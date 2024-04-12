10 неизвестных фактов о Большом театре

Ленин хотел закрыть театр, а спасли его Сталин и Луначарский. Об этом и многом другом рассказала директор Музея Большого Лидия Харина.

1. Тендер на открытие

Историю Большого сегодня принято отсчитывать с марта 1776 года, когда князь Петр Урусов получил от императрицы Екатерины II разрешение открыть публичный театр в Москве. Но лишь несколько лет назад установили, что еще в 1766 году на открытие публичного, не придворного, театра царицей был объявлен, как сказали бы сегодня, тендер. Было подано четыре заявки: одна – от француза, две - от итальянцев и одна от русского Николая Титова. Титов выиграл, и ему предоставили Оперный дом на Яузе, где 21 февраля 1766 года был показан первый спектакль. Можно сказать, что с этого дома и началась история Большого.

2. Боссы-иностранцы

Спустя 3 года Титов практически разорился из-за налогов, и был вынужден продать царскую привилегию на содержание театра. Ее купили итальянцы Бельконти и Чинти, еще через 2 года – перекупил другой итальянец Гратти. И лишь через пять лет пришло время князя Урусова, от которого сегодня ведется история большого театра.

Театр в 1780-х Пресс фото Пресс фото

Впрочем, здание, построенное Урусовым, сгорело еще до открытия, и он принял решение продать дело англичанину Майклу Меддоксу, математику из Оксфорда, которого привезли для обучения наукам цесаревича Павла Петровича. Он и выбрал участок земли для строительства, там, где Большой стоит и сегодня, и построил 3-этажное здание из кирпича. А 30 декабря 1780-го торжественно открыл его.

3. Клакеры

Театр Меддокса включал зал на почти тысячу мест, сцену и оркестровую яму. Прямо над сценой располагались ложи, где сидели «ценители», причем, практически все были из знати.

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Именно они подавали знаки зрителям: например, показывали два пальца – все хлопают громко. Их, вероятно, можно считать прародителями клакеров.

3. Бал в опере

Самые известные балы в опере сейчас проходят в Вене, но Венская опера построена почти на 100 лет позже нашего театра. Меддокс сначала придумал сделать в Большом кабинеты для отдыха, где днем дамы могли общаться, а мужчины вести переговоры. А в 1788-м к театру пристроили круглую маскарадную залу «Ротунду», где проводили балы.

4. Прима из Франции

Как ни удивительно звучит сегодня, но первая прима-балерина Большого была француженкой. Фелисите Виржини Гиллен-Сор приехала в Москву по приглашению вместе с мужем-танцовщиком. И это она блистала на открытии 6 января 1825 года вновь отстроенного после пожара Большого театра.

5. Снести Большой

В 1918 году Владимир Ленин настаивал на сносе Большого театра – мол, опера – искусство буржуазное, дорого содержать, артисты нахальные, хотят денег. На удивление, отстоять Большой помогли Иосиф Сталин и Анатолий Луначарский, которого можно считать первым министром культуры СССР.

6. Советские музы

Плафон с музами Аполлона Пресс фото Пресс фото

Плафон с росписью «Аполлон и музы» создавали мастера в середине XIX века. В 1940-м власти решили объявить конкурс и перекрасить муз в «советском рабочем стиле». В конкурсе принимали участие многие известные художники – например, Евгений Лансере и Константин Юон. А в начале Великой Отечественной плафон повредила бомба, пришлось реставрировать – так на нем появились и новые музы-«крестьянки» работы Павла Корина.

7. Цензура за кулисами

Цензура была и в царские, и в советские времена. При царе был специальный сборник либретто исключительно русских авторов – только из него композитор мог выбирать. В советское время в 1948-м был случай, когда весь состав менеджеров – от гендиректора до главного дирижера, - сняли за постановку оперы Вано Мурадели «Великая дружба», в которой впервые вывели на сцену Ленина как персонажа.

Большой театр в советское время Пресс фото Пресс фото

Партия всех обвинила в формализме и искажении исторических фактов - в либретто говорилось о враждебных отношениях между русскими, грузинами и осетинами в 1920-е.

8. Бегство из СССР

Для артистов работа в Большом всегда была мечтой – в СССР это был высший уровень зарплат и других привилегий. А скандал с бегством из Большого был один: летом 1979-го во время гастролей в Нью-Йорке танцовщик Александр Годунов попросил политического убежища.

Звезда Болшого Александр Годунов на пресс-конференции в Нью-Йорке 29 августа 1979 года. AP AP

Советские власти пытались его жену балерину Людмилу Власову отправить в Москву, но американцы три дня держали ее самолет и не давали вылететь. В итоге Власову уговорили вернуться на родину, а Годунов продолжил недолгую карьеру в American Ballet Theatre.

10. Тайна квадриги

Знаменитая квадрига Аполлона была на здании театра с 1825 года. Первая была сделана из алебастра, и разбилась при пожаре. Причем, стояла она не лицом к зрителю, а боком. Нынешнюю бронзовую принято приписывать знаменитому скульптору Петру Клодту (автору скульптур на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге), но документальных подтверждений этому нет!

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