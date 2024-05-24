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Михаил Шолохов: от казачьего хутора до Нобелевской премии

Тексты
Инна Парфенова
Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии из-за того, что она не была присуждена автору «Тихого Дона».

1) Обвинения в плагиате

Михаил Шолохов в своем кабинете

Михаил Шолохов в своем кабинете

Иван Денисенко/Sputnik

Широкую известность Шолохову принёс роман-эпопея «Тихий Дон» (1928-1932) о донском казачестве в первой мировой и Гражданской войнах. Многие критики оспаривали авторство Шолохова: есть версия, что он опубликовал под своим именем рукопись безвестного белого офицера, расстрелянного большевиками. Кроме того, многие сомневались, что столь глубокое, масштабное и психологически тонкое произведение мог написать 21-летний  малообразованный человек.

Но сторонники авторства Шолохова в один голос заявляют: юный возраст и отсутствие образования таланту не помеха, приводя в пример юных гениев Гёте и Томаса Манна, а также малообразованных Максима Горького и  Ивана Бунина (также нобелевского лауреата).

2) Казачий писатель – не казак

Петр Глебов в роли казака Григория Мелехова и Элина Быстрицкая в роли Аксиньи

Петр Глебов в роли казака Григория Мелехова и Элина Быстрицкая в роли Аксиньи

Сергей Герасимов/Киностудия имени Горького, 1958

Детство Шолохова прошло на казачьем хуторе, но точное место рождения его не известно.  Так ярко и много писавший о казачестве, Шолохов не был потомственным казаком. Отец его был мещанином, управляющим паровой мельницы и к казачеству не принадлежал. Мать была крестьянкой и до замужества служила горничной. Шолохов появился на свет незаконнорожденным, так как его мать насильно выдали замуж не за его отца. Лишь после смерти его отчима родители Шолохова смогли обвенчаться.

3) И Сартр его благословил...

Жан-Поль Сартр в Париже

Жан-Поль Сартр в Париже

Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho via Getty Images

В 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе и в своём заявлении о причинах отказа, выразил сожаление по поводу того, что предыдущая премия не была присуждена Шолохову, и что «единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране» (имея ввиду «Доктора Живаго» Б. Пастернака, лауреата Нобелевской премии 1958 г.)

Считается, что это заявление повлияло Нобелевский комитет и в следующем 1965, премия была вручена Шолохову с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

4) Скрытый факт о приговоре к расстрелу

Михаил Шолохов выступает на радио

Михаил Шолохов выступает на радио

Павел Горшков/Sputnik

Шолохов работал с 15 лет и сменил множество профессий: от грузчика до школьного учителя. В 1922 году во время работы станичным налогоинспектором он был арестован за взятку и приговорен трибуналом к расстрелу. Отец внес за него большой залог, а на суд предоставил новую метрику, по которой тот значился 15-ти, а не 17-летним. Расстрел был заменен годом колонии для несовершеннолетних. Но почему сопровождаемый конвоем Шолохов до колонии так не доехал, до сих пор неизвестно.

5) Противостояние с Солженицыным

Солженицын дает свою первую пресс-конференцию на Западе после изгнания из России. Цюрих, 1974

Солженицын дает свою первую пресс-конференцию на Западе после изгнания из России. Цюрих, 1974

AP

Известно о сложных взаимоотношениях между двумя писателями, нобелевскими лауреатами. В 70-е годы Солженицын был одним из тех, кто обвинял Шолохова в плагиате романа «Тихий Дон».

В свою очередь, Шолохов поддерживал травлю Солженицына и подписал знаменитое «Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове», в котором обоих обвиняют в попытке «породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства». Также Шолохов, как преданный партии писатель, выступал против  присуждения повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Ленинской премии.

Позже писатели отказывались комментировать свое отношение к творчеству друг друга…

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«Тихий Дон» - один из самых экранизируемых романов

Александр Яценко в роли Михаила Кошевого

Александр Яценко в роли Михаила Кошевого

Сергей Урсуляк/«Россия-1», 2015

Эпопею экранизировали в СССР и России четыре раза. Первая экранизация была снята еще в 1930 году, когда роман был еще не дописан. Второй фильм, снятый прославленным режиссером Сергеем Герасимовым в 1958 году, до сих пор считается одним из самых «каноничных» получил множество международных призов.

Оператор Владимир Рапопорт на съемочной площадке

Оператор Владимир Рапопорт на съемочной площадке "Тихого Дона", 1957 год

TASS

Третью экранизацию в начале 1990-х снял не менее прославленный режиссер - Сергеей Бондарчук. До этого за экранизацию другой эпопеи, «Войны и мира», он уже получил «Оскар» и «Золотой Глобус». Этот фильм был совместной работой СССР, Великобритании и Италии. Итальянский продюсер объявил себя банкротом, и почти готовый фильм за долги забрал итальянский банк.

Руперт Эверетт в роли Григория Мелехова и Дельфин Форест в роли Аксиньи

Руперт Эверетт в роли Григория Мелехова и Дельфин Форест в роли Аксиньи

Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук/Мосфильм, Madison Motion Pictures, 2006

Режиссер Сергей Бондарчук умер, так и не увидев свой фильм на экранах - он вышел лишь в 2006 году. Позже короткую телеверсию смонтирует сын режиссера Федор Бондарчук.

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