8 советских фильмов о роботах

«Гибель сенсации», 1935

Александр Андриевский/Межрабпомфильм, 1935 Александр Андриевский/Межрабпомфильм, 1935

Инженер-идеалист Джим Рипль мечтает облегчить труд рабочих и создает «машину, которая умеет почти все», способную трудиться без отдыха и сна. Капиталисты, разумеется, в восторге от его изобретения и хотят заменить машинами людей. А потом вообще превращают их в отряд убийц, который направляют на протестующих рабочих.

В этом черно-белом фильме впервые в истории советского кино появляются роботы. Интересно, на груди у них видны буквы RUR: изобретатель расшифровывает их как «Универсальный рабочий Рипля», но это еще и «пасхалка» для тех, кто в теме. Ведь именно так называлась пьеса Карела Чапека, в которой впервые было использовано слово «робот».

«Формула радуги», 1966

Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1966 Георгий Юнгвальд-Хилькевич/Одесская киностудия, 1966

Ученый Бантиков – что-то вроде советского Шелдона Купера, который не может отвлекаться от своих важных исследований ради каких-то глупых административных собраний. Чтобы от него отстали, он создает двойника-робота Яшу. Как назло, он оказывается слишком исполнительным, да еще и быстро записывает человечество в пораженцы. Ведь люди «болеют, любят, спят 480 минут в сутки».

В комедии про искусственный разум собраны самые известные стереотипы о роботах: Яша терпит поражение, потому что живого человека заменить машиной нельзя, будь она даже очень умной.

«Его звали Роберт», 1967

Илья Ольшвангер/Ленфильм, 1967 Илья Ольшвангер/Ленфильм, 1967

Робот «РБ-235» отправляется в большой мир, получив от своего изобретателя имя Роберт. Машина, предназначенная для освоения дальнего космоса, в обыденной жизни внезапно влюбляется в девушку Таню. Для нее он готов буквально на все: Роберт старается «перечеловечить» своего создателя, ученого Сергея Сергеевича, создавшего свою точную копию. С одной только разницей: машина становится куда эмоциональней и отзывчивей оригинала, лишенного простых человеческих чувств.

Фильм примечателен и тем, что в нем появляется знаменитый французский мим Марсель Марсо, который передавал всю гамму человеческих чувств без слов.

«Дознание пилота Пиркса», 1978

Марек Пестрак/Таллинфильм, Zespol Filmowy, 1978 Марек Пестрак/Таллинфильм, Zespol Filmowy, 1978

Во время полета космического корабля к кольцам Сатурна пилот Пиркс должен узнать, кто из экипажа андроид. Атмосферная и жутковатая экранизация романа Станислава Лема о том, способен ли искусственный разум превзойти человека и почему роботов делают неотличимыми от людей. Безусловный плюс фильма – космическая музыка Арво Пярта, которая делает сюжет еще более драматичным.

« Приключения Электроника», 1979

Константин Бромберг/Одесская киностудия, 1979 Константин Бромберг/Одесская киностудия, 1979

Андроид Электроник выглядит как подросток, обладает выдающимися умственными и физическими способностями. Однажды он сбегает от своего изобретателя и встречает Сережу Сыроежкина, чью внешность использовали для его создания. Вместо него он ходит в школу, учится на пятерки, поет в хоре и дружит со всеми. И даже создал Рэсси – робота-собаку.

Этот детский фильм в свое время стал культовым, а популярность эрдельтерьеров (такой породы была Рэсси) взлетела до небес. «Приключения Электроника» стоит посмотреть, чтобы найти ответ на вопрос, может ли робот стать человеком.

«Петля Ориона», 1980

Василий Левин/Одесская киностудия, Киевнаучфильм, 1980 Василий Левин/Одесская киностудия, Киевнаучфильм, 1980

Для исследования мощного излучения, которое убивает исследователей космоса, с Земли отправляется экипаж, состоящий из людей и андроидов. Машины внешне – двойники участников полета. Выясняется, что жители одной из планет солнечной системы пытаются защитить Землю от страшного вируса – для этого вокруг планеты нужно создать специальный барьер – петлю Ориона. Но один из роботов не верит инопланетянам и пытается уничтожить корабль землян.

Нечто среднее между «Стар Треком» и «Звездными вратами», фильм выглядит слегка наивным – особенное очарование ему придает вера персонажей в то, что где-то там есть братья по разуму, которые готовы спасти нашу планету.

«Гостья из будущего», 1984

Павел Арсенов/Киностудия имени Горького, 1984 Павел Арсенов/Киностудия имени Горького, 1984

Школьник Коля Герасимов попадает в будущее: в коридорах Института времени он встречает робота Вертера, местного администратора, влюбленного в исследовательницу Полину. Одетый в серебристый костюм, Вертер ворчит под нос, что ему пора на пенсию, пишет стихи, рассказывает Коле про соревнования роботов-гитаристов и спасает его от космических пиратов ценой своей жизни.

Фильм для подростков также стал культовым после выхода, а в главную героиню — Алису Селезневу, — был влюблен едва ли не каждый советский школьник.

«Остров ржавого генерала», 1988

Древние боевые роботы, обнаруженные на раскопках, еще не совсем заржавели и во время транспортировки сбегают, чтобы завоевать весь мир. Алиса Селезнева случайно оказывается на съемках фильма на острове по соседству с агрессивными машинами. Приходится ей в который раз спасать мир от гибели. В этом фильме интересно наблюдать за самыми разными роботами: тут есть андроид-няня, рыжеволосый Коля, который варит манную кашу и конструирует пса Бобика, роботы-актеры Баба Яга и Серый волк и «примитивные машины» из XX века. Настоящее столкновение светлого будущего, в котором роботы служат человеку, и недавнего прошлого, где их боялись и считали врагами.

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