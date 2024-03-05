Как буддистский Новый год встретили в Сибири (ФОТО)

Вместе с жителями Иркутска мы были на ночной службе в дацане, видели, как буряты ломают кости, и танцевали большой ёхор.

На одной из центральных площадей Иркутска собирались люди. То здесь, то там мелькали яркие бурятские платья, высокие шапки, отороченный пушистым мехом, и отовсюду доносились поздравления. «Сагаан hараар! Сагаалганаар! С праздником Белого месяца».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А затем сотни людей закрутили зажигательный хоровод вприпрыжку – ёхор. Считается, что чем больше людей примут участие в танце, тем благополучнее будет год.

Почему Белый месяц – самый важный праздник года?

В дацанах обязательно есть место для развешивания "флажков ветра удачи". Цвета символизируют год рождения (Тигра, Лошади, Дракона и так далее). Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Народы, исповедующие буддизм, отмечают не только «официальный» Новый год 1 января, но и свой, дату которого они высчитывают по лунному календарю. В разных регионах он называется по-своему – Сагаалган (у бурят и монголов), Шагаа (у тувинцев), Цаган-Сар (у калмыков), Чага Байрам (у алтайцев). В этом году «Белый месяц» выпал на 10 февраля (и совпал с китайским Новым годом, что случается редко) у бурят, тувинцев и калмыков. Алтайский «Белый месяц» пришелся на 17 февраля. Символом года стал Зеленый Деревянный Дракон.

По сути, это означает наступление первого весеннего новолуния. Это период, когда заканчивается зима, природа пробуждается.

Белая пища обязательно должна быть на столе во время празднования Сагаалгана. И также белую пищу используют ламы для ритуалов. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

До XIV века «Белый месяц» праздновали осенью, во время заготовки продуктов на зиму, когда в изобилии появлялась молочная пища (буряты называют ее «сагаан эдеэн»). Но затем под влиянием китайской астрологии (которая обозначает каждый год каким-либо из 12 животных) передвинули на конец зимы. На празднование «Сагаалгана» также повлияло и распространение буддизма. В Сибирь буддистские учения пришли из Монголии в начале XVII века и получили широкое распространение в Забайкалье, Тыве, Алтае, Бурятии.

Лев охраняет вход в дацан. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В Иркутской области тоже живет большое количество бурят (есть даже Усть-Ордынский Бурятский округ), и здесь можно увидеть и традиционные храмы-дацаны, и большое количество кафе с позами (или буузами, как вам угодно), и познакомиться с традициями этого сибирского народа.

«Сагаалган», что буквально значит «Белый месяц», один из двух важнейших праздников в бурятской культуре, наряду с летний Сурхарбааном (о нем мы писали здесь).

Праздник целый месяц

Такие белые шарфы - традиционный подарок на Сагаалган. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В том, что природа потихоньку оживает после зимы, мы смогли убедиться и сами. Обычно февраль в Иркутске – месяц холодный, минус 20 и ниже. Но когда мы приехали на празднование «Белого месяца», совершенно неожиданно выглянуло яркое весеннее солнце, и температура пару дней держалась в районе плюс 5. Можно ли себе представить такие метаморфозы в сердце Сибири?

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сагаалган, как и «официальный» Новый год, в России считается праздником семейным. В течение 30 дней полагается ходить в гости к родственниками и друзьям, устраивать чаепития с пончиками-боовами и буузами (позами), дарить друг другу небольшие подарки (обычно это шелковые шарфы-хадаки).

Ламы Иркуткого дацана. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Но в наши дни его отмечают не только дома. В Иркутске он уже стал городским праздником, на котором может побывать любой человек. Организовывает его Центр культуры коренных народов Прибайкалья при поддержке Министерства культуры Иркутской области. «Главное – приходить с чистыми помыслами и открытый душой, и тогда год принесет удачу», – говорят в Центре.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Сначала ламы Иркутского дацана обратились к гостям с пожеланиями благополучия и читали молитвы. Пожелания достатка и процветания повторили иркутские бурятские народные исполнители песен и танцев.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Затем буряты познакомили всех со своими традиционными играми в кости Шагай Наадан и продемонстрировали умение разбивать хребтовую кость голыми руками (эти народные виды спорта мы также видели летом на Сурхарбаане).

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Кульминация праздника – гигантский хоровод ёхор. Представьте: сотни людей берут друг друга за руки и движутся по кругу вприпрыжку, то ускоряясь, то замедляя ход и напевая «ёхор, ёхор».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Этот древний бурятский танец связан с движением по ходу Солнца. Считается, что есть 8 основных видов ёхора, которые танцуют в разных районах, где живут буряты. И на таких городских праздниках обычно ведущие стараются научить всех разным видам. Различаются они и мелодиями, и видами прыжков и подскоков. Сразу все не упомнить!

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Наш ёхор собрал самое большое количество людей за три года после пандемии. Пять кругов было! – рассказала нам министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. – Я сама танцевала и получила такое колоссальное удовольствие! Я почувствовала, что кучу энергии выплеснула и еще в два раза больше взяла. Такой заряд!».

Давайте пожелаем друг другу благополучия!

Ночная служба в дацане. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

У бурят, как нам рассказали в Иркутском дацане, буддизм сочетается с шаманизмом, народными обрядами. И наступление народного праздника Сагаалгана сегодня неотделимо от религиозной части.

На ночной службе. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Особое внимание нужно уделить чистоте, и речь не только об уборке своего дома, но и о чистоте помыслов и кармы. У Иркутского дацана в ночь с 8 на 9 февраля прошел обряд очищения Дугжууба. Все негативное сожгли в кострах в виде пирамид «Сор» (иногда пишут «Соор») под молитвы.

Еще за несколько дней перед «Белым месяцем» ламы в дацане проводят специальные службы (хуралы). Мы побывали на главной, которая начиналась в 10 вечера 9 февраля и длилась до 6 утра.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Служба была посвящена богине Балдан Лхамо, которая считается защитницей людей и божеством, исцеляющим от болезней. На рассвете она облетает Землю, благословляя каждое живое существо. И наступает Новый год.

Молитвенный барабан в дацане. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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