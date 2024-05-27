Почему Федор Шаляпин на портрете Бориса Кустодиева изображен в шубе?

Свой портрет, написанный Кустодиевым, певец Федор Шаляпин купил сразу же после выставки весной 1922 года. И никогда с ним не расставался.

Шуба - краденая

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В 1920 году в Мариинском театре ставили оперу «Вражья сила» – режиссером и исполнителем роли кузнеца Еремки был Федор Шаляпин. Оформлять спектакль он предложил Борису Кустодиеву. Из-за болезни художник уже несколько лет был прикован к инвалидному креслу, и певец лично отправился к нему домой, чтобы сделать предложение. Тот согласился, и предложил, не теряя времени, написать портрет Шаляпина в той одежде, чтобы была на нем в тот момент. Очень ему понравилась шуба.

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Певец рассмеялся: она ведь, возможно, краденая. И рассказал, что несколько недель назад получил ее в качестве гонорара от какого-то государственного учреждения. И напомнил лозунг большевиков: «Грабь награбленное». Так что, возможно, у этой шубы он не первый владелец.

Кустодиев в ответ рассмеялся: «Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул».

Художнику позировала любимая собака певца

Русский музей Русский музей

После премьеры работа над портретом возобновилась. Но у Шаляпина было свое условие: пусть художник пишет его в этой национализированной шубе, но непременно с любимым французским бульдогом Ройкой у ног. Чтобы собака могла позировать, на шкаф сажали кошку, и он смотрел на нее, пока Кустодиев делал зарисовки.

Картина постепенно заполнялась персонажами. Художник изобразил дочерей Шаляпина – Марфу и Марину, которых сопровождает личный секретарь певца Иван Дворищин. В качестве фона Кустодиев выбрал ярмарочные гуляния: вдалеке видны подмостки уличного театра, афиша с именем Шаляпина. Как будто певец прибыл на гастроли в новый город в разгар Масленицы.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Шаляпин увез портрет во Францию – работа висела над камином в его парижской квартире. Только в 1968 году дочери певца передали картину в Ленинградский театральный музей. А ее авторский повтор меньшего размера — в Русском музее в Петербурге.

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