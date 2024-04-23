Почему, глядя на картину «Сватовство майора», все смеялись?

Едва увидев картину Павла Федотова посетители выставки в Академии художеств начинали широко улыбаться, а некоторые были не в силах сдержать хохот. И снова и снова приходили посмотреть на нее. Почему?

Офицер-художник

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Федотов написал картину за год – это была его третья работа. Он, отставной офицер лейб-гвардии Финляндского полка, хотел писать батальные полотна. Но оказалось, что бытовые сцены даются ему лучше всего. Сначала были «Свежий кавалер» и «Разборчивая невеста».

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Увидев их, уже знаменитый художник Карл Брюллов пришел в такой восторг, что добился стипендии для автора. На полученные 700 рублей художник стал писать «Сватовство майора». К работе подходил с военной основательностью: закупал вещи, чтобы писать с натуры. Купил даже свадебное платье. Одевал манекен, придавая ему различные позы, чтобы добиться правдоподобности.

Общественное достояние Общественное достояние

В 1849 году три своих работы Павел Федотов представил на выставке Академии художеств. Внимание публики было приковано к новому полотну: она прыскала в кулачки, хохотала не скрываясь, а сам художник читал собравшимся стихи собственного сочинения, объясняющие суть «Сватовства майора».

Выгодный брак

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Все герои картины находятся в движении: заглядывает в дверь офицер, подкручивая ус; кухарка ставит на стол кулебяку; мать ловит за платье невесту, готовую сбежать. Разводит руками сваха, отец семейства пытается застегнуть сюртук, а старуха-приживалка спрашивает у его помощника, что происходит.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Казалось бы, что такого? Обычная суета перед сватовством. Но не все так просто. Во-первых, брак явно неравный: обедневшие дворяне в то время охотно брали в жены невест из состоятельных купеческих семей. Выгода очевидна для обеих сторон – одни получают средства к существованию, другие – привилегии высшего сословия. Хотя к приезду жениха явно готовились, его появление вызвало переполох. Он же, уверенный в исходе дела, даже не стал брать с собой букет.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сюртук явно неудобен купцу – к такой одежде он не привык. Дамы в нарушение этикета облачились в бальные наряды. У матери на голове платок, а не чепец, как было положено в то время замужним дамам. У невесты платье слишком декольтировано, при этом украшений на них избыточно много. А вместо веера у нее – кружевной платок.

Сервировка обеденного стола – слишком маленького для такого количества человек – тоже не выдерживает критики. Скатерть не соответствует случаю – вместо белой постелена розовая с узором, а бутылка шампанского с бокалами сиротливо стоит в стороне.

Огромная хрустальная люстра свисает с потолка, щедро расписанного нимфами, а вместо модных картин стены украшает портрет митрополита.

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Увидев картину, публика замечала массу несоответствий – современникам они сразу бросались в глаза. Вычурные наряды, нарушение этикета – все в «Сватовстве майора» говорило о том, что его герои хотят поскорее заключить выгодную сделку и ничуть этого не стесняются.

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