Как советские войска брали Рейхстаг

Здание германского парламента в 1945 году не имело ни военного, ни политического значения. Однако советские люди видели в нем сердце ненавистного им нацистского режима.

«В последних отблесках догоравшего дня сквозь облака дыма проступало огромное, тяжелое и мрачное сооружение. Над ним поблескивал осколками разбитых стекол ребристый купол», — таким 29 апреля 1945 года увидел Рейхстаг полковник Федор Зинченко, чей 756-й стрелковый полк принял участие в его штурме.

После пожара 1933 года Рейхстаг утратил свое политическое значение — заседания германского парламента стали проходить в соседней Кролль-опере, пока в 1942 года и вовсе не прекратились. В ходе битвы за Берлин никого из нацистской верхушки или немецкого генералитета здесь не было.

Александр Капустянский/Sputnik Александр Капустянский/Sputnik

Однако Советский Союз воспринимал это здание как историческое олицетворение самого германского государства. Здесь началось восхождение Третьего рейха, здесь и должен был состояться его окончательный разгром.

Одним из своих главных символов Рейхстаг считали и нацисты. Поэтому защищать его они намеревались до конца.

Тяжелый штурм

Бывшее здание германского парламента обороняли солдаты вермахта, войск СС, народное ополчение фольксштурм и даже курсанты морской школы из Ростока — всего свыше тысячи человек. На помощь гарнизону в любой момент могли прийти находившиеся поблизости немецкие части, в распоряжении которых имелась бронетехника.

В полдень 30 апреля артиллерия 3-й ударной армии начала обстрел Рейхстага. Десятки артиллерийских орудий, танков и самоходных артиллерийских установок били по зданию прямой наводкой, целясь по окнам, где противник оборудовал огневые точки.

Анатолий Егоров/Sputnik Анатолий Егоров/Sputnik

«Пехотинцы, изготовившиеся к атаке... приспосабливаются для броска вперед, выбирают точку опоры для ноги, для локтя, поудобнее размещают свой личный "арсенал", — писал Зинченко. — В Рейхстаге уже не помогут ни ганки, ни артиллерия, все будут решать автомат, винтовка, граната. Поэтому для каждого бойца наибольшая ценность — еще одна запасная обойма, еще одна граната...»

Артиллерийская подготовка длилась тридцать минут, а в половину второго начался штурм. Как только красноармейцы ринулись к зданию, на них обрушилась лавина вражеского огня — били как из самого Рейхстага, так и со стороны квартала иностранных посольств и Бранденбургских ворот.

Sputnik Sputnik

От позиций советских войск до парадного входа было всего 250 метров, но преодолеть получилось не больше ста. Бойцы оказались буквально прижаты к земле, не имея возможности поднять голову.

Такая ситуация продолжалась несколько часов. Однако постепенно советские солдаты, ведя ответный огонь, передвигаясь по-пластунски, прячась в воронках и за уничтоженной бронетехникой, смогли подобраться к зданию и совершить финальный рывок.

Владимир Гребнев/Sputnik Владимир Гребнев/Sputnik

«Гитлеровцы обрушивают на нас ураган огня. Но наш натиск не ослабевает. Вся масса воинов на широком фронте устремляется вперед. Вот осталось 50... 30.., 20... метров и, наконец, мы достигаем широкой лестницы, ведущей к главному входу в Рейхстаг. Невероятное движение людей, возгласы, команды. Раненые зовут санитаров, сраженные пулей падают навзничь», — вспоминал пехотинец Михаил Бондарь.

Схватка за Рейхстаг

Сосредоточившись слева и справа от входа, бойцы закидали дверной проем гранатами и устремились внутрь. Вечером 30 апреля ожесточенные бои начались в самом здании Рейхстага.

Александр Капустянский/Sputnik Александр Капустянский/Sputnik

«Коридоры, залы, комнаты наполнились грохотом выстрелов, гранатных разрывов, криками противников, сошедшихся в смертельной схватке. Внутри здания все горело и громыхало, комнаты затянуты дымом», — писал Зинченко.

Несмотря на тяжелое сопротивление противника и контратаки немцев из района Бранденбургских ворот, советские войска смогли закрепиться на первом этаже. В бывшей комнате адъютантов кайзера разместили командный пункт, провели телефонный кабель. Неподалеку развернули небольшой полевой госпиталь.

Александр Капустянский/Sputnik Александр Капустянский/Sputnik

Одной из главных задач для советских войск в ходе битвы за Рейхстаг стала установка на его крыше красного знамени. Для этого штурмовые группы пробирались на второй этаж и, не зачищая его, выбирались прямиком на крышу.

Уже в сумерках под огнем противника с соседних зданий солдаты устанавливали здесь красные полотна. Официальное Знамя Победы установили разведчики 756-го стрелкового полка Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Лишь его немцы так и не смогли сбить.

Знамя находилось у скульптурной группы, а после окончания боев его перенесли выше на купол.

Капитуляция

После короткого ночного затишья ожесточенные бои продолжались весь день 1 мая. От беспрерывной стрельбы, разрыва гранат и фаустпатронов в здании поднялись такой дым и пыль от штукатурки, что видимость временами была практически на нуле.

Более того, в здании начался пожар — то ли в результате боев, то ли из-за целенаправленного поджога со стороны немцев, которых постепенно вытеснили в подвальные помещения. Лишь к 15 часам дня огонь удалось погасить.

Марк Редькин/ТАСС Марк Редькин/ТАСС

К семи часам вечера Красная армия полностью окружила Рейхстаг, и гарнизон уже не мог надеяться на поддержку извне. Немцы предложили провести переговоры, в ходе которых пытались выторговать различные условия сдачи, но получили категоричный ответ — только полная безоговорочная капитуляция.

Три сотни оставшихся в живых солдат противника сдались ранним утром 2 мая. Примерно в это же время прекратил сопротивление и весь берлинский гарнизон.

В ходе боев за Рейхстаг и прилегающие к нему территории погибли более двух с половиной тысяч немецких солдат. Потери Красной армии остаются неизвестными.