Как в СССР хотели создать «сверхчеловека»

Некоторые ученые призывали государство поддерживать рождаемость лишь у самых талантливых представителей советского общества. Их столь же выдающееся потомство должно было со временем выжить «неспособных к восприятию современных знаний» сограждан.

После прихода к власти в 1917 году большевики занялись кардинальной перестройкой российского общества: «Мы наш, мы новый мир построим; Кто был никем — тот станет всем!»

В «новом мире» должен был жить «новый человек» — всесторонне развитая личность, глубоко преданный коммунистическим идеалам интеллектуал и созидатель, который понимает, что он — маленький, но важный «винтик» гигантской машины государства.

Идеального советского человека создавали посредством образования, воспитания и пропаганды. Существовал и крайне неординарный подход — вывести «новую породу человека», как если бы речь шла о лошадях или собаках.

Иван Шагин/Sputnik Иван Шагин/Sputnik

Его в первые десятилетия советской власти придерживались сторонники Евгеники — учения об улучшении наследственных свойств человека при помощи селекции.

Лучшие из лучших

«Порода всякого вида животных и растений, а в том числе и человека, может быть изменена сознательно, путем подбора таких производителей, которые дадут наиболее желательную комбинацию признаков у потомства», — писал советский биолог и генетик Николай Кольцов.

Евгенисты призывали к тому, чтобы талантливые, проявившие себя в какой-либо сфере люди создавали пары только между собой. Ведь именно такие родители имеют хорошие шансы родить столь же выдающихся детей и тем самым способствовать «эволюции мозга» и «обогащению нации благородными генами».

Биолог Николай Кольцов. Николай Пашин/Sputnik Николай Пашин/Sputnik

Такая организованная передача «ценных генов» могла бы подарить обществу множество ученых, деятелей искусства и профессионалов в разных сферах — физически здоровых, обладающих сильной волей, любовью к жизни и труду.

«Многие матери завтрашнего дня, освобожденные от оков религиозных предрассудков, будут горды смешать свою плазму с плазмой Ленина или Дарвина, и дать обществу ребенка, наследующего их биологические качества», — писал в 1936 году Сталину американский генетик, член-корреспондент Академии наук СССР Герман Меллер.

Таким образом появится «сверхчеловек», «Homo creator» («Человек-творец»), который, по словам Кольцова, «должен стать действительно царем природы и подчинить ее себе силою своего разума и своей воли», — утверждал Николай Кольцов.

Как создать «сверхчеловека»?

При этом Кольцов выступал против насильственной селекции. «Современный человек, — говорил он, — не откажется от самой драгоценной свободы — права выбирать супруга по своему собственному выбору».

Ученый полагал, что решение «евгенических задач» должно лечь на плечи государства. Оно обязано создать для «наиболее ценных с его точки зрения производителей» более комфортные условия существования, чем для остальных. Следовательно, рождаемость среди среди них будет выше, чем у «неспособных к восприятию современных знаний и современной культуры».

Ученый-медик Сергей Давиденков предлагал проводить обязательные психо-евгенические осмотры населения для установления врожденной одаренности. Уровень образования, социальный статус и национальность не должны были влиять на результаты тестирования.

По результатам исследования люди попадали в высшую или низшую геногруппу. Избранные получали максимальную поддержку государства в вопросе деторождения: увеличение заработной платы на 50 процентов с рождением каждого ребенка, выплата единовременных премий за третьего и четвертого ребенка и т.д.

Генетик Александр Серебровский, в свою очередь, выступал за искусственное осеменение женщин «рекомендованной спермой», вовсе не обязательно — от любимого мужчины.

«Деторождение может и должно быть отделено от любви уж по одному тому, что любовь является совершенно частным делом любящих, деторождение же является, а при социализме тем более должно явиться, делом общественным», — утверждал ученый.

Александр Серебровский. Николай Пашин/Sputnik Николай Пашин/Sputnik

«Социализм, — писал Серебровский, — разрушая частнокапиталистические отношения в хозяйстве, разрушит и современную семью, а в частности разрушит в мужчинах разницу в отношении к детям от своего или не своего сперматозоида».

Крах Евгеники

Амбициозные проекты евгенистов в Советском Союзе так и не были реализованы. Учение критиковали за пренебрежение к генетическому разнообразию, которое является основой для гармоничного развития общества, а также за невозможность научно обосновать критерии, по которым можно было бы выявлять «ценных производителей».

Советское руководство опасалось, что селекционный подход больно ударит по его главной опоре — рабочим и крестьянам. Наконец, для многих евгенистические взгляды напрямую ассоциировались с фашизмом и национал-социализмом.

В конце 1930-х годов Евгеника в Советском Союзе как философско-идеологическая концепция была запрещена. Однако некоторые ее наработки (в частности, касающиеся лечения наследственных болезней) нашли применение в различных научных дисциплинах.