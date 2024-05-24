Михаил Шолохов: от казачьего хутора до Нобелевской премии

Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии из-за того, что она не была присуждена автору «Тихого Дона».

1) Обвинения в плагиате

Михаил Шолохов в своем кабинете Иван Денисенко/Sputnik Иван Денисенко/Sputnik

Широкую известность Шолохову принёс роман-эпопея «Тихий Дон» (1928-1932) о донском казачестве в первой мировой и Гражданской войнах. Многие критики оспаривали авторство Шолохова: есть версия, что он опубликовал под своим именем рукопись безвестного белого офицера, расстрелянного большевиками. Кроме того, многие сомневались, что столь глубокое, масштабное и психологически тонкое произведение мог написать 21-летний малообразованный человек.

Но сторонники авторства Шолохова в один голос заявляют: юный возраст и отсутствие образования таланту не помеха, приводя в пример юных гениев Гёте и Томаса Манна, а также малообразованных Максима Горького и Ивана Бунина (также нобелевского лауреата).

2) Казачий писатель – не казак

Петр Глебов в роли казака Григория Мелехова и Элина Быстрицкая в роли Аксиньи Сергей Герасимов/Киностудия имени Горького, 1958 Сергей Герасимов/Киностудия имени Горького, 1958

Детство Шолохова прошло на казачьем хуторе, но точное место рождения его не известно. Так ярко и много писавший о казачестве, Шолохов не был потомственным казаком. Отец его был мещанином, управляющим паровой мельницы и к казачеству не принадлежал. Мать была крестьянкой и до замужества служила горничной. Шолохов появился на свет незаконнорожденным, так как его мать насильно выдали замуж не за его отца. Лишь после смерти его отчима родители Шолохова смогли обвенчаться.

3) И Сартр его благословил...

Жан-Поль Сартр в Париже Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho via Getty Images Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho via Getty Images

В 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе и в своём заявлении о причинах отказа, выразил сожаление по поводу того, что предыдущая премия не была присуждена Шолохову, и что «единственным советским произведением, получившим премию, была книга, изданная за границей и запрещенная в родной стране» (имея ввиду «Доктора Живаго» Б. Пастернака, лауреата Нобелевской премии 1958 г.)

Считается, что это заявление повлияло Нобелевский комитет и в следующем 1965, премия была вручена Шолохову с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

4) Скрытый факт о приговоре к расстрелу

Михаил Шолохов выступает на радио Павел Горшков/Sputnik Павел Горшков/Sputnik

Шолохов работал с 15 лет и сменил множество профессий: от грузчика до школьного учителя. В 1922 году во время работы станичным налогоинспектором он был арестован за взятку и приговорен трибуналом к расстрелу. Отец внес за него большой залог, а на суд предоставил новую метрику, по которой тот значился 15-ти, а не 17-летним. Расстрел был заменен годом колонии для несовершеннолетних. Но почему сопровождаемый конвоем Шолохов до колонии так не доехал, до сих пор неизвестно.

5) Противостояние с Солженицыным

Солженицын дает свою первую пресс-конференцию на Западе после изгнания из России. Цюрих, 1974 AP AP

Известно о сложных взаимоотношениях между двумя писателями, нобелевскими лауреатами. В 70-е годы Солженицын был одним из тех, кто обвинял Шолохова в плагиате романа «Тихий Дон».

В свою очередь, Шолохов поддерживал травлю Солженицына и подписал знаменитое «Письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове», в котором обоих обвиняют в попытке «породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства». Также Шолохов, как преданный партии писатель, выступал против присуждения повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Ленинской премии.

Позже писатели отказывались комментировать свое отношение к творчеству друг друга…

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«Тихий Дон» - один из самых экранизируемых романов

Александр Яценко в роли Михаила Кошевого Сергей Урсуляк/«Россия-1», 2015 Сергей Урсуляк/«Россия-1», 2015

Эпопею экранизировали в СССР и России четыре раза. Первая экранизация была снята еще в 1930 году, когда роман был еще не дописан. Второй фильм, снятый прославленным режиссером Сергеем Герасимовым в 1958 году, до сих пор считается одним из самых «каноничных» получил множество международных призов.

Оператор Владимир Рапопорт на съемочной площадке "Тихого Дона", 1957 год TASS TASS

Третью экранизацию в начале 1990-х снял не менее прославленный режиссер - Сергеей Бондарчук. До этого за экранизацию другой эпопеи, «Войны и мира», он уже получил «Оскар» и «Золотой Глобус». Этот фильм был совместной работой СССР, Великобритании и Италии. Итальянский продюсер объявил себя банкротом, и почти готовый фильм за долги забрал итальянский банк.

Руперт Эверетт в роли Григория Мелехова и Дельфин Форест в роли Аксиньи Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук/Мосфильм, Madison Motion Pictures, 2006 Сергей Бондарчук, Федор Бондарчук/Мосфильм, Madison Motion Pictures, 2006

Режиссер Сергей Бондарчук умер, так и не увидев свой фильм на экранах - он вышел лишь в 2006 году. Позже короткую телеверсию смонтирует сын режиссера Федор Бондарчук.

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