5 самых известных дворянских родов России

Мы то и дело встречаем эти фамилии, изучая историю России. Их представители занимали высочайшие посты в империи и играли важнейшие роли в политической и культурной жизни страны.

1/ Юсуповы

Феликс Юсупов и дворец Юсуповых на Мойке в Санкт-Петербурге Общественное достояние; IzoeKriv (CC BY-SA 4.0) Общественное достояние; IzoeKriv (CC BY-SA 4.0)

Этот княжеский род был богатейшим в России, их состояние было едва ли не больше, чем у самого императора. А произошли Юсуповы от татаро-монгол. Предком их был ногайский правитель XVI века Юсуф, властвовавший над одним из ханств-осколков Золотой Орды. Юсуф собирался в большой поход на Москву, но его младший брат был сторонником сближения с Русью. Убив Юсуфа, он заключил союз с Москвой, а сыновья Юсуфа отправились служить русскому царю Ивану Грозному.

Им были пожалованы немалые земли и присвоены дворянские титулы. Юсуповы верно служили позже и Петру I и другим императорам и были видными государственными деятелями. Одним из самых известных Юсуповых был Николай Борисович – дипломат, коллекционер искусства и директор Эрмитажа.

Но более других прославился Феликс Юсупов — один из убийц Григория Распутина. Он даже породнился с Романовыми, женившись на княжне императорской крови Ирине Александровне.

2/ Шереметевы

Николай Петрович Шереметев на фоне усадьбы в Кусково Николай Аргунов; Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Николай Аргунов; Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

Именно в честь этого графского рода был назван московский аэропорт Шереметьево, ведь он находится на территории бывших владений этой семьи, а точнее Сергея Дмитриевича (1844-1918).

Многие путают и называют фамилию Шереметьевы, но «Шереметьев» — это притяжательное, то, что принадлежит Шереметевым. Так и получилось, что Шереметьево и позже станция Шереметьевская дали название аэропорту.

Шереметевы были старинным боярским родом, и у них с царской семьей Романовых был даже один предок — боярин Андрей Кобыла, служивший при Иване Калите. Шереметевы всегда занимали важные государственные посты, состояли в Боярской думе. При Петре I Борис Петрович Шереметев стал первым, кому был пожалован графский титул.

Прославился и граф Николай Петрович. Он владел обширными землями, в том числе усадьбой Кусково и Останкино в Москве, построенными его отцом. Был одним из богатейших людей империи, покровителем искусств. Прославился и тем, что женился на своей крепостной — актрисе Прасковье Жемчуговой. Чтобы заключить этот неравный брак, он просил разрешение у императора. Из его крепостных вышли видные архитекторы и художники, а все потому, что он присматривался к талантам и оплачивал их обучение.

3/ Голицыны

Наталья Петровна Голицына и усадьба Архангельское Александр Рослин; A.Savin Александр Рослин; A.Savin

В XIX веке шутили, что из десяти человек, прогуливающихся по Невскому проспекту в Петербурге, всегда найдется хотя бы один князь Голицын. Это был, действительно, самый многочисленный из знатных родов России. Еще в XVI веке он разделился на четыре обширных ветви и невероятно расплодился.

Княжеский род Голицыных происходит от великого князя литовского Гедимина, жившего в XIV веке. Впервые фамилия появилась как прозвище: Михаил Булгаков-Голица был боярином при русском великом князе Василии III (все потому, что он носил латную перчатку-голицу на левой руке). Голицыны владели огромными землями в Москве и окрестностях: усадьбы Большие и Малые Вязёмы, Кузьминки и другие принадлежали им, оно время они даже владели Архангельским.

Князья были приближенными ко многим царям — служили воеводами при Иване Грозном, один был даже фаворитом царевны Софьи, сестры Петра I. В Смутное Время Андрей Васильевич Голицын входил в «Семибоярщину» и, по сути, некоторое время правил страной.

Прославились и женщины рода. Например, Наталья Петровна Голицына была фрейлиной при дворе четырех императоров и стала прототипом пушкинской «Пиковой дамы».

4/ Долгоруковы

Мария Михайловна Долгорукова (жена Александра II) и Городская усадьба Долгоруковых - Бобринских в Москве Гордиджиани Микеле; NVO (CC BY-SA 4.0) Гордиджиани Микеле; NVO (CC BY-SA 4.0)

Князья Долгоруковы происходят от самого Рюрика. При этом к основателю Москвы, великому князю Юрию Долгорукому, они не имеют отношения.

Родоначальником был князь Иван Оболенский из Рюриковичей, живший в XV веке. Прозвище Долгорукий он получил за мстительность и за умение так или иначе доставать своих врагов, где бы они ни скрывались. Хоть многие князья вошли в историю как "Долгорукие", правильно писать фамилию именно "Долгоруковы".

Многие представители фамилии были в самых высших эшелонах власти, состояли на важнейших государственных должностях. Мария Долгорукова была женой первого царя из рода Романовых - Михаила Федоровича, однако, умерла, не успев родить детей. В XVIII веке фамилия еще раз чуть не породнились с Романовыми — княжна Екатерина Долгорукова была невестой Петра II, но молодой император скончался до женитьбы. И по сути во время его царствования, реально правили страной именно Долгоруковы. Долгоруковой была и морганатическая жена императора Александра II.

5/ Нарышкины

Наталья Кирилловна Нарышкина (мать Петра I) и церковь Покрова в Филях, Москва Общественное достояние; Legion Media Общественное достояние; Legion Media

Древний дворянский род имеет татарское происхождение, возможно родоначальником был крымский татарин по прозвищу Нарыш, служивший придворным при великом князе Иване III.

До конца XVII века род считался не слишком важным, скорее мелкопоместным. Зато когда царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, он возвысился невероятно и многие представители были возведены в боярский сан. Наталья была матерью Петра I, и впоследствии Нарышкины всегда будут при дворе Романовых.

Нарышкины так и не стали ни графьями, ни князьями. Им несколько раз предлагали различные титулы, но ни один из них не устраивал родственников Петра I.

Нарышкины владели большими имениями в Москве, а их фамилия вошла в историю еще и благодаря архитектурному стилю «нарышкинское барокко», в котором построены многие церкви конца XVII — первой половины XVIII века. Одна из первых была церковь Покрова в Филях, имении Нарышкиных.

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