Игорь Курчатов – создатель советской ядерной бомбы и первой в мире атомной электростанции

Уже через полтора месяца после старта американского проекта «Манхэттен» в СССР начали работы по урану, а в феврале 1943 года приступили к созданию своей ядерной бомбы.

24 июля 1945 года на Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о том, что Штаты разработали «сверхоружие, которого еще никогда не было». Советский лидер отреагировал сдержанно. Трумэн и британский премьер-министр Уинстон Черчилль удивились такой реакции: подумали, что Сталин не понял, о чем речь. Но тот уже все знал — через 12 дней после сборки в США атомной бомбы ее описание уже было в Москве.



В Советском Союзе тоже вели свои разработки, однако Вторая мировая война заставила пересмотреть приоритеты. Тем не менее, после разговора с Трумэном Сталин дал поручение ускорить процесс создания советского ядерного оружия. Паритет Советы восстановили 29 августа 1949 года. Атомным проектом руководил Игорь Курчатов.

Каким был легендарный физик и «отец» атомной бомбы СССР?

Создал первый в Европе циклотрон

В 1932 году ученый одним из первых в СССР приступил к изучению физики атомного ядра. Уже через пять лет коллектив, в который входил Курчатов, создал первый в Европе циклотрон.

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Изобретение запустили в ленинградском Радиевом институте. В 1945 году на установке получили первый советский препарат плутония в импульсных количествах — ключевой элемент ядерной бомбы.

Спасал советский флот от немецких мин

В 1941 году ученый занимался разработками по размагничиванию боевых кораблей. Систему, которую создали Курчатов и его коллега Анатолий Александров, установили на сотни судов. Она обеспечила защиту Черноморского флота от немецких магнитных мин.

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За эту работу Курчатова в 1942 году наградили Сталинской премией — в то время высшей наградой страны. В том же году физик возглавил броневую лабораторию по созданию материалов для защиты самолетов и танков.

Реализовал советский атомный проект

Через полтора месяца после старта проекта «Манхэттен», 28 сентября 1942 года, в СССР начали работы по урану, а в феврале 1943 года приступили к созданию своей ядерной бомбы. Специально созданную лабораторию №2 Академии наук СССР — будущий Курчатовский институт — возглавил Курчатов.

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Для создания бомбы требовалось наладить производство ядерного топлива — урана и плутония. На Урале в сжатые сроки построили два завода. Курчатов лично контролировал работу комбината №817 в Озерске (будущий «Маяк»), где в 1948 году запустили первый в Европе промышленный оружейный ядерный реактор. К 1949 году там наработали достаточное количество плутония для испытания первой советской ядерной бомбы РДС-1. Оно состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахской СССР.

Стал пионером атомной энергетики

Параллельно с РДС-1 курчатовский коллектив разрабатывал бомбу РДС-2, которая была вдвое легче и мощнее. Ее испытали в 1951 году. Через десять лет под его руководством разработали термоядерную (водородную) авиабомбу А602, прозванную «Царь-бомбой», — самое сильное взрывное устройство за всю историю человечества: она в 20 раз мощнее атомной.

Помимо оружия массового поражения, ученый занимался исследованиями атомной энергии в мирных целях. Результатом работы стал запуск в 1954 году в Калужской области первой в мире атомной электростанции — Обнинской АЭС.

Калужская область. Центральный пульт управления реактором на атомной электростанции Главного управления по использованию атомной энергии при Совете министров СССР в поселке у железнодорожного разъезда Обнинское Владимир Савостьянов/TASS Владимир Савостьянов/TASS

Еще одна заслуга Курчатова — появление первой в СССР (и третьей в мире) атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». В 1952 году ученый и его коллеги убедили Сталина использовать атомную энергетическую установку для подлодки. Ее закладка состоялось в 1955 году, и спустя три года судно передали в опытную эксплуатацию ВМФ. А в 1959 году в СССР построили первый в мире атомный ледокол «Ленин»: проект курировал соратник Курчатова Анатолий Александров.

Имел оригинальное чувство юмора

Курчатов был не только выдающимся ученым, но и харизматичным лидером с отличным чувством юмора.

По воспоминаниям очевидцев, в 1942 году за физиком закрепилось прозвище «Борода»: Курчатов заявил, что не станет бриться «до первой русской атомной бомбы». Впрочем, обещания не исполнил и продолжал носить бороду. В 1960-м Анатолий Александров подшутил над ним и преподнес в торжественной обстановке огромного размера бритву, большой таз 60 см в диаметре и пасту с мылом. Курчатов решил нанести ответный удар. Он подстроил так, чтобы на одном из торжественных обедов хозяин вечера вручил шутнику сверток с подписью «Академику Александрову. Применить немедленно!», в котором был парик. Александрову, который брил голову налысо, пришлось подчиниться и проходить в парике весь вечер.

Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

А однажды после сильно затянувшегося научного заседания Курчатов попросил своего охранника раздобыть пробки от шампанского и разложил их по карманам пальто своих коллег. «Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются», — пошутил он.

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