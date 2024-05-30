5 главных горных систем России (ФОТО)

Около 30% огромной территории страны занято горами. И некоторые из них так молоды, что еще растут.

1. Кавказские горы

Evgenii Zotov/Getty Images Evgenii Zotov/Getty Images

Самые молодые горы в России (и одни из самых молодых в мире) находятся на Кавказе — они образовались всего 28 миллионов лет назад. По меркам гор, им есть куда расти. И они, кстати, действительно растут – на несколько миллиметров в год.

Кроме России, Кавказские горы находятся на территориях Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Армении и Азербайджана. В северной части Кавказа (российской) находится большая часть ледников, а также самая высокая точка Европы – гора Эльбрус (5642 м). Здесь находятся и другие самые высокие горы России — Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Пик Пушкина (5100 м).

2. Уральские горы

Elena Liseykina/Getty Images Elena Liseykina/Getty Images

Уральские горы не очень высокие (наивысшая точка – гора Народная, 1895 м), но одни из самых древних на планете — им около 350 миллионов лет!

На Южном Урале есть гора Карандаш, которая в разы древнее горной системы. На ее склонах есть порода израндит, остаток суперконтинента, существовавшего еще в архейскую эру 2 млрд лет назад. На Урале такое количество медной руды, минералов и драгоценных камней, что эти горы часто называют сокровищницей страны.

Уральские горы пересекают Россию с севера на юг, через девять регионов, причем архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане – это тоже часть Уральских гор. По Уралу проходит условная граница между Европой и Азией.

3. Алтайские горы

Алексей Облов/Getty Images Алексей Облов/Getty Images

Горы Алтая – это одно из самых популярных направлений для туризма в России. Здесь проходит одна из самых живописных дорог страны — Чуйский тракт, течет высокогорная река Катунь, которая меняет цвет от лазурного до серого. Также здесь расположена гора Белуха, сакральное место для алтайцев и наивысшая точка гор (4506 м).

Алтайские горы находятся в Южной Сибири и Центральной Азии, на территории России, Казахстана, Монголии и Китая.

Три самых живописных их участка входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая».

4. Саянские горы

Alexander Nikitin/Getty Images Alexander Nikitin/Getty Images

С Алтайскими горами в Южной Сибири граничит еще одна огромная горная система — Саяны, состоящая из Западных и Восточных Саян. Они находятся практически под прямым углом друг к другу. Почти все ледники расположены в Восточных Саянах. Здесь же их самая высокая точка — гора Кызыл Тайна (3121 м).

Проходят они по Красноярском краю, Хакасии, Тыве, Бурятии, Иркутской области, а также северной Монголии.

Заповедная часть Восточных Саян находится на окраине города Красноярска — это национальный парк «Красноярские столбы», известный своими причудливыми скалами.

5. Плато Путорана

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Гигантский горный массив за Полярным кругом с фантастическими пейзажами. Его площадь около 250 тыс. кв. км, что сопоставимо с размерами Великобритании.

Плато Путорана – это горы без вершин, которые изрезаны водопадами и глубокими каньонами. Здесь огромное количество мест, куда не ступала нога человека.

На плато находится географический центр России — озеро Виви, которое большую часть года покрыто льдом. Это самое большое пресноводное озеро в этом регионе (длина его 90 км), жители даже называют его местным Байкалом.

Есть здесь и одно из самых глубоких озер страны — Лама, открытое лишь в начале XX века. Его глубина более 200 метров.

Примерно 19 тыс. кв. км здесь занимает территория Путоранского заповедника, где охраняются редкие виды животных (снежный баран и дикий северный олень) и уникальные ландшафты.

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