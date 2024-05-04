9 русских фильмов, ремейки которых сняли в Голливуде

Несколько советских и российских картин так вдохновили американских продюсеров, что они сделали свои версии историй. Не обошлось без штампов и плагиата.

1. «Ирония судьбы в Голливуде»

Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022 Марюс Вайсберг/Aldamisa Entertainment, Vincent Newman Entertainment, Exit Strategy Productions, 2022

Один из самых свежих примеров, - «Ирония судьбы в Голливуде» (2022). Советский хит Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» перенес на международные экраны Марюс Вайсберг.

В его версии действие происходит в снежном Бостоне. Главные герои - адвокат Гриффин (Томас Манн) и риэлтор Марго (Эмма Робертс). Оба планируют покончить с холостяцкой жизнью в канун Нового Года. Томас намерен сделать предложение своей девушке-блоггерше Клементине, а Марго ждет такого же шага от бойфренда Кипа.

Гриффин по традиции встречается со своими русскими друзьями в бане, напивается и едет на такси домой. Только водитель путает адрес и привозит героя в другой микрорайон с типовой застройкой и тем же адресом, что и у Гриффина. Парень не замечает разницы, несмотря на чужого кота в квартире и другую обстановку. Вскоре домой возвращается Марго и обнаруживает полупьяного незнакомца в спальне.

Начало – почти калька советской картины, но постепенно голливудская история отходит от оригинала. Действие происходит не только в квартире, но и в ресторанах, на улице, офисах.

Получилась типичная (почти как застройка) романтическая комедия с флером новогодних чудес и обязательным хэппи-эндом.

2. «Семь секунд»

Netflix, 2018 Netflix, 2018

Netflix переснял криминальную драму «Майор» Юрия Быкова, превратив в сериал «Семь секунд» с Реджиной Кинг и Дэвидом Лайонсом.

От оригинала осталось начало сюжета (полицейский случайно сбивает человека, а его коллеги пытаются использовать служебное положение, чтобы замять дело). Действие происходит в Джерси, актуальности истории придает то, что пострадавшим стал темнокожий подросток.

«Семь секунд» получил положительные отзывы публики, а Реджина Кинг - «Эмми» и номинацию на «Золотой глобус».

3. «Старший сын»

Марюс Вайсберг/2 Loop Films, A Russian Bear Production LLC, Departure Studios, 2006 Марюс Вайсберг/2 Loop Films, A Russian Bear Production LLC, Departure Studios, 2006

Главный герой голливудского «Старшего сына» – русско-еврейский иммигрант, кларнетист Макс. Его жизнь меняется, когда автоугонщик выдает себя за давно потерянного сына героя.

Американская версия с Шейном Уэстом и Лили Собески стала ремейком на одноименный фильм Виталия Мельникова 1976 года с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым, Натальей Егоровой. В советской лиричной драме по пьесе Александра Вампилова неизвестный в поисках ночлега притворялся сыном хозяина дома.

4. «Кровавая королева»

Кертис Харрингтон/Cinema West Productions, 1966 Кертис Харрингтон/Cinema West Productions, 1966

Не все голливудские фильмы были официальными ремейками. Например, основой сюжета картины «Кровавая королева» стал сценарий советского фантастического фильма «Мачете навстречу» Михаила Карюкова и Отара Коберидзе 1963 года.

Отечественный проект рассказывал про звездолет инопланетян, который потерпел крушение на Марсе. На поиски пришельцев отправляли межзвездный корабль «Океан» с Земли с астрономом Таней, а вскоре ей на помощь посылали ракету с возлюбленным Тани.

В США сюжет изменили - корабль с Земли отправлялся, чтобы спасти сломавшийся звездолет, на борту которого оказывалась инопланетянка-вампир. В фильме снялся Бэзил Рэтбоун, известный по роли Шерлока Холмса в британских экранизациях.

Режиссер «Кровавой королевы» Кертис Харрингтон признавался, что в основе его сценария - 70% картины из СССР. Также в его фильме без разрешения использовались кадры из советских «Мечте навстречу» и «Небо зовет». Бюджет составил $60 тыс., а через год картина собрала в прокате $17 млн.

5. «Битва за пределами Солнца»

Александр Козырь, Михаил Карюков, Роджер Корман, Фрэнсис Коппола/Dovzhenko Film Studios, Mosfilm, American International Pictures,1962 Александр Козырь, Михаил Карюков, Роджер Корман, Фрэнсис Коппола/Dovzhenko Film Studios, Mosfilm, American International Pictures,1962

Еще один пиратский проект – «Битва за пределами Солнца» 1962 года. Режиссером выступил Роджер Корман, его ассистентом был Фрэнсис Форд Коппола.

Он стал калькой фильма «Небо зовет» Александра Козыря и Михаила Карюкова 1959 года про советских и американских космонавтов, соревнующихся в том, кто быстрее прилетит на Марс. В отечественной версии побеждали герои из СССР.

В США изменили сюжет и некоторые детали картины и показали свою версию. Корман и Коппола убрали эпизоды, где американцы были антигероями, добавили одну битву на Марсе, перенесли действие в будущее, а противниками сделали представителей Севера и Юга. Имена персонажей тоже поменяли, сделав их более понятными англоязычным зрителям.

6. «Волшебное путешествие Синдбада»

Александр Птушко, Роджер Корман/Mosfilm, Artkino Pictures Inc., 1962 Александр Птушко, Роджер Корман/Mosfilm, Artkino Pictures Inc., 1962

Пожалуй, самый удивительный «ремейк» получился из советского «Садко» Александра Птушко 1952 года. Историю про сказочного гусляра отметили на Венецианском кинофестивале, а позже она вышла в прокат в США.

Спустя десять лет Роджер Корман буквально переделал оригинальную картину и выпустил в прокат. Фильм превратился в «Волшебное путешествие Синдбада», сюжетная структура осталась почти неизменной. «Авторы» сократили хронометраж за счет сцен с песнями, добавили закадровый голос и переименовали героев и актеров. Интересно, что в титрах можно заметить, что адаптировал сценарий Фрэнсис Форд Коппола.

7. «Путешествие на доисторическую планету»

Кертис Харрингтон/Roger Corman Productions, 1965 Кертис Харрингтон/Roger Corman Productions, 1965

Советскую картину «Планета бурь» 1961 года снял Павел Клушанцев. По сюжету три космических корабля отправляются на Венеру, а космонавты сталкиваются с неизведанными обитателями, застают извержение вулкана и решают разные проблемы в коллективе.

Фильм повлиял на визуальную и сценическую составляющую «Звездных войн» Джорджа Лукаса, «Космическую одиссею 2001 года» Стенли Кубрика, «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона.

Но напрямую сюжет в Голливуде позаимствовали для двух проектов. Отечественную картину перемонтировали, досняли некоторые эпизоды и выпустил в прокат как «Путешествие на доисторическую планету» в 1965 году. А после сюжет использовали еще для проекта «Путешествие на доисторическую планету женщин».

8. «Три русские девушки»

Фёдор Оцеп, Генри Кеслер/R-F Productions, 1943 Фёдор Оцеп, Генри Кеслер/R-F Productions, 1943

В картине «Фронтовые подруги» 1941 года рассказывалось про медсестер прифронтового госпиталя во время советско-финской войны.

Почти идентична проекту американская картина «Три русские девушки», снятая два года спустя Федором Оцепом и Генри Кеслером. В центре сюжета - медсестра в госпитале Сталинграда, которая влюбляется в сбитого летчика из США. В американский версии использовалась кинохроника, снятая советскими фронтовыми кинооператорами, а некоторые батальные сцены и эпизоды идентичны фрагментам отечественного фильма.

«Три русские девушки» номинировали на «Оскар» за лучшую музыку.

9. «Сахара»

Истерн «Тринадцать» 1936 года о приключениях красноармейцев сделал знаменитым Михаила Ромма.

Через шесть лет Золтан Корда, вдохновившись картиной, снял «Сахару» с Хамфри Богартом. В его версии американская танковая бригада во время Второй мировой войны на ливийско-египетской границе сталкивается с немецким батальоном. И это главное отличие от советского проекта. Но именно «Сахара» Корда получила номинации на «Оскар» за звук, операторскую работу и мужскую роль второго плана.

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