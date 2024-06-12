Что мы празднуем 12 июня?

Итак, что это за праздник?

Дата 12 июня знаменует собой годовщину принятия в 1990 году Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

Отбросив бюрократические термины, можно сформулировать это так: 12 июня 1990 года, когда Советский Союз был на грани распада, РСФСР вслед за другими республиками объявила о суверенитете и заявила, что ее законы главенствуют над советскими.

Борис Ельцин в начале 1990-х Юрий Лизунов; Александр Чумичев/TASS Юрий Лизунов; Александр Чумичев/TASS

Фактически это означало, что Борис Ельцин, Председатель Верховного Совета РСФСР, стал прямым конкурентом Михаила Горбачева, который оставался президентом СССР.

Наряду с множеством других проблем и стремлением республик к независимости, это в конечном итоге и привело к распаду СССР уже в следующем году. Так родилась Российская Федерация в том виде, в котором мы ее знаем сейчас.

Когда начали праздновать День России?

Через год 12 июня 1991 года в РСФСР прошли первые президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин, став первым президентом России.

Празднование Дня России в Омске Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Именно он в 1994 году объявил 12 июня национальным праздником - тогда он еще назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР». В 2002 году официальное название изменили на более простое и понятное – «День России».