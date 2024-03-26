Гид по Иркутску: 7 интересных мест недалеко от Байкала (ФОТО)

Памятник основателю Иркутска и Собор Богоявления Господня.Павел Кузьмичев
Транссибирскую магистраль строили в конце XIX века отдельными участками, которые впоследствии были соединены. На пути было естественное препятствие — озеро Байкал. До открытия Кругобайкальской железной дороги через озеро пассажиры Транссиба переправлялись с помощью паромов. Ледокол «Ангара» прокладывал путь для пассажирского парома зимой.
Он был изготовлен в Великобритании и спущен на воду в 1900 году в Листвянке и работал до 1906 года. После революции его переоборудовали для пассажирских перевозок, и он успел поучаствовать в событиях Гражданской войны. Сегодня ледокол стоит на приколе, а внутри устроен музей.
Вот какие красивые дома можно увидеть в центре Иркутска.Павел Кузьмичев
В Иркутске сохранилось огромное количество деревянных домов прямо в центре города. Есть среди них и жилые многоквартирные, и усадьбы с историей.
Особенно выделяется усадьба купцов Шастиных на улице Энгельса, или «Кружевной дом». Такие невероятные резные наличники – большая редкость.
Есть и усадьбы, которые связаны с именами декабристов. В XIX веке Сергей Трубецкой и Сергей Волконский вместе с семьями жили здесь в ссылке. В их домах сохранились личные вещи и документы той эпохи.
Еще больше домов можно увидеть в этнографическом музее Тальцы в 50 км от города.
Фантастика!Павел Кузьмичев
Военно-исторический музей Александра Расторгуева находится вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов.
Внутри фантастические машины, как из саги о «Трансформерах», целое поле битвы инопланетных монстров - «чужих» против «хищников». Центральное место занимает реконструкция сражений времен Великой Отечественной войны. Есть настоящие танки, самолеты, артиллерия.
Иркутск возник в середине XVII века на великой сибирской реке Ангаре. Здесь, на набережной в центре города, чувствуется дыхание истории. Пройдитесь по Нижней набережной, которая протянулась на 900 метров. На самом верху вы увидите Московские ворота, Собор Богоявления и памятник основателю города. Пожалуй, самые известные виды Иркутска сделаны здесь!
Иркутск начинался с острога, как и многие другие сибирские города. В 1661 году он располагался как раз на берегу Ангары, и в нем служили 20 казаков. Но уже несколько лет спустя он стал разрушаться, и тогда поставили большой Иркутский кремль ближе к нынешнему центру города.
В то время город был преимущественно деревянным, и здесь случались пожары. Кремль тоже периодически горел, его перестраивали, а к концу XVIII века решили разобрать совсем и разбить вокруг него сад.
Единственное здание, которое осталось от кремля и дошло до наших дней – Спасская церковь, заложенная в 1706 году. Это старейшее каменное сооружение в Восточной Сибири.
Сверху - дом Файнберга, снизу - особняк Второва.Павел Кузьмичев
Особняк сибирского купца-миллионера Александра Второва напоминает каменный терем. Среди людей его круга такой неорусский стиль в конце XIX века был очень популярен. Проектировали его московские архитекторы. Но чего стоило построить его в далеком Иркутске! До сих пор среди местных жителей ходят легенды о сокровищах и подземных ходах этого дома.
Второй не менее яркий каменный особняк расположен в центре Иркутска — это дом купца Исая Файнберга. Башенки, балконы, расписной фасад – это еще ничего. В 1902 году этот дом уже был с водопроводом и центральным печным отоплением, при этом городской водопровод появился лишь несколько лет спустя.
В Иркутской области живет более 130 народов, а в самом городе много храмов разных религий. Есть и православные соборы, и католические костелы, и буддистские дацаны.
Казанская церковь – один из самых впечатляющих храмов Сибири. Ее построили на окраине города в 1892 году на Пасху на пожертвования местных жителей. На строительстве работали лучшие резчики, иконописцы, ремесленники.
В советские годы здесь был сувенирный завод, и только в 1980-х ее стали восстанавливать на пожертвования. Сегодня в ней снова проходят службы.
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене