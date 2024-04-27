Как русский композитор получил 22 номинации на «Оскар»

Когда на экране появляются открывающие титры фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» звучит хорошо узнаваемая меланхолическая мелодия из американской классики. Но мало кто знает, что эту музыку написал русский композитор Дмитрий Темкин!

Вундеркинд из «Бродячей собаки»

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Темкин был настоящим вундеркиндом – уроженец Полтавской губернии, он в 13 лет поступил в Петербургскую консерваторию. Параллельно подрабатывал тапером в кино и аккомпаниатором у великой балерины Тамары Карсавиной, а с наступлением вечера спешил в знаменитое кафе «Бродячая собака», где собиралась литературная и музыкальная богема. В своих мемуарах Темкин писал, что там «получали образование приправленное смехом и сумасбродством. Мы узнавали новые, современные идеи, нововведения и эксперименты». Там же он познакомился и с композитором Сергеем Прокофьевым.

Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

После революции Темкин с головой ушел в эксперименты: написал музыку для циклопической постановки о взятии Зимнего дворца, в которой участвовали шесть тысяч артистов. Художник Юрий Анненков вспоминал, что «его творческая и организаторская энергия была неисчерпаемой и чрезвычайно продуктивной, воодушевляющей всех создателей и участников спектакля».

Перемены в стране коснулись и Темкина. Став свидетелем ареста своего знакомого, генерала Скирского, он решил навестить его в тюрьме. Но выйти обратно не смог – не было пропуска. А сменившийся караул наотрез отказывался его отпускать без бумажки. Только благодаря вмешательству консерваторского преподавателя, композитора Александра Глазунова, у которого Темкин учился, ему удалось покинуть казематы.

Музыка для вестернов

Коллекция Джона Спрингера/Corbis/Getty Images Коллекция Джона Спрингера/Corbis/Getty Images

В 1921 году он уехал в Европу – сначала в Берлин, где жил его отец, а затем в Париж. Именно во французской столице оперный певец Федор Шаляпин дал Темкину совет, который перевернет всю его жизнь – ехать в Америку.

Там в конце 1920-х годов он начал писать музыку для фильмов, а знакомство с режиссером Фрэнком Капрой стало поворотным моментом его карьеры. Первый же их совместный фильм - «Потерянный горизонт» принес Темкину номинацию на «Оскар». Первую из двух с лишним десятков.

Pictorial Parade/Getty Images Pictorial Parade/Getty Images

Каждый год в канун Рождества в американских домах звучит музыка Темкина - в трагикомедии «Эта замечательная жизнь». Фильмография композитора охватывает добрых сорок лет – он написал музыку к более чем 120 фильмам. Вестерны, романтические комедии, фильмы-нуар, военные ленты, драмы и саспенсы – ему удавалось создать музыкальное настроение в любом жанре. На все вопросы, почему ему, выросшему в другой стране, так удается музыка к фильмам о Диком Западе, он лишь улыбался: «Степь есть степь».

В начале 1940-х он начал сотрудничать с Альфредом Хичкоком и написал темы для его «Тени сомнения», «Незнакомцев в поезде», « В случае убийства набирайте М».

Библиотека Конгресса/Corbis/Getty Images Библиотека Конгресса/Corbis/Getty Images

Без его музыки не обходились ленты Уильяма Уайлера, Говарда Хоукса, Джона Уэйна, Джона Хьюстона. В 1953 году Темкин получил сразу два «Оскара» – за музыку к вестерну «Ровно в полдень» и песню Do Not Forsake Me к нему.

Через несколько лет композитор снова стал оскаровским лауреатом – на этот раз за «Великого и могучего», где блистал Джон Уэйн. В 1959 году Голливуд снова рукоплескал композитору – ему вручили статуэтку за музыку к экранизации хэмингуэевского романа «Старик и море». Критики превозносили его работу, говоря, что музыка Темкина превратила исполнителя главной роли Спенсера Трейси в солиста симфонии.

Саундтрек для «Чайковского»

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Советские зрители, возможно, сами того не зная, смотрели фильмы, над которыми работал Дмитрий Темкин. Одним из них был знаменитый «Большой вальс» – для ленты о композиторе Иоганне Штраусе он аранжировал его сочинения. А еще один кассовый хит (в Советском Союзе его посмотрели больше 60 млн человек), «Золото Маккены» с Грегори Пеком и Омаром Шарифом, Темкин продюсировал.

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В конце 1960-х композитор впервые за несколько десятилетий вернулся в СССР. И снова в путешествие его увлекла музыка. Он писал саундтрек для фильма «Чайковский», который снимали на «Мосфильме». За эту работу Темкин получил свою последнюю - 22-ю – номинацию на «Оскар». В ноябре 1979 года его не стало.

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