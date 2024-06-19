Как на Руси появился собственный образ Богоматери?

Владимирская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых в России. Ее копии и интерпретации распространились по всей стране, перед ними молятся миллионы православных верующих.

Практически в любой русской церкви можно встретить узнаваемый образ. Богоматерь держит на руках младенца Христа, который припал щекой к ее склоненной голове. Такой образ в иконографии называется «елеус», или умиление.

Но хоть таких икон на Руси очень много, можно считать, что первоисточник их один — Владимирская икона Божьей матери. По преданию, первый подобный образ написал сам евангелист Лука, а в V веке он попал из Иерусалима в Константинополь.

Как икона появилась на Руси?

Около 1130 года копию иконы Луки привезли из Византии в древнюю Русь в качестве подарка киевскому князю Мстиславу Великому. Первым домом иконы был монастырь в Вышгороде, недалеко от Киева. Есть предания о множестве чудес, начавшихся с ее появлением.

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII века Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В 1149 году киевским князем стал Юрий Долгорукий (основатель Москвы). А его сын, князь Андрей, был посажен на княжение как раз в Вышгороде и сам наблюдал чудеса, которые происходили с иконой. В 1155 году против воли отца он отправился на княжение в северо-восточные земли, так называемую Владимиро-Суздальскую Русь. И забрал с собой чудотворную икону (вероятно, самовольно).

По преданию, в долгой дороге икона не раз исцеляла больных и являла чудеса. А когда до города Владимира оставалось всего 10 км, лошади встали и никак не хотели идти дальше. Князю Андрею и его свите пришлось ночевать прямо на том месте, и ночью им явилась Богоматерь. В честь этого знамения там основали монастырь и село Боголюбово, ставшее резиденцией князя, из-за чего он получил прозвище Андрей Боголюбский.

Успенский собор во Владимире Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

Уже во Владимире Андрей построил Успенский собор, куда и поместил чудотворную икону на самое почетное место. Так за ней закрепилось название Владимирская икона Божьей матери. Князь заказал для иконы драгоценный оклад, молился перед ней в особенно важные дни и даже брал с собой в ратные походы.

Защитница Руси

Во время татаро-монгольского нашествия собор во Владимире был разграблен, но икона не пострадала, еще более убедив почитателей в свой священности. В 1395 году великий князь Василий I велел перевезти чтимый образ в Москву для защиты города от нашествия Тамерлана. И действительно, без видимых причин полководец развернул свои войска, так и не дойдя до Москвы. Это событие было воспринято москвичами как знак особого заступничества Богоматери, поэтому в итоге с середины XV века икона окончательно заняла свое место в Успенском соборе московского Кремля.

Успенский собор Московского Кремля Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Перед ней молился Иван Грозный, перед ней венчали на царство большинство русских монархов. И лишь изредка «выезжая» по велению царей, икона оставалась в Успенском соборе до революции 1917 года, после чего ее забрали на реставрацию, а потом передали в музейный фонд. С 1930 года она хранится в Третьяковской галерее (с 1990-х в домовом храме при галерее).

Распространение образа

Когда реликвия переехала в Москву, для Успенского собора во Владимире написали высокохудожественную копию. Новая икона была создана около 1408 года, и ее создание приписывают знаменитому Андрею Рублеву, который также выполнил росписи самого собора.

Богоматерь Владимирская. Конец XIV - начало XV века. Предположительно Андрей Рублев Владимиро-Суздальский музей-заповедник Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Со временем вокруг Владимирского образа сложился целый культ. Не раз в знак благодарности о заступничестве иконе преподносили новые драгоценный оклады. Один из самых древних сохранившихся относится к 1410-1411 году. Золотую раму заказал греческим мастерам митрополит Фотий. На полях они изобразили 12 евангельских праздников.

Золотой оклад 1410-1411 года, заказанный митрополитом Фотием греческим мастерам Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

В 1514 году великий князь Василий III заказал список чудотворной иконы. Новый образ точно воспроизводит размер и рисунок оригинального образа XII века, а на полях воспроизведены сюжеты праздников с того самого золотого оклада митрополита Фотия. Эта икона замещала древнюю святыню во время крестных ходов вокруг Успенского собора в ненастную погоду. А когда в советское время оригинал попал в музей, именно эта икона встала на ее место в кремлевском соборе.

Богоматерь Владимирская с праздниками и святителями на полях. 1514 год Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Образ Владимирской Богоматери приобрел особое историческое значение. И стал предметом не просто копирования, но самостоятельным объектом иконографии. То есть сама икона стала появляться на других изображениях.

Один из самых ярких примеров – икона XVII века, на полях которой подробно проиллюстрирован текст «Сказания об иконе Владимирской Богоматери», изображена история самого образа на манер жития святого. Иконописец воспроизвел и то, как икону писал сам апостол Лука, и как сама Богоматерь благословила образ, и как икону привозят на Русь из Византии. Изображено и множество чудес, произведенных образом, и строительство Успенского собора, и как икона спасла Москву от Тамерлана.

Богоматерь Владимирская, с клеймами Сказания об иконе Владимирской Богоматери. Вторая четверть XVII века Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Фрагменты иконы XVII века с сюжетом о Тамерлане Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Вероятнее всего такую необычную икону заказал патриарх Иосиф в 1642 году в знак благодарности, что именно перед образом Владимирской Богоматери впервые избирали нового патриарха по жребию, и им стал именно он.

По сути эта икона символически объединяет не просто историю Владимирской Богоматери, но тысячелетнюю историю всей Древней Руси.

Эту и другие иконы, включая Владимирскую икону Богоматери работы Андрея Рублева, можно увидеть на совместной выставке Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Русский феникс. Суздальская земля» в Суздальском кремле.

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