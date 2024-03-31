5 самых кассовых российских фильмов о Великой Отечественной

Как Людмила Павлюченко стала лучшей женщиной-снайпером в истории? Как советские женщины-летчицы сражались против асов Люфтваффе? Как один советский командир спас две сотни евреев от смерти? Смотрите эти фильмы и узнаете!

1. «Т-34» (2018 г.)

Aleksey Sidorov/АМЕДИА, 2018 Aleksey Sidorov/АМЕДИА, 2018

Сборы: 2,3 млрд рублей (25 миллионов долларов)

Германия, 1944 год. Немецкое командование решает потренировать своих танкистов с помощью захваченной советской военной техники. Пленным советским танкистам дают танк Т-34-85 и направляют на полигон, где они будут служить мишенью. Вот только солдаты не готовы смириться с такой судьбой и решаются на побег...

Актер Александр Петров вспоминал о своей подготовке к главной роли лейтенанта Николая Ивушкина: «Перед началом съемок “Т-34” я на несколько недель снял помещение, такую небольшую комнату — и обклеил ее полностью фотографиями военного времени, с теми, кто воевал, кто был в плену, в оккупации. И так каждый день приезжал туда, отключал телефон и проводил там по несколько часов, читая, думая, всматриваясь в эти лица, в эти глаза. Перестраивался подобным образом».

Эффектный и зрелищный военный блокбастер «Т-34» под завязку набит компьютерной графикой и местами напоминает известную игру «World of Tanks». При этом как раз эта мультяшность многим пришлась не по вкусу. Так, критик издания Афиша Daily Максим Сухагузов отметил, что фильм показывает войну «как захватывающий «Форсаж» на танках в IMAX для школьного возраста».

2. «Сталинград» (2013 г.)

Федор Бондарчук/Art Pictures Studio, 2013 Федор Бондарчук/Art Pictures Studio, 2013

Сборы: 1,7 млрд рублей (18 млн долларов)

1942 года. Группа из пяти советских солдат укрывается в одном из домов разрушенного Сталинграда. Здесь же прячется оставшаяся сиротой девушка Катя. Военнослужащие берут ее под опеку, постепенно проникаясь к ней все большей симпатией.

«Сталинград» стал первой российской картиной, снятой в формате IMAX 3D. Его выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в шорт-лист он не попал.

Любопытно, что часть съемочной группы уже имела опыт съемок в фильмах про знаменитую битву. В советской масштабной эпопее 1989 года «Сталинград» играли режиссер Федор Бондарчук и актер Андрей Смоляков. В немецком фильме 1993 года с тем же названием снимался исполнитель роли немецкого капитана Петера Кана актер Томас Кречманн.

3. «Праведник» (2023 г.)

Сергей Урсуляк/Телеканал «Россия 1», 2023 Сергей Урсуляк/Телеканал «Россия 1», 2023

Сборы: 642 млн рублей (7 млн долларов)

Оккупированная Белоруссия, 1942 г. Чудом спасшиеся из гетто 270 евреев приходят в расположение одного из партизанских отрядов. Поскольку у партизан нет возможности их содержать, политрук Николай Киселев получает приказ провести людей за линию фронта.

В основу фильма легла реальная история. Больше месяца Киселев и семь партизан вел измученных людей через леса, периодически натыкаясь на немецкие засады. Из 278 человек дошли 218.

В 2005 году израильский Национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» присвоил Киселеву звание Праведник народов мира. Потомки спасенных им людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.

4. «Воздух» (2023 г.)

Алексей Герман мл./АМЕДИА, 2023 Алексей Герман мл./АМЕДИА, 2023

Сборы: 504 млн рублей (5,5 млн долларов)

Ленинградская область, 1942 г. В один из истребительных авиаполков, который прикрывает блокадный Ленинград, прибывает пополнение — молодые неопытные летчицы. Им предстоит выстоять в смертельной схватке с грозными немецкими асами.

Для съемок фильма использовали учебно-тренировочные спортивные Як-52 а потом с помощью компьютерной графики их превращали в советские боевые истребители. Как отметил режиссер Алексей Герман-младший, они старались добиться максимальной реалистичности: повторить траекторию и физику движения, покачивания крыла, заносы корпуса.

«Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств», — отметил режиссер.

5. «Битва за Севастополь» (2015 г.)

Сергей Мокрицкий/КиноДело, 2015 Сергей Мокрицкий/КиноДело, 2015

Сборы: 436 млн рублей (4,7 млн долларов)

В основу фильма легла биография самой успешной женщины-снайпера в истории Людмилы —Павличенко. На ее счету — 309 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Юлия Пересильд успешно прошла пробы на главную роль, скрыв от режиссера, что находилась на седьмом месяце беременности. При этом ее физическая форма оказалась даже лучше, чем у других кандидаток. К съемкам приступил вскоре после выхода актрисы из роддома.

«Битва за Севастополь» стал одним из последних совместных российско-украинских кинопроектов. Фильм, получивший на Украине название «Несокрушимая» с успехом прошел в двух странах.