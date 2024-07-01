Почему после смерти Пушкина Николай I содержал всю его семью?

Царь считал поэта «умнейшим человеком», но отношения у них были сложные. После гибели молва посчитала Николая I причастным к трагедии.

За вольнодумные стихи Александр I отправил юного Александра Пушкина в ссылку. Но после восстания декабристов поэт написал письмо новому царю Николаю I с просьбой освободить его и позволить вернуться в столицу. Он обещал не высказывать мнений, которые бы нарушали общественный порядок, не критиковать правительство и не вступать ни в какие тайные общества.

Восстание Декабристов Василий Тимм/Эрмитаж Василий Тимм/Эрмитаж

Николай поэта помиловал и вызвал на личную аудиенцию. Биографы считают, что царь, увлекавшийся рыцарством, считал приближение к себе опального поэта не просто политическим шагом, но благородным великодушным жестом. Отныне он обещал лично читать произведения Пушкина до печати. Поэт после встречи писал: «Царь освободил меня от цензуры. Он сам – мой цензор. Выгода, конечно, необъятная». А царь отзывался о Пушкине как об «умнейшем человеке в России».

Друзья осудили поэта за дружбу с царем — многие считали Николая деспотом и солдафоном. Пушкин отвечал в стихах: «Нет, я не льстец, когда Царю/ Хвалу свободную слагаю:/ Я смело чувства выражаю,/ Языком сердца говорю».

Позже у них все же возникали противоречия. Пушкин считал для себя унизительным низший придворный чин, к которому его обязал император. Принуждали поэта ходить на утомительные для него балы — и не позволяли надолго отлучаться из Петербурга в Москву, где был архив, с которым он работал.

Пушкин и Бенкендорф Ахмед Китаев/Детский музей открытки Ахмед Китаев/Детский музей открытки

К тому же к его стихам было особенно пристальное внимание секретной полиции: ее глава Бенкендорф писал кляузы на поэта царю при любом удобном случае.

Гибель и тайные похороны

В 1836 году на весь Петербург распространились слухи о том, что у жены Пушкина Натальи Гончаровой роман с французом Жоржем Дантесом. Импульсивный Пушкин не вынес оскорбления и вызвал Дантеса на дуэль. В ходе поединка поэт был смертельно ранен и через два дня умер.

Дуэль Пушкина с Дантесом Алексей Наумов Алексей Наумов

Его гибель стала для многих трагедией и потрясением, петербуржцы были склонны обвинять в случившемся власть и светское общество. Многие стали демонизировать и самого императора, считать, что он чуть ли не лично повинен в гибели Пушкина. Кроме того, ходил слух, что сам Николай был неравнодушен к Наталье Гончаровой.

Дабы избежать народных волнений, император велел устроить тайные похороны Пушкина — и не в столице, а около его усадьбы Михайловское в Псковской области.

Долги и благородный жест царя

Император Николай I Франц Крюгер Франц Крюгер

У Пушкина были огромные долги — и карточные, и кредиты из государственной казны. Материальное положение семьи было плачевным. Друг и учитель Пушкина, воспитатель царских детей, поэт Василий Жуковский обратился к императору с просьбой не оставить в беде семью.

До этого Николай уже широким жестом даровал пенсию вдове Карамзина, и Жуковский надеялся на подобную милость. Николай согласился, однако, призвал не сравнивать: «Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?»

Наталья Пушкина Владимир Гау/Эрмитаж Владимир Гау/Эрмитаж

Тем не менее, Николай по-рыцарски выплатил все долги Пушкина и простил ему задолженность казне, кроме того, выделил огромную сумму самой Наталье Николаевне — и вдовья пенсия выплачивалась ей до нового замужества. Царь назначил пособия и сыновьям Пушкина, а потом их бесплатно зачислили в военный корпус на учебу. До замужества вдовы поэта он содержал и дочерей Александра Сергеевича. А еще за государственные деньги печатались пушкинские стихи.

А.С. Пушкин. Последняя осень Александр Кравчук (CC BY-SA 4.0) Александр Кравчук (CC BY-SA 4.0)

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