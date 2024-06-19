Как потомки Александра Пушкина сражались в Великой Отечественной войне

Некоторые из них состояли в родстве не только с великим поэтом, но и с Николаем Гоголем и даже российскими императорами.

Больше десятка правнуков и праправнуков великого русского поэта участвовали в том страшном военном конфликте. При этом воевали они не только в Красной армии, но и в вермахте.

Расскажем о некоторых из них:

1. Начало войны праправнук Пушкина и внучатый племянник Гоголя Александр Данилевский встретил в Ленинградском ополчении, а Победу — в звании капитана медицинской службы. За успешную борьбу с туляремией в условиях блокады его наградили орденом Красной Звезды.

Александр Данилевский. Архивное фото Архивное фото

2. В 1941 году правнук поэта Григорий Пушкин в составе спецотряда НКВД вел диверсионную деятельность в тылу врага на московском направлении. В конце 1942 года он вступил в ряды Красной армии, участвовал в Курской битве и освобождении Украины.

Пушкин закончил войну в звании лейтенанта. Среди его наград — орден Красной Звезды, а также ордена Отечественной войны I и II степеней.

Григорий Пушкин. Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

3. Праправнук поэта гвардии младший лейтенант Александр Кологривов служил во время войны в войсках связи. Весной 1945 года при форсировании Одера он под сильным огнем противника проложил телефонный кабель на другой берег, за что его наградили орденом Красной Звезды.

Александр Кологривов. Архивное фото Архивное фото

4. Уроженец Ганновера граф Георг-Михаэль Александр Меренберг был не только правнуком Пушкина, но и внуком императора Александра II. В двух мировых войнах он сражался на стороне Германии, но никогда не разделял нацистские взгляды.

На Восточном фронте капитан Меренберг служил в наземных частях Люфтваффе вдали от районов боевых действий. Тем не менее, однажды во время нападения белорусских партизан он получил ранение.

В 1944 году графа назначили комендантом греческого острова Парос. Там он стал известен тем, что отменил запланированную казнь ста двадцати пяти местных жителей, подозреваемых в связях с партизанами.