Почему, глядя на картину «Сватовство майора», все смеялись?

Федотов написал картину за год – это была его третья работа. Он, отставной офицер лейб-гвардии Финляндского полка, хотел писать батальные полотна. Но оказалось, что бытовые сцены даются ему лучше всего. Сначала были «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста».
Увидев их, уже знаменитый художник Карл Брюллов пришел в такой восторг, что добился стипендии для автора. На полученные 700 рублей художник стал писать «Сватовство майора». К работе подходил с военной основательностью: закупал вещи, чтобы писать с натуры. Купил даже свадебное платье. Одевал манекен, придавая ему различные позы, чтобы добиться правдоподобности.
В 1849 году три своих работы Павел Федотов представил на выставке Академии художеств. Внимание публики было приковано к новому полотну: она прыскала в кулачки, хохотала не скрываясь, а сам художник читал собравшимся стихи собственного сочинения, объясняющие суть «Сватовства майора».
Все герои картины находятся в движении: заглядывает в дверь офицер, подкручивая ус; кухарка ставит на стол кулебяку; мать ловит за платье невесту, готовую сбежать. Разводит руками сваха, отец семейства пытается застегнуть сюртук, а старуха-приживалка спрашивает у его помощника, что происходит.
Казалось бы, что такого? Обычная суета перед сватовством. Но не все так просто. Во-первых, брак явно неравный: обедневшие дворяне в то время охотно брали в жены невест из состоятельных купеческих семей. Выгода очевидна для обеих сторон – одни получают средства к существованию, другие – привилегии высшего сословия. Хотя к приезду жениха явно готовились, его появление вызвало переполох. Он же, уверенный в исходе дела, даже не стал брать с собой букет.
Сюртук явно неудобен купцу – к такой одежде он не привык. Дамы в нарушение этикета облачились в бальные наряды. У матери на голове платок, а не чепец, как было положено в то время замужним дамам. У невесты платье слишком декольтировано, при этом украшений на них избыточно много. А вместо веера у нее – кружевной платок.
Сервировка обеденного стола – слишком маленького для такого количества человек – тоже не выдерживает критики. Скатерть не соответствует случаю – вместо белой постелена розовая с узором, а бутылка шампанского с бокалами сиротливо стоит в стороне.
Огромная хрустальная люстра свисает с потолка, щедро расписанного нимфами, а вместо модных картин стены украшает портрет митрополита.
Увидев картину, публика замечала массу несоответствий – современникам они сразу бросались в глаза. Вычурные наряды, нарушение этикета – все в «Сватовстве майора» говорило о том, что его герои хотят поскорее заключить выгодную сделку и ничуть этого не стесняются.
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