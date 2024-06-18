Самые красивые тиары русских императриц (ФОТО)

В шкатулке императорской семьи было множество диадем и тиар с огромными бриллиантами и изумрудами. Что с ними случилось после Революции 1917?

Сокровища дома Романовых, которые большевики собирались выставить на торги. В центре - найденные тиары. Общественное достояние Общественное достояние

Драгоценности, которые члены семьи Романовых не успели вывезти за границу после Революции 1917 года, большевики распродавали на аукционах, оставив лишь несколько особенно ценных экземпляров для выставки в Алмазном фонде. Среди них, к примеру, была венчальная корона Марии Федоровны начала XIX века – ее сохранили в России из-за бесценного розового бриллианта.

Диадема с розовым бриллиантом и Принцесса Елизавета в свадебном платье, венчальной короне и этой диадеме, 1884 год. Алмазный фонд в Московском Кремле; THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY Алмазный фонд в Московском Кремле; THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Тиары Романовых были примечательны тем, что по большей части, имели форму русского кокошника (и по их образу стали делать себе тиары и европейские монархи). Их делали на заказ ювелирные фирмы «Cartier», «Болин», «Boucheron». Мы писали о судьбе некоторых тиар, которые до сих пор хранятся за границей. А вот следы этих украшений теряются.

1. Большая бриллиантовая диадема

Большая бриллиантовая диадема и Александра Федоровна в ней на открытии Государственной Думы. Общественное достояние Общественное достояние

На открытии первого заседания Государственной Думы в 1906 году императрица Александра Федоровна запечатлена именно в этой диадеме. Изготовили ее еще в начале 1830-х годов для другой императрицы, жены Николая I – тоже Александры Федоровны. Ювелиром был предположительно Готтлиб-Эрнст Ян, которому поручили переделать жемчужную диадему императрицы Марии Федоровны, матери Николая I.

Диадему украшали 113 жемчужин и десятки бриллиантов разного размера, которые уменьшаются от центра к краю. Эту диадему обожали все последующие императрицы, и она есть среди коронных драгоценностей, которые нашли большевики в начале 1920-х. Тем не менее, никакой информации о новых владельцах нет. Вероятнее всего, диадему распродали по частям после 1922 года.

2. Русские тиары

Императрица Мария Федоровна в 1881 году. Слева - тиара-колье. Общественное достояние Общественное достояние

Тиара, выполненная из бриллиантовых лучей в форме кокошника, которую можно было трансформировать в ожерелье, имелась и у Александры Федоровны (супруги Николая II), и у Марии Федоровны (его матери). Такие тиары заказывали императорская семья Романовых заказывала часто в подарок на свадьбу своими дочерям, которые выходили замуж за иностранных принцев.

Александра Феодоровна, 1896 год. Общественное достояние Общественное достояние

Обе русские тиары представлены на общем фото драгоценностей Романовых, и скорее всего, они также были разобраны.

3. Изумрудная диадема

Портрет Александры Федоровны художника Фридриха фон Каульбаха, 1903 год. Общественное достояние Общественное достояние

Эта диадема – подарок Николая II для супруги Александры Федоровны, сделанная в 1900-1901 годах ювелирной фирмой Болин. Диадема – это только часть большой бриллиантово-изумрудной парюры. В нее входили также серьги, две броши и колье. Все было сделано в стиле рококо с бантами и арками, усыпанными драгоценностями. В центре диадемы находился изумруд в 23 карата. Диадему продали в 1920-х, владельцы неизвестны.

4. Диадема Кехли

Александра Феодоровна, 1896 год. Общественное достояние Общественное достояние

Сапфировая диадема с узорами лилий и васильков принадлежала также Александре Федоровне и была частью большой парюры. В ней 16 крупных сапфиров в оправе из золота, а также множество бриллиантов. Сделал ее ювелир Фридрих Кехли в 1894 году. Вся парюра ушла с аукционов 1920-х годов неизвестным владельцам.

5. Диадема в стиле арт-деко

Портрет Романовых, 1913. Общественное достояние Общественное достояние

Николай II подарил эту жемчужную диадему Александре Федоровне как подарок на свадьбу в 1894 году, и она носила ее всю жизнь. Украшение было небольший и очень изящным, и чаще всего Александра Федоровна появлялась в ней на семейных ужинах.

Диадему сделал ювелирный дом «Boucheron» в стиле арт-деко, что было редким для таких украшений. Состояла она из 18 золотых цветков с драгоценными камнями. Что с ней случилось после Революции, неизвестно.

6. Лучистая диадема

Александра Федоровна в 1911 году. Общественное достояние Общественное достояние

Диадему в стиле ампир сделали в начале 1800-х годов по моде того времени. Центральный камень – бриллиант весом 11 карат. Первой хозяйкой этого украшения была императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, а последней – Александра Федоровна, супруга Николая II. Фотография, на которой императрица носит эту тиару, сделана в 1911 году. После Революции лучистую тиару продали за границу, где след ее затерялся.

7. Жемчужная диадема Марии Федоровны

Портрет императрицы Марии Федоровны художника Франсуа Фламенга, 1894 год. Общественное достояние Общественное достояние

Каплевидные жемчужины стали основной темой для комплекта украшений Марии Федоровны, супруги Александра III и матери Николая II, в 1880-е годы. В сете были также браслет с сапфиром весом в 20 карат, ожерелье, две броши. Именно в этой парюре Мария Федоровна изображена на одном из самых известных своих портретов.

Бриллиантовый орнамент диадемы напоминает букву «М» - «Мария». Диадема есть среди найденных большевиками украшений и, очевидно, была продана в 1920-х.

8. Большая сапфировая диадема

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Пять сапфиров и россыпь бриллиантов – эта диадема была частью приданого Александры Павловны, дочери императора Павла I и Марии Федоровны. Историки считают, что диадему сделали братья Дюваль, так как она похожа на другую их диадему в стиле ампир. Александра Павловна умерла при родах в 1801 году в Вене, и диадема вернулась в Россию, переходя по наследству Романовым. Фотографий императриц в этой диадеме не сохранилось, однако в каталоге украшений, найденных большевиками, она присутствует. Судьба ее неизвестна.

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