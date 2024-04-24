Леопард, который живет на Кавказе (ФОТО)

Леопарда по кличке Гром в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке.Алексей Никольский/Sputnik
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника.Игорь Онучин/Sputnik
Помните, у Лермонтова в поэме «Мцыри»: «То был пустыни вечный гость — могучий барс». Он описывал встречу героя с леопардом. Этот зверь живет в горах, особенно он уважает скалы и россыпи камней. В народе этих леопардов называли кавказскими барсами.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника.Игорь Онучин/Sputnik
Переднеазиатский леопард крупнее дальневосточного, при этом зимой его мех очень светлый, с серым оттенком. Пятна у них не черные, а бурые.
Леопард в Сочинском национальном парке "Центр восстановления леопарда на Кавказе".Екатерина Лызлова/Sputnik
Раньше они обитала на Кавказе и в Центральной Азии, к 1950-м годам практически были истреблены. До недавнего времени кавказский леопард считался исчезнувшим видом в России.
Переднеазиатский леопард в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке.Дмитрий Феоктистов/TASS
Восстанавливать популяцию стали в 2006 году. Несколько пар животных привезли в Сочинский национальный парк из дикой природы Туркменистана, Ирана (где они еще остались), а также из зарубежных зоопарков. В итоге леопарды перезнакомились, и их потомство было замечено в Чечне и Северной Осетии. Кстати, на гербе Северной Осетии изображен именно этот вид леопарда.
Монументы леопардам в Северной Осетии.Legion Media
Сейчас на Кавказе живет около 10-15 леопардов: в Сочинском национальном парке, в Северной Осетии, и Кабардино-Балкарии. Иногда заходят леопарды и из других стран.
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