Этот немец проехал через всю Россию по Транссибирской магистрали!

Крис Сан был успешным бизнесменом, но чувствовал, что ему чего-то не хватает в жизни. Именно тогда он решил отправиться в длительное путешествие по России, которое в итоге продлилось более пяти месяцев и навсегда изменило его жизнь.

Оставив все позади

Крис родился в Восточном Берлине в 1987 году и всегда чувствовал какую-то связь с Россией. Его родители прожили большую часть своей жизни в ГДР, а дедушка даже ездил СССР – был на групповом туре в Москве и на речной экскурсии по Волге. Он рассказал Крису о станциях московского метро, похожих на дворцы, о просторах Волги и гостеприимстве советских людей.

Мост через Волгу в Саратове Фото из личного архива Фото из личного архива

Крис впервые посетил Россию в 2013 году, а затем еще раз в 2015-м. Оба раза он побывал в довольно туристических местах вместе со своими друзьями. И только в 2017 году он задумался о том, чтобы отправиться в большое путешествие и открыть для себя настоящую Россию: «В 2017 году, когда я решился на этот шаг, я был на пике своей карьеры. Моя жизнь была комфортной, но чего-то не хватало, и я чувствовал, что в жизни должно произойти что-то важное. Мне было 30 лет. Это был момент "сейчас или никогда". Тогда я решил отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали!»

Минимум вещей, максимум ожиданий Фото из личного архива Фото из личного архива

На такой выбор повлиял его покойный дед, который мечтал о путешествии по Транссибу. Поэтому Крис взял отпуск и уехал из Германии на два года, из которых более пяти месяцев провел в России.

Паспорт болельщика как виза

В 2018 году, когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу, всем владельцам Fan ID разрешили использовать его в качестве многократной визы до конца года. Это оказалось очень кстати, так как Крису нужно было много времени для путешествия, а туристическую визу можно было получить только на 30 дней. Он въехал в Россию летом и сразу же отправился во Владивосток. Оттуда и началось его путешествие.

На чемпионате мира по футболу 2018 Фото из личного архива Фото из личного архива

«У меня было общее представление о возможных остановках по пути, но ничего не было специально запланировано. Я просто ехал туда, куда меня заносил ветер. Еще несколько лет назад я считал, что по Транссибирской магистрали можно проехаться только на особом, дорогом поезде. Большинство результатов поиска в интернете говорили об этом. Потом от двух студентов по обмену я узнал, что на самом деле по Транссибу ходят самые обычные пассажирские поезда. Итак, я приехал во Владивосток, потому что у меня там жил друг, а также если что-то пойдет не так, то лучше, если я уже буду двигаться в направлении Европы, так я сокращу расстояние риска», — вспоминает Крис.

Хостел на колесах

Предвкушая долгую дорогу Фото из личного архива Фото из личного архива

Крис выбрал для своего путешествия самый дешевый вариант — плацкарт — и не пожалел. По его мнению, в закрытом купе невозможно по-настоящему открыть для себя что-то новое, в то время как в плацкарте можно встретить множество людей и понять настоящую жизнь страны.

«Я помню, как впервые увидел за окном озеро Байкал, а рядом со мной сидел пожилой мужчина и играл с двумя внуками. И я понял, как мне повезло, что я могу путешествовать по стране и по-настоящему общаться с людьми! “Плацкарт” — это как хостел на колесах. Проведя там две ночи, можно было узнать каждого, потому что в какой-то момент все пересекались друг с другом, когда ходили в туалет, играли вместе в “дурака” или подливали чай в кружки. Этого я всегда хотел добиться в путешествиях — быть частью страны, а не наблюдать за ней из “пузыря”. Я начал узнавать, что думают и чувствуют люди, и это было очень ценно!»

С попутчиками в поезде Фото из личного архива Фото из личного архива

Крису также удалось пообщаться с пожилой женщиной, с которой впоследствии он согласился поменяться местами. Когда женщина поняла, что Крис немного говорит по-русски, тогда она охотно стала общаться с ним, научила нескольким новым русским словам и рассказала о себе. Выходя из поезда, она дала ему листок бумаги со своим адресом, чтобы они потом смогли продолжить общение по переписке.

То же самое произошло, когда Крис приближался к Кавказу, немного отклонившись от маршрута Транссибирской магистрали. На одной из остановок к нему подошел спортсмен из Дагестана. «Он пригласил меня остановиться у его родителей, и оказалось, что их дом выглядел почти как дворец! Утром он показал мне Хасавюрт и познакомил с местным Имамом, потому что тот немного говорил по-немецки».

«В России есть все»

Во время путешествия, многие в России спрашивали Криса, какая из стран, что он посетил, лучше всех остальных. Он отвечал, что Россия должна быть вне этого «конкурса».

«В России есть все. Не может быть, чтобы она вам не понравилась, потому что если вы любите горы — в России они есть, если вы любите архитектуру — в России она тоже есть, если вы любите теплые места, холодные места, природу, красивые города, море — в России есть все это. Так что каждый город, в котором я побывал, имеет свое очарование. Среди всех них для меня выделяются Иркутск и Байкальск, благодаря озеру Байкал и потому что мой дедушка всегда хотел увидеть эти места».

На Байкале Фото из личного архива Фото из личного архива

У Криса также состоялся самый гостеприимный опыт каучсерфинга в Комсомольске-на-Амуре. На странице принимающей стороны было указано, что хозяйка говорит по-английски, однако это оказалось не так. Тем не менее эта женщина взяла три дня отпуска и показала Крису город.

Крис заехал и в Красноярск — родной город своей учительницы по русском — и познакомился с ее племянниками.

А во время путешествия по «Золотому кольцу» Криса просто очаровал Переславль-Залесский. «Там есть Плещеево озеро, и на нем буквально стоит церковь сорока мучеников. Это очень спокойное место с мирной энергетикой и самыми красивыми закатами. Я подумал, что буду самым счастливым человеком, если куплю там дачу!»

Плещеево озеро Фото из личного архива Фото из личного архива

Негативный опыт и чем обернулся допрос в ФСБ

Было бы несправедливо не упомянуть, что Крис все же встречал в своем путешествии не только сплошь добрый и позитивных людей. Однажды пьяные шахтеры в поезде попытались напоить его, однако полиция выгнала их. В другой раз, в Улан-Удэ, когда Крис ужинал с голландской парой, пьяный мужчина рядом с ними поджег диван и явно нарывался на конфликт. «Я просто оставался очень спокойным и отвечал на его вопросы по-русски — и это сработало. Я считаю, что признание человеческого в любом человеке снимает напряжение».

Этот подход сработал даже тогда, когда Криса допрашивали сотрудники ФСБ . Когда он ехал на озеро Эльтон рядом с Волгоградом, то случайно попытался попасть на закрытую территорию.

Озеро Эльтон Фото из личного архива Фото из личного архива

«Охрана попросила меня предъявить документы. Я показал свой fan ID, немецкий паспорт, а мне сказали, что этого недостаточно и нужно специальное разрешение. Конечно, у меня его не было, поэтому я провел около шести часов на допросе. К тому моменту я уже был настроен примерно так: ладно, я сделал что-то не так, но я сделал это неспециально. Так что, ладно, позвольте мне установить человеческий контакт. Я начал разговаривать с офицером, рассказывать ему о себе и о том, как я там оказался, — и все прошло гладко. На следующий день офицер, который меня допрашивал, даже отвез меня к озеру, наполнил мой рюкзак различными вещами в местном магазине и подвез до железнодорожной станции!»

Как Россия изменила немца Криса

Сто шестьдесят шесть дней в России глубоко изменили Криса. «Что я обнаружил в России, так это связь с людьми. Кажется, что русские гораздо больше заинтересованы в поддержании общения. И даже когда дискуссии (о политике) становятся жаркими, всегда находится один человек, который говорит: “Хорошо, но это не имеет к нам никакого отношения. Мы обычные люди, давайте просто наслаждаться вечером”. После этой поездки у меня даже улучшились отношения с родителями, и я отдаю предпочтение семье и друзьям. Теперь я всегда найду время для другого человека, если надо помочь или просто посидеть поговорить».

После поездки Крис хотел поделиться своим опытом с другими людьми, но не знал, как это сделать. Во время пандемии, ему пришла идея. После долгих вечеров с мамой за настольными играми, он решил создать настольную игру по мотивам своего путешествия. Она называется The Grand Siberian («Великая Сибирь»), в ней игроки могут исследовать Россию и повторить свое путешествие с помощью специального путеводителя. Идея игры заключается в том, чтобы люди смогли узнать Россию такой, какая она есть: все ее преимущества и недостатки.

Настольная игра, которую придумал Крис Фото из личного архива Фото из личного архива

«Моего дедушки больше нет с нами. Но в одной из наших последних бесед я спросил его, что бы он хотел увидеть в нашем обществе. И он ответил, что хотел бы видеть больше сострадания, понимания и поддержки между людьми. Именно это я и пытаюсь донести до всех людей своей игрой. Давайте сосредоточимся на том, что нас объединяет, а не на том, что нас разъединяет, и оставим предвзятость в стороне».

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