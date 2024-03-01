10 мест, куда поехать в России этой весной

Участники празднования Широкой Масленицы во время сжигания чучела в Суздале.Алексей Куденко/Sputnik
Каждый год в России есть целая неделя, когда принято объедаться блинами. Она называется Масленица. Круглая форма блина символизирует солнце и достались православной стране от славянского языческого прошлого. А в выходные этой недели сжигают огромное соломенное чучело Масленицы как знак прощания с зимой, прогоняя ее, чтобы дать дорогу весне.
В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта, и блины можно будет отведать буквально в каждом кафе и ресторане. Особенно колоритно и с народными гуляниями в русском стиле праздник встречают в древнем городе Суздале, который в этом году отмечает 1000-летний юбилей.
Северное сияние в Мурманске.Павел Львов/Sputnik
Календарная весна для большинства территорий России еще не означает весну настоящую. Еще пару месяцев во многих регионах будет лежать снег, возможны и морозы с метелями. А вот в заполярье можно увидеть настоящее чудо природы — северное сияние. За такой «светомузыкой» удобно поехать в Мурманск и Мурманскую область. Заодно посетить колоритную рыбацкую деревню Териберка на Баренцевом море, ставшую популярной после фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Смотрите, как наша команда охотилась за северным сиянием, в этом видео.
Эпичные байкальские льдыВсеволод Пуля
Озеро Байкал прекрасно в любое время года, но зимой это совершенно уникальное явление. Хороший лед на всем озере встает только в январе, но держится до конца марта. Здесь дуют сильные ветра, при этом много солнца, поэтому снег на ледяную гладь озера почти не ложится и можно исследовать прозрачную поверхность.
Как-то раз наш главный редактор поехал на Байкал за красивыми фотографиями, но оставил там частичку души. Почитать и посмотреть те самые фото можно тут.
Бикини спуск на фестивале Бугель Вугель в Розе ХуторНина Зотина/Sputnik
Горнолыжный сезон в России длится почти до конца весны. Особенно на холодных и снежных курортах Сибири (Шерегеш) или за полярным кругом (Кировск). Но даже в субтропическом Сочи и на Кавказе можно спокойно «взорвать пухляк» до самого начала апреля. В это время, кстати, во многих местах проходит фестиваль со спуском в бикини! Рискнули бы?
О самых популярных курортах России читайте тут.
Цветущий ГрозныйЕлена Афонина/TASS
В конце марта на Кавказе можно застать нежно-розовые облака цветущего миндаля и сакуры, а также цветастых крокусов. В чеченском Грозном можно сделать красивое фото с цветами прям у мечети «Сердце Чечни». А можно отправиться в Северную Осетию и гулять по теплому цветущему Владикавказу, а еще поехать в горы и искать различное цветение там, попивая при этом горный сбор из местных трав.
Центр КазаниEXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images
В декабре 2023 года открыли новую скоростную дорогу из Москвы до Казани. По платной трассе М-12 теперь можно добраться до столицы Татарстана всегда за 6.5 часов. В апреле, уже сменив зимнюю резину на летнюю, как раз можно отлично прокатиться туда, чтобы отведать чак-чак, эчпочмак и другие блюда татарской кухни и конечно, посмотреть невероятный казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф».
А какие еще города можно смотреть по дороге до Казани — читайте в нашем гиде.
Центральная набережная Сочи в маеАртур Лебедев/Sputnik
В Краснодарском крае и в Крыму температура в апреле может достигать уже 15-20°С. Купаться в море еще, конечно, рановато, ну гулять, наслаждаться солнцем, цветением, морским воздухом — в самый раз. Есть множество экотроп, по которым можно составить маршрут здоровья, а также поездить посмотреть города и природные красоты этих мест. Сочи, Геленджик, Ялта, Севастополь — все это точно составит отличную программу вашего весеннего путешествия.
Сергиев ПосадLegion Media
В 2024 году Пасха довольно поздняя, она выпадает на 5 мая, а значит, будет уже совсем тепло. В субботу перед праздником верующие приходят в церковь освящать куличи и крашеные яйца, а в святое воскресенье во всех храмах идут службы и можно разговеться — завершить пост обильной трапезой. Особенно приятно на главный православный праздник оказаться в одном из древних монастырей «Золотого кольца» России — например, в Троице-Сергиевой Лавре или в древних церквях Ростова Великого, Ярославля или Углича.
Наш гид по Золотому кольцу ищите тут.
Световое шоу "Свет Великой Победы" на Мамаевом курганеКирилл Брага/Sputnik
Традиционно День Победы торжественно празднуют во многих городах России. А для Волгограда это и вовсе особая дата. Бывший Сталинград, этот город видел одни из самых кровопролитных боев войны и был почти полностью разрушен. Теперь здесь стоит самый известный мемориал победы — памятник «Родина-мать зовет», а также мемориальный комплекс «Мамаев курган», который рассказывает о здешних боях. Производит сильное впечатление! И, конечно, в городе в День победы проходит праздничный парад.
Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-ПетербургеАлексей Даничев/Sputnik
Пик знаменитых белых ночей в городе приходится на середину июня — начало июля, но уже конец мая считается началом сезона. Солнце в Петербурге садится очень поздно, а восходит очень рано, так что можно смело гулять всю ночь, любоваться городом, реками и каналами и слушать уличных музыкантов. А 27 мая город торжественно отмечает свой день рождения (в этом году уже 321-ый!).
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