Как автор романа о бравом солдате Швейке стал комиссаром Красной армии

«Товарищ Гашек» мечтал о том, чтобы социализм победил не только в России, но и на его родине.

В Россию Ярослав Гашек впервые попал в 1915 году в качестве военнопленного. Чешский патриот не хотел воевать в австро-венгерской армии и сдался в плен русским войскам.

Гашек посвятил себя борьбе за свободу своей исторической родины. Он вступил в добровольческий полк имени Яна Гуса, вел антиавстрийскую агитацию среди военнопленных и писал сатирические рассказы о венском дворе.

В июле 1917 года писатель участвовал в Зборовском сражении. Чехословацкая стрелковая бригада Русской армии тогда наголову разгромила две австрийские пехотные дивизии, а Ярослава наградили Георгиевским крестом IV степени.

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Гашек поддержал приход к власти в России большевиков, при этом большая часть его соплеменников оказалась на стороне противников революции. Они чуть не убили его летом 1918 года в Самаре — писатель спасся от патрулей белых чехов, выдав себя за «полоумного сына немецкого колониста из Туркестана».

В декабре того же года «товарищ Гашек» вошел в политотдел 5‑й армии Восточного фронта, а в 1919 году как пользующийся особым доверием был назначен комиссаром. Он занимался агитацией, изданием пропагандистских газет, а также формированием воинских частей из иностранцев.

Когда в середине 1920 года в Чехословакии разразился политический кризис, а в городе Кладно рабочие провозгласили Советскую республику, партия направила Гашека на родину. К его приезду, однако, порядок уже восстановили.

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«Большевистского комиссара» в Праге встретили прохладно. Однако и возвращаться в Советскую Россию ставший изгоем Ярослав не стал — решил, что там его сочтут трусом, да и чехословацкие власти не выпустят из страны.

Гашек отошел от политической деятельности и сосредоточился на написании романа о бравом солдате Швейке, но из-за своей скоропостижной смерти от паралича сердца в 1923 году его так и не закончил.