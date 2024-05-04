9 русских фильмов, ремейки которых сняли в Голливуде

Один из самых свежих примеров, - «Ирония судьбы в Голливуде» (2022). Советский хит Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» перенес на международные экраны Марюс Вайсберг.
В его версии действие происходит в снежном Бостоне. Главные герои - адвокат Гриффин (Томас Манн) и риэлтор Марго (Эмма Робертс). Оба планируют покончить с холостяцкой жизнью в канун Нового Года. Томас намерен сделать предложение своей девушке-блоггерше Клементине, а Марго ждет такого же шага от бойфренда Кипа.
Гриффин по традиции встречается со своими русскими друзьями в бане, напивается и едет на такси домой. Только водитель путает адрес и привозит героя в другой микрорайон с типовой застройкой и тем же адресом, что и у Гриффина. Парень не замечает разницы, несмотря на чужого кота в квартире и другую обстановку. Вскоре домой возвращается Марго и обнаруживает полупьяного незнакомца в спальне.
Начало – почти калька советской картины, но постепенно голливудская история отходит от оригинала. Действие происходит не только в квартире, но и в ресторанах, на улице, офисах.
Получилась типичная (почти как застройка) романтическая комедия с флером новогодних чудес и обязательным хэппи-эндом.
Netflix переснял криминальную драму «Майор» Юрия Быкова, превратив в сериал «Семь секунд» с Реджиной Кинг и Дэвидом Лайонсом.
От оригинала осталось начало сюжета (полицейский случайно сбивает человека, а его коллеги пытаются использовать служебное положение, чтобы замять дело). Действие происходит в Джерси, актуальности истории придает то, что пострадавшим стал темнокожий подросток.
«Семь секунд» получил положительные отзывы публики, а Реджина Кинг - «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».
Главный герой голливудского «Старшего сына» – русско-еврейский иммигрант, кларнетист Макс. Его жизнь меняется, когда автоугонщик выдает себя за давно потерянного сына героя.
Американская версия с Шейном Уэстом и Лили Собески стала ремейком на одноименный фильм Виталия Мельникова 1976 года с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым, Натальей Егоровой. В советской лиричной драме по пьесе Александра Вампилова неизвестный в поисках ночлега притворялся сыном хозяина дома.
Не все голливудские фильмы были официальными ремейками. Например, основой сюжета картины «Кровавая королева» стал сценарий советского фантастического фильма «Мачете навстречу» Михаила Карюкова и Отара Коберидзе 1963 года.
Отечественный проект рассказывал про звездолет инопланетян, который потерпел крушение на Марсе. На поиски пришельцев отправляли межзвездный корабль «Океан» с Земли с астрономом Таней, а вскоре ей на помощь посылали ракету с возлюбленным Тани.
В США сюжет изменили - корабль с Земли отправлялся, чтобы спасти сломавшийся звездолет, на борту которого оказывалась инопланетянка-вампир. В фильме снялся Бэзил Рэтбоун, известный по роли Шерлока Холмса в британских экранизациях.
Режиссер «Кровавой королевы» Кертис Харрингтон признавался, что в основе его сценария - 70% картины из СССР. Также в его фильме без разрешения использовались кадры из советских «Мечте навстречу» и «Небо зовет». Бюджет составил $60 тыс., а через год картина собрала в прокате $17 млн.
Еще один пиратский проект – «Битва за пределами Солнца» 1962 года. Режиссером выступил Роджер Корман, его ассистентом был Фрэнсис Форд Коппола.
Он стал калькой фильма «Небо зовет» Александра Козыря и Михаила Карюкова 1959 года про советских и американских космонавтов, соревнующихся в том, кто быстрее прилетит на Марс. В отечественной версии побеждали герои из СССР.
В США изменили сюжет и некоторые детали картины и показали свою версию. Корман и Коппола убрали эпизоды, где американцы были антигероями, добавили одну битву на Марсе, перенесли действие в будущее, а противниками сделали представителей Севера и Юга. Имена персонажей тоже поменяли, сделав их более понятными англоязычным зрителям.
Пожалуй, самый удивительный «ремейк» получился из советского «Садко» Александра Птушко 1952 года. Историю про сказочного гусляра отметили на Венецианском кинофестивале, а позже она вышла в прокат в США.
Спустя десять лет Роджер Корман буквально переделал оригинальную картину и выпустил в прокат. Фильм превратился в «Волшебное путешествие Синдбада», сюжетная структура осталась почти неизменной. «Авторы» сократили хронометраж за счет сцен с песнями, добавили закадровый голос и переименовали героев и актеров. Интересно, что в титрах можно заметить, что адаптировал сценарий Фрэнсис Форд Коппола.
Советскую картину «Планета бурь» 1961 года снял Павел Клушанцев. По сюжету три космических корабля отправляются на Венеру, а космонавты сталкиваются с неизведанными обитателями, застают извержение вулкана и решают разные проблемы в коллективе.
Фильм повлиял на визуальную и сценическую составляющую «Звездных войн» Джорджа Лукаса, «Космическую одиссею 2001 года» Стенли Кубрика, «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона.
Но напрямую сюжет в Голливуде позаимствовали для двух проектов. Отечественную картину перемонтировали, досняли некоторые эпизоды и выпустил в прокат как «Путешествие на доисторическую планету» в 1965 году. А после сюжет использовали еще для проекта «Путешествие на доисторическую планету женщин».
В картине «Фронтовые подруги» 1941 года рассказывалось про медсестер прифронтового госпиталя во время советско-финской войны.
Почти идентична проекту американская картина «Три русские девушки», снятая два года спустя Федором Оцепом и Генри Кеслером. В центре сюжета - медсестра в госпитале Сталинграда, которая влюбляется в сбитого летчика из США. В американский версии использовалась кинохроника, снятая советскими фронтовыми кинооператорами, а некоторые батальные сцены и эпизоды идентичны фрагментам отечественного фильма.
«Три русские девушки» номинировали на «Оскар» за лучшую музыку.
Истерн «Тринадцать» 1936 года о приключениях красноармейцев сделал знаменитым Михаила Ромма.
Через шесть лет Золтан Корда, вдохновившись картиной, снял «Сахару» с Хамфри Богартом. В его версии американская танковая бригада во время Второй мировой войны на ливийско-египетской границе сталкивается с немецким батальоном. И это главное отличие от советского проекта. Но именно «Сахара» Корда получила номинации на «Оскар» за звук, операторскую работу и мужскую роль второго плана.
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