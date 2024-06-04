Почему в России летом отключают горячую воду?

Жители городов ходят к знакомым в соседних районах мыться или греют воду дома в кастрюлях и ведрах. И все это, чтобы пережить 10 дней без горячей воды.

Практически во всех городах страны каждое лето проводят профилактические работы в системе горячего водоснабжения. Зачем это нужно?

Советская традиция

С мая по август в России перекрывают подачу горячей воды в многоквартирные жилые дома. Еще несколько лет назад ее отключали на 21 день, сегодня чаще всего на 10 дней. Это необходимо для профилактических проверок перед началом нового холодного сезона. Согласитесь, без горячей воды летом все-таки проще, чем зимой.

Софья Сандурская/Агентство «Москва» Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Но так было не всегда. Отключать воду стали только в 1960-х, когда по всему Советскому Союзу стали массово строить многоквартирные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением. Для бесперебойной работы система нуждалась в профилактическом ремонте и проверке, что и стали делать в летнее время года, что менее болезненно переживается жителями.

Такая система сохранилась и сегодня в России и некоторых бывших советских республиках, а также в нескольких городах стран Восточной Европы.

Почему отключают воду на 10 дней?

На самом деле, сроки отключения воды в разных жилых районах разные, они зависят от состояния домов и труб в целом. На проверку в среднем требуется от трех до 14 дней.

По современным нормативам, воду не отключают дольше, чем на две недели, а обычно отключают на 10 дней.

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Тем не менее, в некоторых кварталах Москвы сегодня проверяют трубы и за неделю, а то и меньше. Сроки отключения могут быть разными даже в соседних домах. Есть и такие дома, где вообще не отключают горячую воду, там, например6 воду греют газовые колонки. В частных домах, конечно, тоже воду никто не отключает, так как там нет центрального отопления.

Трубы с холодной водой не так подвержены деформации, так что их обычно не отключают. Кроме того, во многих домах предусмотрена система резервного водоснабжения, и по ней могут пускать в случае необходимости холодную воду.

Что делают, пока нет воды?

Конечно, 10 дней в холодной воде мыться сложно, и каждый выходит из ситуации по-своему. Самый популярный способ – греть воду в кастрюле и мыться в тазике. Другие люди ходят в гости к родственникам и друзьям, если у них не совпадают графики отключения воды. Третьи покупают абонементы в спортзал, где есть душ.

Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

А те, кто совершенно не готов к жизни без горячей воды, устанавливают в квартире бойлер или водонагреватель.

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