФОТО)

Протяженность платформ станции «Воробьевы горы» вместе с коридорами составляет 284 метра. Можно использовать ее, к примеру, для того, чтобы находить свои «спортивные» 10 тысяч шагов в день. А еще «Воробьевы горы» – первая в мире станция, построенная на мосту через реку.
Редкий случай – эта станция получила свое название не по городской достопримечательности, расположенной по соседству. Проектированием оформления «Римской» занимались итальянские архитекторы Джампаоло Имбриги и Андрея Куатрокки. А фонтан-водопад с сидящими на поваленной колонне братьями Ромулом и Ремом придумал скульптор Леонид Берлин. Пассажиры, которые оказываются на станции впервые, испытывают сложные чувства: спустившись на эскалаторе, они видят «античный» уголок.
Станцию «Спартак» заложили в 1975 году, а открыли только спустя 39 лет – в 2014-м. В конце 1960-х, когда на Тушинском аэродроме хотели построить жилой район, такая станция была бы очень востребована. Но проект так и остался на бумаге, а будущую остановку подземки законсервировали. О ней вспомнили только в 2000-х, когда рядом начали строить домашний стадион для футбольного клуба «Спартак».
Меньше десятка станций столичной подземки не прямые, а изогнутые. Самой «кривой» считается «Александровский сад», платформа которой изогнулась на 750 метров. Все потому, что изначально строить ее не собирались, и начали проектировать, когда нужно было разделить линию метро на две самостоятельных. Так из перегонного тоннеля, к которому достроили платформы, получилась пересадочная станция для «Библиотеки им. Ленина».
Станция «Охотный ряд» четырежды меняла свое название. Она открылась в 1935 году и через двадцать лет в первый раз была переименована – в «Кагановича». С 1957 по 1961-й станция работала под своим первым именем, пока в 1961-м не превратилась в «Проспект Маркса». И только в 1990-м она вернула свое историческое название.
Чтобы спуститься на платформу станции «Парк Победы», которая находится на глубине 73 метров, нужно совершить настоящее путешествие. Ведь и эскалаторы тут тоже не маленькие – их протяженность составляет 126,8 метров, а высота подъема - 63,4. Причем к ним вам сначала придется спуститься по малым эскалаторам с высотой подъема 3,6 метра. А вот станция «Печатники», можно сказать, почти и не спускалась под землю. Она находится на глубине всего лишь пяти метров. Все потому, что раньше на этом месте было болото. Чтобы грунтовые воды не затапливали станцию, ее сделали такой мелкой.
В общем зале единственной во всей России пятипролетной станции - «Нижегородской» - сразу четыре пути! Два используются для поездов Некрасовской линии и столько же – для поездов Большой кольцевой линии. А еще это самая широкая одноуровневая станция в стране – около 56 метров.
В московском метро есть станции с буфетами, выставочными пространствами и даже с музеем. Разумеется, он посвящен столичной подземке. На втором ярусе вестибюля станции «Выставочная» можно увидеть различные предметы, архивные документы и фотографии, связанные со строительством метрополитена.
На станции «Волгоградский проспект» даже в самые поздние и самые утренние часы ощущение, как час пик. Ширина между ее колоннами всего четыре метра, так что люди идут буквально плечом к плечу.
С этой станции можно попасть в Москву и два города Московской области – Котельники и Люберцы. Речь о «Котельниках».
От «Строгино» до «Крылатского» ехать целых семь минут – станции друг от друга отделяет 6,625 км. А вот самый маленький перегон – между «Выставочной» и «Международной» – составляет 498 метров. Не успеете даже обновить ленту новостей – а вы уже на месте.
«Мичуринский проспект» Солнцевской линии - первая в столице станция такого типа. Большая ее часть находится над землей. Интересно, что с платформы можно рассматривать городские виды – одна из стен стеклянная.
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