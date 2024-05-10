6 советов для путешественников от фотографа и блогера Павла Матвеева

Он побывал практически на всех Курильских островах, неоднократно ходил в море на паруснике «Крузенштерн», принимал участие в экспедиции «Покорители холода» в -50ºC.

1. Как планировать поездку в труднодоступные места?

В Якутии. Павел Матвеев

Сезон и погода - это самое важное, что стоит учитывать при планировании маршрута. Конечно, иметь контакты местных гидов всегда полезно.

Если там есть хоть что-то в плане инфраструктуры, то туда проще добраться, чем на необитаемый остров.

Знакомство с Курильскими островами я начал с южных островов ещё 5 лет назад. Это Итуруп, Кунашир и Шикотан. До них просто добраться, ходит общественный транспорт, на островах живут люди.

Если отправляетесь в какое-то место, где не будет связи, то предварительно изучите все маршруты, распечатайте карты. Если уходите в далёкие и сложные места, то лучше предупредить МЧС региона о своих планах и примерных датах возвращения.

2. Личные правила безопасного путешествия

Дорога на Кавказе. Павел Матвеев

Всегда быть внимательным. Нередки случаи, когда кто-то забыл документы или потерял кошелек, и из-за этого начинаются проблемы.

Лучшая дорога – та которую знаешь. Даже если кажется, что проще и быстрее проехать по-другому, лучше придерживаться установленного маршрута.

Рассчитывайте время и силы. У меня был случай, когда мы слишком долго собирались, в итоге пошли в горы очень поздно, не успели пересечь перевал и оказались ночью в грозу на вершине горы. Было так себе.

Иметь всегда минимальный набор лекарств, аптечку. Тут, я думаю, объяснять нечего.

3. Какие места в России впечатлили больше всего?

Вулкан Креницына. Павел Матвеев

Курилы – вулканические острова, и я неоднократно убеждался, что самые красивые пейзажи всегда связаны с присутствием вулканов!

На Итурупе можно сварить обед в термальных источниках или пройтись по лавовому полю, которое граничит с морем. На Кунашире – походить по фумарольному полю вулкана Менделеева. А Шикотан – крошечный, но очень красивый, с нереальными бухтами.

Но больше всего меня поразили северные и центральные Курилы. Остров Онекотан, на котором находится вулкан Креницына. Это поистине чудо света! Такая матрёшка, вулкан в вулкане.

Остров Симушир и кальдера вулкана Заварицкого. Кальдера таких размеров, что туда можно уместить примерно тысячу футбольных полей! При этом порода красного, фиолетового, рыжего цветов.

Чукотка – тоже невероятно красивый регион. В прошлом году мне посчастливилось посетить остров Врангеля. Примечателен он тем, что там живет много белых медведей. А увидеть белого медведя в дикой природе – это ни с чем не сравнимые эмоции!

4. Лучшее время для фото: рассветы или закаты?

Река Змейка на рассвете. Павел Матвеев

Спор давний – что лучше. И на рассвете, и на закате можно получить красивые кадры. У рассветов есть небольшое преимущество. В популярных местах на закате снимать сложно, так как много людей, а вот на рассвете почти всегда никого нет. Никто не хочет рано вставать.

Касательно времени для съёмки. Это промежуток примерно за 20 минут до и 30-50 минут после рассвета; и 30-50 минут до и 20 минут после заката. В это время самый классный свет.

Самая лучшая погода для съёмки, чтобы получить красивый рассвет или закат – переменная облачность, например, с грозы до ясного неба или наоборот.

При съёмке закатов-рассветов многие допускают «ошибку», пытаясь делать кадры исключительно с солнцем в кадре. Это вовсе не обязательно: посмотрите вокруг, может быть так, что композиция лучше окажется в другом месте, где солнца в кадре не будет.

5. Самые живописные дороги для автопутешествия?

Дорога на Алтае. Павел Матвеев

Из тех дорог, по которым мне доводилось ездить в России, могу отметить две: Чуйский Тракт на Алтае, и дорога на Кавказе до урочища Джилы-Су.

Чуйский тракт – почти 1000 км от Новосибирска до границы с Монголией, неоднократно ездил по ней. Пейзажи, которые окружают – потрясающие. Участок в районе Курайской степи особенно хорош.

А ещё есть места, где дорога прямая и с небольшим уклоном, и мне довелось прокатиться по ним на лонгборде на рассвете, когда не было машин. Вокруг простор, а дорога упирается в горы с ледниками!

Дорога до урочища Джилы-Су проходит прямо по горам, очень извилистая, но покрытие просто идеальное. Из-за того, что дорогая высокогорная, там очень-очень близко облака, можно буквально проезжать через них. Там много смотровых площадок, и будет частое желание сделать остановку, чтобы запечатлеть виды.

В том районе переменчивая погода, может начаться ливень, а через 20 минут светить солнце и ни намёка на дождь. Пейзажи выглядят очень фактурно.

6. Как подготовить автомобиль к путешествию?

Для следующего путешествия Павел переделывает автодом. Павел Матвеев

Если мы берём во внимание не экстремальные внедорожные поездки (я думаю те, кто занимаются ими, не нуждаются в советах), то я бы рекомендовал просто провести ТО. Проверить тормозную систему, рулевое управление, подшипники, систему охлаждения, чтобы не получилось так, что какой-то патрубок лопнет в дороге.

У нас был случай, когда в поездке отказал датчик скорости заднего левого колеса. Из-за этого у машины отключились все системы безопасности, вплоть до гидроусилителя руля.

Обязательно проверьте наличие и состояние запаски, а также всех принадлежностей для смены колеса. Если не знаете, как менять колесо, то попросите кого-то провести мастер-класс, чтобы уметь это сделать.

И если путешествуете в местах, где мало АЗС, рассчитывайте запас топлива. И ещё лучше, имейте при себе хотя бы литров десять.

Сейчас Павел как раз готовит свой автодом к новому путешествию. Весь процесс показывает в новом шоу «VK в пути». Первая серия уже вышла!