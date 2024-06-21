Как автопортрет Ивана Айвазовского оказался в галерее Уффици?

Среди множества шедевров знаменитого флорентийского музея есть и эта работа великого русского художника. Как она там оказалась?

«Поднял Хаос в Ватикане»

Сан-Ладзаро-дельи-Армени Сан-Ладзаро-дельи-Армени

Закончив Санкт-Петербургскую Академию художеств, в 1840 году, 23-летний Айвазовский отправился в пенсионерскую поездку в Италию. Он с восторгом изучал виды Венеции, где познакомился с Николаев Васильевичем Гоголем. После его путь лежал во Флоренцию, Неаполь, Сорренто и Рим.

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

Здесь он не только писал, но и участвовал в выставках – публика, увидев его морские пейзажи, приходила в восторг. От покупателей не было отбоя. В числе них оказался и Папа Римский Григорий XVI. Увидев картину Айвазовского «Хаос», он решил купить ее для Ватиканской галереи – от денег художник отказался, но принял из рук понтифика золотую медаль. Гоголь, конечно же, не удержался от шутки: «Слава тебе, Ваня! Пришел ты, меленький человек с берегов Невы в Рим и сразу поднял Хаос в Ватикане».

Санкт-Петербургская «Художественная газета» о растущей популярности художника писала с восторгом: «Вельможи, поэты, ученые, художники и туристы наперерыв ласкают его, угощают и, воспевая в стихах, признают в нем гения. Даже король неаполитанский изъявил желание через нашего посланника Гурьева увидеть русского художника и его чудесные картины».

В Италии Иван Айвазовский провел четыре года и написал около восьмидесяти картин.

Рядом с Рафаэлем и Рубенсом

В 1873 году выставка Айвазовского с успехом прошла во Флоренции. И вскоре художник получил предложение – написать автопортрет для Галереи Уффици.

Дело в том, что в музее с давних времен существовала коллекция автопортретов художников – традицию заложил кардинал Леопольдо Медичи, купив коллекцию римской Академии Святого Луки.

Позже, в знак признания заслуг, автопортреты художникам стали заказывать. В результате в Уффици сложилась одна из самых крупных в мире коллекций автопортретов. Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Тициан, Рафаэль – в начале XIX века этот список стал пополняться и русскими мастерами.

Галерея Уффици Галерея Уффици

Первым стал Орест Кипренский, которому Флорентийская Академия художеств сделала заказ в 1819 году. Вторым - в 1831-м – Карл Брюллов, правда, портрет он так и не закончил. А третьим заказ на автопортрет получил Иван Айвазовский: он изобразил себя на фоне грозового неба.

Галерея Уффици Галерея Уффици

Благодаря этой традиции, в Уфицци также появились автопортреты других русских — Бориса Кустодиева, Марка Шагала. В 1983 году в коллекцию галереи поступил автопортрет художника советского периода – представителя «сурового стиля» Виктора Иванова.

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