3 лучших водных развлечений в Санкт-Петербурге

Петр I создавал этот город на воде. Поэтому отдавая дань истории, надо взять от этой воды все!

1. Н а сапе по каналам

На сап-серфе катаются стоя и гребут веслом Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Каждый год в Петербурге устраивают Фонтанка SUP, когда тысячи людей на досках наряжаются в карнавальные костюмы и гребут по реке Фонтанке прямо в самом сердце Петербурга. (В 2024 году он пройдет 3 августа, не пропустите).

Но по историческому центру можно прокатиться и в другое время: каждый день рано утром, пока город и туристические кораблики еще спят, сапсерферы бороздят Неву, Мойку, канал Грибоедова и Фонтанку.

Доску, инструктора и хорошую компанию предоставляет сегодня множество школ сапа: SUP spb, Неватрип, MAD SUP, Свободная сапстанция и другие.

2. Байдарочный поход

Байдарочники на канале Грибоедова Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Если вы думаете, что на сапе будете чувствовать себя неуверенно, можно устроить прогулку на байдарках. Тогда вы сможете посмотреть на каналы ранним утром, почувствовать ветер с Невы, проплыть мимо знаменитого крейсера Аврора, да еще и прокачать мастерство спортивной гребли.

Кстати, если вы опытный байдарочник, то можно уехать на Ладожское озеро и там устроить уже настоящий водный поход на несколько дней.

Покататься на байдарках предлагают такие компании как ПитерКаяк, Ахтилахти, KayakSPb, Неватрип и многие другие.

3. Финский залив под парусом

Парусные яхты на Неве Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Изучив весь центр Петербурга с воды, вспоминаем, что город стоит на море. Поэтому берем яхту и выплываем ловить ветер в Финский залив, заодно изучая виды современных районов Питера, самый высокий небоскреб Европы Лахта Центр и другие новые достопримечательности. Даже есть вы не знаете, что такое киль и гик, вас научат - или просто позволят выпивать, закусывать и наслаждаться видом.

Выйти в море под парусом можно с Санкт-Петербургской Международной Яхтенной Школой, яхт-клубом Кайфун, яхтой Подорожник и Неватрип.

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