14 французских слов, которые в русском значат совсем другое!

У России была долгая история любви к французскому, поэтому в русский из него проникло так много слов. Однако значения некоторых далеки от оригинала.

1. Алименты

Если русская жена потребует у француза алименты... Вполне возможно, что он предложит ей корзину фруктов. Мы привыкли, что слово «алименты» означает выплаты на содержание ребенка после развода. Но во французском это слово значит «продукты».

2. Анекдот

Значение этого русского слова не так уж далеко ушло от своего первоисточника. Французы так называют короткий рассказ, историю, случай, притчу. А в русском это тоже короткая, но обязательно смешная история.

3. Батон

Комсомольская правда/Global Look Press Комсомольская правда/Global Look Press

В России батоном называют белый хлеб определенной формы, а также другие продукты подобной формы — батон колбасы, шоколадный батончик. Но у французов батон — это палка! Что ж, заимствование вполне себе имеет смысл.

4. Безе

Сладкий десерт, который мы именуем «безе», французы называют «меренга». А слово «безе» для них ничто иное, как поцелуй!

5. Бокал

Если вы предложите французу бокал вина, он подумает, что вы хотите его напоить! Ведь на французским «бокал» — стеклянная банка! (А бокал они называют verre).

6. Бриллиант

Pixabay Pixabay

Мы называем бриллиантом ограненный алмаз, а для французов (впрочем, как и для англоговорящего мира) brilliant означает «блестящий». Что ж, бриллиант тоже блестит, все логично.

7. Вакансия

Услышав слово «вакансия», француз вероятнее всего представляет себя на пляже, потягивающим коктейль... Для них слово «vacances» означает «отпуск», «отдых», «путешествие». Ну а у нас все более прозаично — всего ли «предложение работы», свободное «вакантное» место.

8. Гурман

Франция славится своей кулинарией, и многие жители республики знают толк в хорошей кухне. Но если вы назовете француза гурманом... возможно, он обидится и подумает, что вы намекаете на его ненасытный аппетит. «Гурманами» во Франции чаще называют обжор, а вот ценитель хорошей кухни звучит как «gourmet» («гурмэ»).

9. Деликатес

В русском языке это гастрономический термин — так называют изысканное редкое блюдо. Для французов это слово означает «изысканность», без привязки к кулинарии.

10. Десант

В русском это военный термин - войска или операция по высадке боевой группы из транспортных средств. Французский первоисточник (descente) близок по значению — это слово означает «спуск».

11. Компот

Legion Media Legion Media

Если вы предложите французу выпить компота, он очень удивится, ведь он привык, что компот надо есть, а не пить. Во Франции компот — это фруктовое пюре! (Кстати, это слово тоже пришло к нам из французского).

12. Официант

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

В России официант — это тот, кто обслуживает людей в ресторанах и кафе. Французы называют их «serveur», или более знакомым русскому уху «garçon» («гарсон»). «Officiant» же на французском — это служитель культа.

13. Пароль

Если француз требует у вас «пароль», не пугайтесь, он не шпион и не хакер. Он всего лишь на всего призывает вас дать обещание. Пароль также может означать речь или слово.

14. Ридикюль

Маленькую сумочку, которую носили модницы прошлого века, французы в шутку называли «ридикюль», то есть «смешная», «нелепая». Так стали называть аксессуар и русские, свободно владеющие французским — и через них это слово вошло и в русский язык уже на правах термина.

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