Откуда пошла фраза «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»

Это выражение с негативным подтекстом означает внезапно несбывшиеся надежды и плохой поворот событий. А происхождение выражения уходит корнями глубоко в историю.

Чтобы понять значение этой фразы, нужно вспомнить, что такое Юрьев день. По церковному календарю это день святого Георгия (в славянской версии Юрия). Георгий/Юрий считался на Руси покровителем земледельцев. День его памяти выпадал на 26 ноября. К этому моменту как раз заканчивались последние сельскохозяйственные работы и подготовка к зиме.

Крестьяне на Руси имели право переходить от одного помещика к другому только раз в год. В Судебнике Великого князя Ивана III в 1497 году был установлен единый для всех срок перехода: за неделю до Юрьева дня и в течение недели после него.

Поэтому Юрьев день стал фактически синонимом некоего освобождения, хоть призрачной и недолгой, но свободы.

Однако по мере закрепощения крестьян и законодательного оформления крепостного права, крестьянам запретили переходить даже в Юрьев день. Документа с точной датой его отмены не сохранилось, но известно, что первые запреты вводил Иван Грозный и Борис Годунов.

Вот и получается, что крестьяне, попав, например, к плохому помещику, мечтали о Юрьевом дне, чтобы покинуть его, а потом внезапно такой возможности лишились.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», получается.

Есть еще одна версия происхождения выражения: после окончания сельхозработ крестьяне частенько бурно праздновали. Порой попойка могла затянуться на неделю, а когда мужики приходили в себя, оказывалось, что время перехода уже прошло.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене