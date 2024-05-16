7 необычных напитков из разных регионов России

В России готовили полезные и питательные напитки еще до появления смузи и молочных коктейлей. Мы выбрали самые интересные.

1. Сосновый лимонад

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Такой лимонад пахнет лесом и сосновыми шишками. Он готовится из свежих побегов хвои или сосновых шишек. По желанию, к хвойному отвару добавляют сок лимона или других цитрусовых. Напиток отлично утоляет жажду в жаркий день и укрепляет иммунитет. Попробовать его можно в регионах, где растут хвойные леса, например, в Ярославской области или в Пермском крае.

2. Сурица

Ozon Ozon

Это напиток из цветущих трав, семян или зерна, который настаивают на медовой воде. Сурица была известна у славян еще в языческие времена. Сейчас старинный рецепт возродили в Воронежской области. Его можно повторить и дома. Для этого трехлитровую банку нужно на треть заполнить травами (чабрец, ромашка, иван-чай, мята), добавить пятнадцатиминутный отвар с неочищенным овсом (600 г) и мед (150 г). Накрыть банку марлей и оставить на два дня в тепле. Готовый напиток перед подачей остудить.

3. Чай Болотова

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Травяной отвар для здоровья и долголетия можно попробовать в Тульской области. Здесь в деревне Дворяниново находится музей-усадьба ученого-ботаника Андрея Болотова. В рецепте его чая в равных долях трава буквица, листья шалфея и цветы ромашки. Этот травяной чай особенно хорош с местными тульскими пряниками.

4. Бода или нанайский чай

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Коренные народы Приамурья, в частности нанайцы, которые живут на Дальнем Востоке России, уже много столетий готовят боду - напиток из злаков. Для него подойдут пшено, рис, перловка или даже фасоль. В готовый отвар нанайцы добавляют кетовую икру и растительное масло. Они говорят, что бода помогает быстро восстановиться при отравлении или похмелье.

5. Арса

Этот бурятский напиток способен утолить и жажду, и голод. Раньше его готовили во время полевых работ. По рецепту, молоко отваривают до получения густой творожной массы, затем добавляют воду (иногда мясной бульон), затем - муку и пшено и варят еще полчаса. Получается молочный напиток с хлебным привкусом.

6. Поза

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Это слабоалкогольный напиток на основе сахарной свеклы. Раньше в Мордовии он был обрядовым — его подавали на свадьбу, поминки и другие важные события. Готовят так: сахарную свеклу тушат в печи, потом к ней добавляют ржаную муку, воду, сахар и солод и продолжают тушить. Получается свекольный квас.

7. Быырпах

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Это традиционный кисломолочный напиток якутов. Он особенно популярен во время Ыысаха - якутского летнего праздника с конными скачками, танцами и народными гуляниями. Молочная газировка хорошо утоляет жажду. Рецепты могут быть разными, но чаще всего его готовят из коровьего молока или кефира с закваской (можно йогуртом) и добавлением сахара или сгущенки. Перед употреблением напиток настаивают несколько дней в тепле.

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