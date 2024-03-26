Гид по Иркутску: 7 интересных мест недалеко от Байкала (ФОТО)

Старинный город в самом сердце Сибири, где в спальном районе стоит настоящий ледокол, а в центре – деревянные усадьбы с резными наличниками.

1. Ледокол «Ангара»

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Транссибирскую магистраль строили в конце XIX века отдельными участками, которые впоследствии были соединены. На пути было естественное препятствие — озеро Байкал. До открытия Кругобайкальской железной дороги через озеро пассажиры Транссиба переправлялись с помощью паромов. Ледокол «Ангара» прокладывал путь для пассажирского парома зимой.

Он был изготовлен в Великобритании и спущен на воду в 1900 году в Листвянке и работал до 1906 года. После революции его переоборудовали для пассажирских перевозок, и он успел поучаствовать в событиях Гражданской войны. Сегодня ледокол стоит на приколе, а внутри устроен музей.

2. Деревянные усадьбы в центре города

Вот какие красивые дома можно увидеть в центре Иркутска. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Иркутске сохранилось огромное количество деревянных домов прямо в центре города. Есть среди них и жилые многоквартирные, и усадьбы с историей.

Особенно выделяется усадьба купцов Шастиных на улице Энгельса, или «Кружевной дом». Такие невероятные резные наличники – большая редкость.

Есть и усадьбы, которые связаны с именами декабристов. В XIX веке Сергей Трубецкой и Сергей Волконский вместе с семьями жили здесь в ссылке. В их домах сохранились личные вещи и документы той эпохи.

Еще больше домов можно увидеть в этнографическом музее Тальцы в 50 км от города.

3. Музей «на свалке»

Фантастика! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Военно-исторический музей Александра Расторгуева находится вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов.

Внутри фантастические машины, как из саги о «Трансформерах», целое поле битвы инопланетных монстров - «чужих» против «хищников». Центральное место занимает реконструкция сражений времен Великой Отечественной войны. Есть настоящие танки, самолеты, артиллерия.

4. Нижняя набережная Ангары

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Иркутск возник в середине XVII века на великой сибирской реке Ангаре. Здесь, на набережной в центре города, чувствуется дыхание истории. Пройдитесь по Нижней набережной, которая протянулась на 900 метров. На самом верху вы увидите Московские ворота, Собор Богоявления и памятник основателю города. Пожалуй, самые известные виды Иркутска сделаны здесь!

5. Спасская церковь – напоминание об Иркутском кремле

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Иркутск начинался с острога, как и многие другие сибирские города. В 1661 году он располагался как раз на берегу Ангары, и в нем служили 20 казаков. Но уже несколько лет спустя он стал разрушаться, и тогда поставили большой Иркутский кремль ближе к нынешнему центру города.

В то время город был преимущественно деревянным, и здесь случались пожары. Кремль тоже периодически горел, его перестраивали, а к концу XVIII века решили разобрать совсем и разбить вокруг него сад.

Единственное здание, которое осталось от кремля и дошло до наших дней – Спасская церковь, заложенная в 1706 году. Это старейшее каменное сооружение в Восточной Сибири.

6. Каменные особняки

Сверху - дом Файнберга, снизу - особняк Второва. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Особняк сибирского купца-миллионера Александра Второва напоминает каменный терем. Среди людей его круга такой неорусский стиль в конце XIX века был очень популярен. Проектировали его московские архитекторы. Но чего стоило построить его в далеком Иркутске! До сих пор среди местных жителей ходят легенды о сокровищах и подземных ходах этого дома.

Второй не менее яркий каменный особняк расположен в центре Иркутска — это дом купца Исая Файнберга. Башенки, балконы, расписной фасад – это еще ничего. В 1902 году этот дом уже был с водопроводом и центральным печным отоплением, при этом городской водопровод появился лишь несколько лет спустя.

7. Храм Казанской Иконы Божьей Матери

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Иркутской области живет более 130 народов, а в самом городе много храмов разных религий. Есть и православные соборы, и католические костелы, и буддистские дацаны.

Казанская церковь – один из самых впечатляющих храмов Сибири. Ее построили на окраине города в 1892 году на Пасху на пожертвования местных жителей. На строительстве работали лучшие резчики, иконописцы, ремесленники.

В советские годы здесь был сувенирный завод, и только в 1980-х ее стали восстанавливать на пожертвования. Сегодня в ней снова проходят службы.

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