14 французских слов, которые в русском значат совсем другое!

Если русская жена потребует у француза алименты... Вполне возможно, что он предложит ей корзину фруктов. Мы привыкли, что слово «алименты» означает выплаты на содержание ребенка после развода. Но во французском это слово значит «продукты».
Значение этого русского слова не так уж далеко ушло от своего первоисточника. Французы так называют короткий рассказ, историю, случай, притчу. А в русском это тоже короткая, но обязательно смешная история.
В России батоном называют белый хлеб определенной формы, а также другие продукты подобной формы — батон колбасы, шоколадный батончик. Но у французов батон — это палка! Что ж, заимствование вполне себе имеет смысл.
Сладкий десерт, который мы именуем «безе», французы называют «меренга». А слово «безе» для них ничто иное, как поцелуй!
Если вы предложите французу бокал вина, он подумает, что вы хотите его напоить! Ведь на французским «бокал» — стеклянная банка! (А бокал они называют verre).
Мы называем бриллиантом ограненный алмаз, а для французов (впрочем, как и для англоговорящего мира) brilliant означает «блестящий». Что ж, бриллиант тоже блестит, все логично.
Услышав слово «вакансия», француз вероятнее всего представляет себя на пляже, потягивающим коктейль... Для них слово «vacances» означает «отпуск», «отдых», «путешествие». Ну а у нас все более прозаично — всего ли «предложение работы», свободное «вакантное» место.
Франция славится своей кулинарией, и многие жители республики знают толк в хорошей кухне. Но если вы назовете француза гурманом... возможно, он обидится и подумает, что вы намекаете на его ненасытный аппетит. «Гурманами» во Франции чаще называют обжор, а вот ценитель хорошей кухни звучит как «gourmet» («гурмэ»).
В русском языке это гастрономический термин — так называют изысканное редкое блюдо. Для французов это слово означает «изысканность», без привязки к кулинарии.
В русском это военный термин - войска или операция по высадке боевой группы из транспортных средств. Французский первоисточник (descente) близок по значению — это слово означает «спуск».
Если вы предложите французу выпить компота, он очень удивится, ведь он привык, что компот надо есть, а не пить. Во Франции компот — это фруктовое пюре! (Кстати, это слово тоже пришло к нам из французского).
В России официант — это тот, кто обслуживает людей в ресторанах и кафе. Французы называют их «serveur», или более знакомым русскому уху «garçon» («гарсон»). «Officiant» же на французском — это служитель культа.
Если француз требует у вас «пароль», не пугайтесь, он не шпион и не хакер. Он всего лишь на всего призывает вас дать обещание. Пароль также может означать речь или слово.
Маленькую сумочку, которую носили модницы прошлого века, французы в шутку называли «ридикюль», то есть «смешная», «нелепая». Так стали называть аксессуар и русские, свободно владеющие французским — и через них это слово вошло и в русский язык уже на правах термина.
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