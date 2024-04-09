3 репрессированных советских военачальника, ставших выдающимися полководцами

В 1937 году Константина Рокоссовского жестоко избивали в тюрьме. А спустя восемь лет он в звании маршала гулял по Берлину вместе с Георгием Жуковым и британским генерал-фельдмаршалом Бернардом Монтгомери.

Сотни представителей высшего командного состава Красной армии сгинули в период «Большого террора» в Советском Союзе. Однако некоторым из арестованных удалось выжить, выйти на свободу и вернуться в ряды Вооруженных сил.

Как оказалось, стране очень пригодились их профессиональные навыки и опыт для отражения германской агрессии.

1. Константин Рокоссовский

17 августа 1937 года комдива Константина Рокоссовского арестовали по обвинению в работе на польскую и японскую разведку. Два с половиной года он провел в тюрьмах, где из него силой выбивали признание.

«В тюрьме его пытали: выбили передние зубы, молотком стучали по пальцам ног, сломали ребра, — рассказывала правнучка маршала Ариадна Рокоссовская. — Он ничего не подписал, не стал лжесвидетельствовать ни против себя, ни против других. В 39-м его дважды выводили на расстрел. Стреляли холостыми».

Рокоссовского освободили в марте 1940 года благодаря усилиям командарма 1-го ранга Семена Тимошенко. С тех пор он всегда носил с собой пистолет, а родственникам говорил: «Если за мной снова придут, живым не дамся».

Константин Константинович ярко проявил себя в Сталинградской и Курской битвах, и особенно в разгроме группы армий «Центр» в ходе наступательной операции «Багратион» летом 1944 года. Он дослужился до высокого звания маршала Советского Союза, а также был маршалом Польши.

2. Кирилл Мерецков

Генерала Кирилла Мерецкова арестовали на второй день войны против нацистской Германии — 23 июня 1941 года. Его обвинили в принадлежности к «антисоветской военно-заговорщической организации» и сотрудничестве с германской разведкой.

Военачальника держали в сырой холодной камере и постоянно избивали. Спустя много лет на вопрос новгородского краеведа Николая Орлова, как проходили его допросы, Мерецков уронил голову на руки, заплакал и ответил: «Если бы вы знали, как меня били».

В августе Кирилл Афанасьевич написал письмо на имя Сталина, которое каким-то чудом дошло до адресата. «Прошу Вас еще раз доверить мне, пустить на фронт и на любой работе, какую Вы найдете возможным дать мне, доказать мою преданность Вам и Родине», — писал он в нем.

6 сентября 1941 года Мерецкова освободили. Он дослужился до звания маршала Советского Союза, принял участие в снятии блокады Ленинграда, освобождении Норвегии и разгроме японской Квантунской армии.

3. Александр Горбатов

Петр Бернштейн/Sputnik Петр Бернштейн/Sputnik

Комбрига Александра Горбатова арестовывали дважды. В первый раз — в 1937 году за то, что выступил против ареста своего начальника, комдива Петра Григорьева.

В марте 1938 года его освободили, но уже в октябре того же года вновь взяли под стражу по обвинению в связях с «врагами народа». Военачальник пережил множество допросов с пристрастием, после которых ему даже приходилось возвращаться в камеру на носилках.

Горбатова приговорили к 15 годам лишения свободы и направили в исправительно-трудовой лагерь на Колыму, где он переболел цингой. В марте 1941 года, благодаря вмешательству все того же Тимошенко дело военачальника пересмотрели, и его выпустили на свободу.

Во главе 3-й армии Александр Васильевич участвовал в освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии и Берлинской операции.