6 советов для путешественников от фотографа и блогера Павла Матвеева

Подготовка автодома к новым путешествиям идет полным ходом.Павел Матвеев
В Якутии.Павел Матвеев
Сезон и погода - это самое важное, что стоит учитывать при планировании маршрута. Конечно, иметь контакты местных гидов всегда полезно.
Если там есть хоть что-то в плане инфраструктуры, то туда проще добраться, чем на необитаемый остров.
Знакомство с Курильскими островами я начал с южных островов ещё 5 лет назад. Это Итуруп, Кунашир и Шикотан. До них просто добраться, ходит общественный транспорт, на островах живут люди.
Если отправляетесь в какое-то место, где не будет связи, то предварительно изучите все маршруты, распечатайте карты. Если уходите в далёкие и сложные места, то лучше предупредить МЧС региона о своих планах и примерных датах возвращения.
Дорога на Кавказе.Павел Матвеев
Всегда быть внимательным. Нередки случаи, когда кто-то забыл документы или потерял кошелек, и из-за этого начинаются проблемы.
Лучшая дорога – та которую знаешь. Даже если кажется, что проще и быстрее проехать по-другому, лучше придерживаться установленного маршрута.
Рассчитывайте время и силы. У меня был случай, когда мы слишком долго собирались, в итоге пошли в горы очень поздно, не успели пересечь перевал и оказались ночью в грозу на вершине горы. Было так себе.
Иметь всегда минимальный набор лекарств, аптечку. Тут, я думаю, объяснять нечего.
Вулкан Креницына.Павел Матвеев
Курилы – вулканические острова, и я неоднократно убеждался, что самые красивые пейзажи всегда связаны с присутствием вулканов!
На Итурупе можно сварить обед в термальных источниках или пройтись по лавовому полю, которое граничит с морем. На Кунашире – походить по фумарольному полю вулкана Менделеева. А Шикотан – крошечный, но очень красивый, с нереальными бухтами.
Но больше всего меня поразили северные и центральные Курилы. Остров Онекотан, на котором находится вулкан Креницына. Это поистине чудо света! Такая матрёшка, вулкан в вулкане.
Остров Симушир и кальдера вулкана Заварицкого. Кальдера таких размеров, что туда можно уместить примерно тысячу футбольных полей! При этом порода красного, фиолетового, рыжего цветов.
Чукотка – тоже невероятно красивый регион. В прошлом году мне посчастливилось посетить остров Врангеля. Примечателен он тем, что там живет много белых медведей. А увидеть белого медведя в дикой природе – это ни с чем не сравнимые эмоции!
Река Змейка на рассвете.Павел Матвеев
Спор давний – что лучше. И на рассвете, и на закате можно получить красивые кадры. У рассветов есть небольшое преимущество. В популярных местах на закате снимать сложно, так как много людей, а вот на рассвете почти всегда никого нет. Никто не хочет рано вставать.
Касательно времени для съёмки. Это промежуток примерно за 20 минут до и 30-50 минут после рассвета; и 30-50 минут до и 20 минут после заката. В это время самый классный свет.
Самая лучшая погода для съёмки, чтобы получить красивый рассвет или закат – переменная облачность, например, с грозы до ясного неба или наоборот.
При съёмке закатов-рассветов многие допускают «ошибку», пытаясь делать кадры исключительно с солнцем в кадре. Это вовсе не обязательно: посмотрите вокруг, может быть так, что композиция лучше окажется в другом месте, где солнца в кадре не будет.
Дорога на Алтае.Павел Матвеев
Из тех дорог, по которым мне доводилось ездить в России, могу отметить две: Чуйский Тракт на Алтае, и дорога на Кавказе до урочища Джилы-Су.
Чуйский тракт – почти 1000 км от Новосибирска до границы с Монголией, неоднократно ездил по ней. Пейзажи, которые окружают – потрясающие. Участок в районе Курайской степи особенно хорош.
А ещё есть места, где дорога прямая и с небольшим уклоном, и мне довелось прокатиться по ним на лонгборде на рассвете, когда не было машин. Вокруг простор, а дорога упирается в горы с ледниками!
Дорога до урочища Джилы-Су проходит прямо по горам, очень извилистая, но покрытие просто идеальное. Из-за того, что дорогая высокогорная, там очень-очень близко облака, можно буквально проезжать через них. Там много смотровых площадок, и будет частое желание сделать остановку, чтобы запечатлеть виды.
В том районе переменчивая погода, может начаться ливень, а через 20 минут светить солнце и ни намёка на дождь. Пейзажи выглядят очень фактурно.
Для следующего путешествия Павел переделывает автодом.Павел Матвеев
Если мы берём во внимание не экстремальные внедорожные поездки (я думаю те, кто занимаются ими, не нуждаются в советах), то я бы рекомендовал просто провести ТО. Проверить тормозную систему, рулевое управление, подшипники, систему охлаждения, чтобы не получилось так, что какой-то патрубок лопнет в дороге.
У нас был случай, когда в поездке отказал датчик скорости заднего левого колеса. Из-за этого у машины отключились все системы безопасности, вплоть до гидроусилителя руля.
Обязательно проверьте наличие и состояние запаски, а также всех принадлежностей для смены колеса. Если не знаете, как менять колесо, то попросите кого-то провести мастер-класс, чтобы уметь это сделать.
И если путешествуете в местах, где мало АЗС, рассчитывайте запас топлива. И ещё лучше, имейте при себе хотя бы литров десять.
Сейчас Павел как раз готовит свой автодом к новому путешествию. Весь процесс показывает в новом шоу «VK в пути». Первая серия уже вышла!