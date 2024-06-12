Что мы празднуем 12 июня?

Дата 12 июня знаменует собой годовщину принятия в 1990 году Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).
Отбросив бюрократические термины, можно сформулировать это так: 12 июня 1990 года, когда Советский Союз был на грани распада, РСФСР вслед за другими республиками объявила о суверенитете и заявила, что ее законы главенствуют над советскими.
Борис Ельцин в начале 1990-хЮрий Лизунов; Александр Чумичев/TASS
Фактически это означало, что Борис Ельцин, Председатель Верховного Совета РСФСР, стал прямым конкурентом Михаила Горбачева, который оставался президентом СССР.
Наряду с множеством других проблем и стремлением республик к независимости, это в конечном итоге и привело к распаду СССР уже в следующем году. Так родилась Российская Федерация в том виде, в котором мы ее знаем сейчас.
Через год 12 июня 1991 года в РСФСР прошли первые президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин, став первым президентом России.
Празднование Дня России в ОмскеДмитрий Феоктистов/TASS
Именно он в 1994 году объявил 12 июня национальным праздником - тогда он еще назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР». В 2002 году официальное название изменили на более простое и понятное – «День России».
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