8 советских фильмов о роботах

Инженер-идеалист Джим Рипль мечтает облегчить труд рабочих и создает «машину, которая умеет почти все», способную трудиться без отдыха и сна. Капиталисты, разумеется, в восторге от его изобретения и хотят заменить машинами людей. А потом вообще превращают их в отряд убийц, который направляют на протестующих рабочих.
В этом черно-белом фильме впервые в истории советского кино появляются роботы. Интересно, на груди у них видны буквы RUR: изобретатель расшифровывает их как «Универсальный рабочий Рипля», но это еще и «пасхалка» для тех, кто в теме. Ведь именно так называлась пьеса Карела Чапека, в которой впервые было использовано слово «робот».
Ученый Бантиков – что-то вроде советского Шелдона Купера, который не может отвлекаться от своих важных исследований ради каких-то глупых административных собраний. Чтобы от него отстали, он создает двойника-робота Яшу. Как назло, он оказывается слишком исполнительным, да еще и быстро записывает человечество в пораженцы. Ведь люди «болеют, любят, спят 480 минут в сутки».
В комедии про искусственный разум собраны самые известные стереотипы о роботах: Яша терпит поражение, потому что живого человека заменить машиной нельзя, будь она даже очень умной.
Робот «РБ-235» отправляется в большой мир, получив от своего изобретателя имя Роберт. Машина, предназначенная для освоения дальнего космоса, в обыденной жизни внезапно влюбляется в девушку Таню. Для нее он готов буквально на все: Роберт старается «перечеловечить» своего создателя, ученого Сергея Сергеевича, создавшего свою точную копию. С одной только разницей: машина становится куда эмоциональней и отзывчивей оригинала, лишенного простых человеческих чувств.
Фильм примечателен и тем, что в нем появляется знаменитый французский мим Марсель Марсо, который передавал всю гамму человеческих чувств без слов.
Во время полета космического корабля к кольцам Сатурна пилот Пиркс должен узнать, кто из экипажа андроид. Атмосферная и жутковатая экранизация романа Станислава Лема о том, способен ли искусственный разум превзойти человека и почему роботов делают неотличимыми от людей. Безусловный плюс фильма – космическая музыка Арво Пярта, которая делает сюжет еще более драматичным.
Андроид Электроник выглядит как подросток, обладает выдающимися умственными и физическими способностями. Однажды он сбегает от своего изобретателя и встречает Сережу Сыроежкина, чью внешность использовали для его создания. Вместо него он ходит в школу, учится на пятерки, поет в хоре и дружит со всеми. И даже создал Рэсси – робота-собаку.
Этот детский фильм в свое время стал культовым, а популярность эрдельтерьеров (такой породы была Рэсси) взлетела до небес. «Приключения Электроника» стоит посмотреть, чтобы найти ответ на вопрос, может ли робот стать человеком.
Для исследования мощного излучения, которое убивает исследователей космоса, с Земли отправляется экипаж, состоящий из людей и андроидов. Машины внешне – двойники участников полета. Выясняется, что жители одной из планет солнечной системы пытаются защитить Землю от страшного вируса – для этого вокруг планеты нужно создать специальный барьер – петлю Ориона. Но один из роботов не верит инопланетянам и пытается уничтожить корабль землян.
Нечто среднее между «Стар Треком» и «Звездными вратами», фильм выглядит слегка наивным – особенное очарование ему придает вера персонажей в то, что где-то там есть братья по разуму, которые готовы спасти нашу планету.
Школьник Коля Герасимов попадает в будущее: в коридорах Института времени он встречает робота Вертера, местного администратора, влюбленного в исследовательницу Полину. Одетый в серебристый костюм, Вертер ворчит под нос, что ему пора на пенсию, пишет стихи, рассказывает Коле про соревнования роботов-гитаристов и спасает его от космических пиратов ценой своей жизни.
Фильм для подростков также стал культовым после выхода, а в главную героиню — Алису Селезневу, — был влюблен едва ли не каждый советский школьник.
Древние боевые роботы, обнаруженные на раскопках, еще не совсем заржавели и во время транспортировки сбегают, чтобы завоевать весь мир. Алиса Селезнева случайно оказывается на съемках фильма на острове по соседству с агрессивными машинами. Приходится ей в который раз спасать мир от гибели. В этом фильме интересно наблюдать за самыми разными роботами: тут есть андроид-няня, рыжеволосый Коля, который варит манную кашу и конструирует пса Бобика, роботы-актеры Баба Яга и Серый волк и «примитивные машины» из XX века. Настоящее столкновение светлого будущего, в котором роботы служат человеку, и недавнего прошлого, где их боялись и считали врагами.
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