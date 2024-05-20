ЦУМ: как два шотландца открыли первый в России универмаг

Этот до сих пор самый модный магазин современной Москвы в Российской Империи стал первым местом, где можно было купить практически все и сразу.

1857 год. Санкт-Петербург. Российской Империей управляет Александр II. Осталось четыре года до отмены крепостного права.

В это время торговля в стране расцветает. Представители старинной купеческой династии учреждают торговый дом «Братья Елисеевы» и продают в Петербурге заграничные вина, кофе, чай, рис, сыр и другие товары. Многие иностранцы также успешно занимались коммерцией и были поставщиками даже императорского двора.

В тот же год шотландцы Арчибальд Мерилиз (1797-1877) и Эндрю Мюр (1817-1899) регистрируют товарный знак «Мюръ и Мерилизъ» и занимаются оптовой галантереей в Петербурге. Они шьют дамские шляпки, производят мебель, а также торгуют самыми разными товарами из Великобритании — нитками, кружевами, тканями и многим другим.

В 1867 году Мюр и Мерилиз открывают филиал в Москве. На улице Кузнецкий Мост появляется их оптовый магазин дамских шляп и других мелочей.

Первый универсам

Москва. Театральная площадь в 1896 году. Справа первое здание магазина «Мюр и Мерилиз». Общественное достояние Общественное достояние

Через несколько лет Мерилиз умер, а Мюр с новым партнером, Уолтером Филиппом, уходят в розницу. В 1885 году они открывают другой магазин прямо напротив Большого театра. Трехэтажный магазин «Мюр и Мерилиз» был устроен по образу парижского Le Bon Marche, одного из первых в мире универсамов.

Шотландцы делают ставку на большой ассортимент товаров, причем рассчитывают не на богачей, а на широкую публику: «средний класс» и буржуа. Москвичи, которым нужно было до этого обойти множество лавок, теперь могли почти все купить в одном месте: одежду и аксессуары, мебель, фарфор, парфюмерию, канцелярию. Не было только съестных товаров.

Страницы каталога «Мюр и Мерилиз», 1913 Общественное достояние Общественное достояние

Первыми в России они делали каталоги своей продукции и устраивали распродажи. При этом в остальное время цены были фиксированными и нельзя было привычно торговаться.

В 1900 году магазин сгорел, но к 1908 на его месте построили новое роскошное семиэтажное здание в стиле готики по проекту Романа Клейна. Его мы видим и сегодня.

Пожар, уничтоживший первое здание магазина. Рисунок 1900 года «Московский листок», 1910 «Московский листок», 1910

Обновленный «Мюр и Мерилиз» стал местом невероятно популярным. Посетителей магазин потрясал не только обилием товаров и красотой оформления, но и тем, что там был первый в Москве электрический лифт и вращающиеся двери! У входа стоял швейцар, и гостям сразу в нос врывались приятные ароматы духов — парфюмерные отделы всегда располагались на первом этаже.

Стул, изготовленный на Фабрике мебели и бронзы Мюр и Мерилиз. Начало ХХ века Исторический музей Исторический музей

Кроме магазина, марке «Мюр и Мерилиз» принадлежала в Москве «Фабрика мебели и бронзы» — ее продукцией торговали в универмаге. Готическое здание фабрики построил тот же архитектор.

Имя на слуху

Название «Мюр и Мерилиз» в дореволюционной Москве знали все. С чуждым звучанием магазина, правда, иногда случились курьезы. Писатель Михаил Пришвин оставил такую запись в дневнике: «Всю жизнь слышал "Мюр и Мерилиз" и представлял себе это немецкой четой: Мюр – супруг, Мерилиз – его дама. И тут оказывается: Мерилиз мужчина, англичанин и страстный охотник».

Обложка каталога «Мюр и Мерилиз» на осень-зиму 1912-1913 годов Общественное достояние Общественное достояние

Так что со временем для простоты его стали называть просто «Мюр». В «Собачьем сердце» профессор Преображенский говорит: «Вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью».

Сестра Антона Чехова вспоминала, что в его усадьбе Мелихово были две дворняжки с кличками Мюр и Мерилиз. Сам писатель, отдыхая в Крыму, заказывал себе шапки и фуражки из каталога.

Торговый дом «Мюр и Мерилиз», начало XX века. Из фондов Музея истории и реконструкции Москвы Sputnik Sputnik

В «Мюре» работало более тысячи человек, а девушек, торговавших в универмаге любовно называли «мюрмерилизочками».

Из «Мюра» в ЦУМ

После революции 1917 года магазин был национализирован и несколько лет стоял закрытым. Михаил Булгаков писал: «Громада "Мюр и Мерилиза" еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами». Но в 1922 году, во время новой экономической политики (про НЭП мы подробнее писали тут), в здании открылся Мосторг — самый большой универсальный магазин в стране. Купить здесь что-то мог не каждый, для этого требовались специальные книжки или талоны.

ЦУМ, украшенный к Новому Году, 2023 Мария Девахина/Sputnik Мария Девахина/Sputnik

В 1933 году Мосторг переименовали в ЦУМ — Центральный универсальный магазин, как он называется и по сей день. После войны он окончательно перестал быть доступным всем и стал магазином элитарным. Да и сейчас пакетик из ЦУМа считается признаком достатка.

Инсталляция в виде фирменного пакета ЦУМа к 110-летию магазина, 2017 Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене