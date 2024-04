Как русский композитор получил 22 номинации на «Оскар»

Вундеркинд из «Бродячей собаки»

Темкин был настоящим вундеркиндом – уроженец Полтавской губернии, он в 13 лет поступил в Петербургскую консерваторию. Параллельно подрабатывал тапером в кино и аккомпаниатором у великой балерины Тамары Карсавиной, а с наступлением вечера спешил в знаменитое кафе «Бродячая собака», где собиралась литературная и музыкальная богема. В своих мемуарах Темкин писал, что там «получали образование приправленное смехом и сумасбродством. Мы узнавали новые, современные идеи, нововведения и эксперименты». Там же он познакомился и с композитором Сергеем Прокофьевым.

После революции Темкин с головой ушел в эксперименты: написал музыку для циклопической постановки о взятии Зимнего дворца, в которой участвовали шесть тысяч артистов. Художник Юрий Анненков вспоминал, что «его творческая и организаторская энергия была неисчерпаемой и чрезвычайно продуктивной, воодушевляющей всех создателей и участников спектакля».

Перемены в стране коснулись и Темкина. Став свидетелем ареста своего знакомого, генерала Скирского, он решил навестить его в тюрьме. Но выйти обратно не смог – не было пропуска. А сменившийся караул наотрез отказывался его отпускать без бумажки. Только благодаря вмешательству консерваторского преподавателя, композитора Александра Глазунова, у которого Темкин учился, ему удалось покинуть казематы.

Музыка для вестернов

В 1921 году он уехал в Европу – сначала в Берлин, где жил его отец, а затем в Париж. Именно во французской столице оперный певец Федор Шаляпин дал Темкину совет, который перевернет всю его жизнь – ехать в Америку.

Там в конце 1920-х годов он начал писать музыку для фильмов, а знакомство с режиссером Фрэнком Капрой стало поворотным моментом его карьеры. Первый же их совместный фильм - «Потерянный горизонт» принес Темкину номинацию на «Оскар». Первую из двух с лишним десятков.

Каждый год в канун Рождества в американских домах звучит музыка Темкина - в трагикомедии «Эта замечательная жизнь». Фильмография композитора охватывает добрых сорок лет – он написал музыку к более чем 120 фильмам. Вестерны, романтические комедии, фильмы-нуар, военные ленты, драмы и саспенсы – ему удавалось создать музыкальное настроение в любом жанре. На все вопросы, почему ему, выросшему в другой стране, так удается музыка к фильмам о Диком Западе, он лишь улыбался: «Степь есть степь».

В начале 1940-х он начал сотрудничать с Альфредом Хичкоком и написал темы для его «Тени сомнения», «Незнакомцев в поезде», « В случае убийства набирайте М».

Без его музыки не обходились ленты Уильяма Уайлера, Говарда Хоукса, Джона Уэйна, Джона Хьюстона. В 1953 году Темкин получил сразу два «Оскара» – за музыку к вестерну «Ровно в полдень» и песню Do Not Forsake Me к нему.

Через несколько лет композитор снова стал оскаровским лауреатом – на этот раз за «Великого и могучего», где блистал Джон Уэйн. В 1959 году Голливуд снова рукоплескал композитору – ему вручили статуэтку за музыку к экранизации хэмингуэевского романа «Старик и море». Критики превозносили его работу, говоря, что музыка Темкина превратила исполнителя главной роли Спенсера Трейси в солиста симфонии.

Саундтрек для «Чайковского»

Советские зрители, возможно, сами того не зная, смотрели фильмы, над которыми работал Дмитрий Темкин. Одним из них был знаменитый «Большой вальс» – для ленты о композиторе Иоганне Штраусе он аранжировал его сочинения. А еще один кассовый хит (в Советском Союзе его посмотрели больше 60 млн человек), «Золото Маккены» с Грегори Пеком и Омаром Шарифом, Темкин продюсировал.

В конце 1960-х композитор впервые за несколько десятилетий вернулся в СССР. И снова в путешествие его увлекла музыка. Он писал саундтрек для фильма «Чайковский», который снимали на «Мосфильме». За эту работу Темкин получил свою последнюю - 22-ю – номинацию на «Оскар». В ноябре 1979 года его не стало.

