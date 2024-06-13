Как в парижском метро появилась курочка Ряба из русских сказок?

AFP AFP

На станции парижского метрополитена «Мадлен» можно увидеть необычный витраж во всю стену. Это «Курочка Ряба», персонаж русской народной сказки о курице, которая снесла золотое яйцо, но его разбила мышка. Ее смысл в том, что нужно беречь свое хрупкое счастье. Это одна из первых сказок, которую в России начинают читать детям.

AFP AFP

Витраж площадью около 40 квадратных метров – это подарок московского метрополитена парижскому. Сделал его художник Иван Лубенников, который оформлял и московские станции метро. Работа состоит из 20 разных панелей и символизирует всю российскую культуру.

Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images Jeff Greenberg/Universal Images Group/Getty Images

На «курочке» изображен самовар, первый спутник, купола церкви с крестами, советские символы, картина «Черный квадрат» Малевича. А в центре – яйцо весом более 80 кг. Панели сделали мастера стекольного завода в городе Гусь-Хрустальном.

Станция Мадлен. Chabe01 (CC BY-SA 4.0) Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

Витраж установили в Париже в 2009 году. А ранее, в 2006 году, в Москве открылся вестибюль станции «Киевская» в стиле Ар Нуво, выполненный по мотивам старых станции парижского метро. Витую ограду, плитку и бордюрный камень доставили из Франции. Это был подарок французов москвичам.

Станция Киевская. Legion Media Legion Media

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене