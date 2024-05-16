6 самых СТРАННЫХ русских сказок

В них нет Колобка и Кащея Бессмертного, зато есть говорящая Черная курица, подземные короли и Хозяйка Медной горы.

Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители»

Н. Гольц. М.: Советская Россия, 1967 Н. Гольц. М.: Советская Россия, 1967

Считается, что до 1829 года все русские сказки были народными. Изменил эту традицию писатель Антоний Погорельский. Его «Черная курица», жутковатая и реалистичная одновременно – идеальное комбо, чтобы читать, не отвлекаясь ни на что.

Мальчик Алеша спасает от кухарки курицу и скоро узнает, что Чернушка – на самом деле министр волшебного подземного королевства, где живут маленькие человечки. В награду он получает зернышко, которое помогает ему отвечать на все вопросы и ничего не учить. Но сохранить тайну подземных жителей Алеша не сумел, и они вынуждены покинуть свое королевство. На прощание он видит Чернушку в человеческом облике, закованную в кандалы, и не может сдержать слез.

В этой сказке изрядно мистики: порой неясно, то ли во сне видит подземных обитателей герой, то ли в бреду. Вместе с тем это история о воспитании и взрослении: зазнавшийся мальчик, совершив плохой поступок, искренне раскаивается.

Юрий Олеша «Три толстяка»

М. Добужинский/Земля и фабрика, 1928 М. Добужинский/Земля и фабрика, 1928

Советская сказка про восстание в стране, где власть узурпировали Три толстяка- регенты наследника Тутти, которые владеют производством хлеба и добычей угля и железа. В этой истории о революции действуют удивительные персонажи — разлученные близнецы, гимнаст-революционер, кукла, как две капли воды похожая на живую девочку, и гениальный ученый, который за годы жизни в зверинце почти превратился в волка.

В сказке Олеши Толстяки требуют, чтобы Тутти пересадили железное сердце, чтобы тот не знал жалости и даже отправляют на казнь ребенка. Но при этом страшноватая сказка не теряет своего очарования: не случайно книгу перевели на 17 языков.

Павел Бажов «Малахитовая шкатулка»

Вячеслав Назарук/Речь, 2016 Вячеслав Назарук/Речь, 2016

В колоритных уральских сказках, или сказах, простые мастеровые, работающие на рудниках, встречают местных духов – Хозяйку Медной горы, Синюшку, Огневушку-поскакушку. Они суровы, но справедливы: помогают тем, кто не просто хочет добывать породу из земли, но умеет создавать из нее удивительные вещи. Можно сказать, они – покровители, уральские духи творчества для камнерезов. Неудивительно, что в конце 1930-х сказки Бажова принимали за фольклор.

Всеволод Гаршин «Атталея принцепс»

Л. Фалин/Детская литература, 2023 Л. Фалин/Детская литература, 2023

Героиня сказки – не волшебное существо и не человек. Атталея принцепс – это пальма, которая мечтает покинуть стены оранжереи, в которой она растет. Остальные растения постоянно ссорятся между собой, спорят, кто сколько воды выпивает – в общем, ведут себя, как компания сварливых родственников. Но Атталея в этих мелких скандалах не участвует. Наоборот, призывает другие деревья расти выше и становиться сильнее – тогда, может быть, им удастся разбить стекла оранжереи и вырваться на свободу. Но увы, об этом мечтает только она...

Грустная притча о несбыточной мечте напоминает о том, что и у людей есть этот выбор – покориться судьбе или бороться за свою идею даже в полном одиночестве.

Владимир Одоевский «Городок в табакерке»

А. Кошкин/Детская литература, 1984 А. Кошкин/Детская литература, 1984

В городок Динь-Динь не ходят поезда и не едут извозчики, туда можно попасть лишь подняв крышку музыкальной шкатулки. Там живет Царевна-пружинка, валик-надзиратель и злые молоточки. Стоит им ударить местных жителей – колокольчики разных размеров – как они начинают звенеть. Потому в этом чудном городе всегда звучит музыка – механизм шкатулки работает без сбоев. Если, конечно, с ней правильно обращаться.

Сказка-путешествие в микро-мир – вроде бы и фантастическая история, но, с другой стороны, рассказывает детям об устройстве механизма шкатулки. И интересно, и полезно.

Александр Волков «Семь подземных королей»

Леонид Владимирский/Малыш, 2020 Леонид Владимирский/Малыш, 2020

Историю волшебной страны Оз и девочки Дороти, которую придумал Фрэнк Баум, для советских детей адаптировал, добавив новые события, Александр Волков. «Волшебник Изумрудного города» оказался настолько популярным, что писатель решил написать продолжение. Речь в нем идет о Подземной стране, где живут семь королей. Они правят по очереди: пока один полгода сидит на троне, шестеро остальных вместе со своими придворными спят, выпив воды из волшебного источника. Но стоит этой сонной воде исчезнуть, как в королевстве начинается анархия.

Волков придумал фантастический сюжет с перевоспитанием. После погружения в сон и пробуждения всех семерых королей им не спешат напоминать о том, кто они. Наоборот, говорят, что они рабочие. Поучительная сказка, хоть и кажется немного наивной, не теряет своего волшебного флера.

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