Как золото Трои стало военным трофеем СССР

Вещи из коллекции археолога Генриха Шлимана были «обнаружены» в особом советском фонде. Как они оказались в Москве и почему полвека хранились под грифом «секретно»?

Вечером 27 апреля 1945 года советская армия вошла в Берлин, а уже 2 мая бойцы захватили зенитную башню около берлинского зоопарка. В ней, помимо госпиталя и беженцев, находились сокровища берлинских музеев. Среди последних были и три внушительных ящика со знаменитым золотом Трои. Находка, впрочем, вскоре вновь… пропала. А обнаружилась лишь в начале 1990-х в Москве.

Обнаружение «Трои»

Генрих Шлиман, 1870 Библиотека Конгресса, США Библиотека Конгресса, США

Идеей найти древнюю Трою сын протестантского священника из Мекленбурга и археолог-любитель Генрих Шлиман (1822-1890 ) был одержим с детства. Читая Гомера, он узнал о Троянской войне и загорелся идеей найти древний город. Шлиман был так очарован историей, что потратил на поиски годы.

Вид троянских раскопок Шлимана. Гравюра XIX века Общественное достояние Общественное достояние

31 мая 1873 года, после двух лет раскопок на холме Гиссарлык в Турции, Шлиман нашел почти то, что искал. Под развалинами античного города он обнаружил не только руины, но и серебряный сосуд с золотыми драгоценностями весом 1,5 кг. Эту находку Шлиман счел «Кладом Приама» (названного им так по имени одного из царей города времен Троянской войны), а древние руины — остатками легендарной Трои. Впрочем, будучи любителем, опиравшимся лишь на гомеровские описания, Шлиман оказался не прав - позже ученые опровергли его теорию: следы Трои находилась в верхних слоях почвы, которые он как раз уничтожил во время своих раскопок, а «Клад Приама», как выяснилось, принадлежал более раннему периоду. Но найденные сокровища так и останутся в истории как «золото Трои».

Клад Приама, оно же золото Трои Общественное достояние Общественное достояние

Попасть в Россию клад мог уже тогда - пару лет спустя Шлиман предлагал его к покупке Русскому археологическому обществу, но сделка не состоялась. Чуть позже, в 1881-м, авантюрист-предприниматель принес свою коллекцию в дар Берлину, в обмен на звание почетного гражданина и материальную компенсацию. С 1922-го сокровища экспонировалась в Музее доисторического периода и ранней истории. Оттуда, вместе с предметами из других музеев, они были эвакуированы в зенитную башню у зоопарка - специально построенную для защиты от воздушных налетов и считавшуюся идеальным убежищем - по приказу самого фюрера.

«Взять да привезти какой-то Реймский собор»

Народный художник СССР Игорь Эммануилович Грабарь, 1950 Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

Войска вермахта разграбили и уничтожили огромную часть культурного наследия завоеванных народов. Поэтому еще в разгаре войны возник вопрос о возмещении потерь. В 1942-м была создана специальная комиссия по определению потерь в сфере культуры. По ее данным, опубликованным в конце 1940-х годов, был нанесен ущерб 173 музеям, 4 тыс. библиотек и архивов. В рамках этой организации работало Бюро экспертизы, которое возглавил известный советский художник, реставратор и историк искусства Игорь Грабарь.

Возмещать уничтоженные шедевры предлагалось порой совершенно тождественно. Так, для примера оценки потерь приводилась уничтоженная немецкой артиллерией Спасо-Преображенская церковь на Нередице, памятник русской средневековой архитектуры и живописи XII века. Взамен Грабарь предлагал «взять да привезти какой-то Реймский собор».

Спасо-Преображенская церковь на Нередице, 1880 AeJse Trasarebre/Swedish National Heritage Board/Public Domain AeJse Trasarebre/Swedish National Heritage Board/Public Domain

Как эквивалент для возмещения ущерба фигурировала и «Сикстинская мадонна» Рафаэля из Дрездена, которая впоследствии попадет в СССР и будет возвращена ГДР в 1950-х гг. Именно Грабарь руководил составлением списков подлежащих к вывозу в СССР предметов искусства, который включал 1745 значимых для мировой культуры произведений. Золото Трои также фигурировало в списках.

Под грифом «секретно»

Зенитная башня у зоопарка, где хранились музейные артефакты Wolfgang Weber/Getty Images Wolfgang Weber/Getty Images

Найденные в зенитной башне у зоопарка музейные артефакты должны были быть вывезены в СССР в первую очередь. «Берлинский зоопарк должен попасть под контроль англо-американской зоны оккупации… <…> …Издан приказ о начале скорейшего перемещения всех ценных объектов из зенитного бункера в восточную часть Берлина, и пока хранить их на складах в замке Тресков в Фридрихсфельд и в Берлинской скотобойне», - писал в одном из писем Андрей Белокопытов, руководитель «трофейной бригады» Художественного комитета по делам искусств.

Золотая диадема из клада Приама ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Часть самых важных произведений вскоре покинули Берлин: 30 июня 1945 года с аэродрома Темпельхоф вылетел спецрейс в московский аэропорт Внуково. Одним из пунктов приема ценного груза в советской столице, в частности золота Трои, стал Пушкинский музей.

В 1949 году все эти предметы, по решению руководства страны, поместили в так называемый «Особый фонд» без права их публикации и экспонирования. Специальная инструкция запрещала доступ к нему всем, кроме хранителей.

Предметы троянского золота ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

В 1950-е советские власти приняли политическое решение вернуть ГДР часть вывезенных из Германии произведений искусства, среди которых оказались, например, живописные шедевры Дрезденской галереи. В списке фигурировали и шлимановские сокровища Трои, но 260 предметов из золота, серебра, горного хрусталя и камня так и остались в Москве, а 414 бронзовых и керамических артефактов - в Эрмитаже. Причина, по которой они остались в СССР, до сих пор неизвестна.

Предметы троянского золота ГМИИ им. А.С. Пушкина ГМИИ им. А.С. Пушкина

Почти до середины 1990-х коллекция Шлимана оставалась недоступной для ученых и широкой публики. Более того, из-за многолетнго нахождения в спецхране ее даже считали утраченной. Лишь в декабре 1994-го специалисты впервые получили возможность детально с ней ознакомиться. А спустя два года состоялось открытие выставки «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана» в Пушкинском музее, что позволило тысячам людей увидеть знаменитую коллекцию.

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