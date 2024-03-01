10 мест, куда поехать в России этой весной

Пока в одних местах уже начинается бурное цветение, в других — все еще можно кататься на горных лыжах и смотреть северное сияние.

МАРТ

1. В Суздаль на Масленицу

Участники празднования Широкой Масленицы во время сжигания чучела в Суздале. Алексей Куденко/Sputnik Алексей Куденко/Sputnik

Каждый год в России есть целая неделя, когда принято объедаться блинами. Она называется Масленица. Круглая форма блина символизирует солнце и достались православной стране от славянского языческого прошлого. А в выходные этой недели сжигают огромное соломенное чучело Масленицы как знак прощания с зимой, прогоняя ее, чтобы дать дорогу весне.

В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта, и блины можно будет отведать буквально в каждом кафе и ресторане. Особенно колоритно и с народными гуляниями в русском стиле праздник встречают в древнем городе Суздале, который в этом году отмечает 1000-летний юбилей.

2. В Мурманск за северным сиянием

Северное сияние в Мурманске. Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

Календарная весна для большинства территорий России еще не означает весну настоящую. Еще пару месяцев во многих регионах будет лежать снег, возможны и морозы с метелями. А вот в заполярье можно увидеть настоящее чудо природы — северное сияние. За такой «светомузыкой» удобно поехать в Мурманск и Мурманскую область. Заодно посетить колоритную рыбацкую деревню Териберка на Баренцевом море, ставшую популярной после фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Смотрите, как наша команда охотилась за северным сиянием, в этом видео.

3. На Байкал изучать все виды льда

Эпичные байкальские льды Всеволод Пуля Всеволод Пуля

Озеро Байкал прекрасно в любое время года, но зимой это совершенно уникальное явление. Хороший лед на всем озере встает только в январе, но держится до конца марта. Здесь дуют сильные ветра, при этом много солнца, поэтому снег на ледяную гладь озера почти не ложится и можно исследовать прозрачную поверхность.

Как-то раз наш главный редактор поехал на Байкал за красивыми фотографиями, но оставил там частичку души. Почитать и посмотреть те самые фото можно тут.

4. В горы - кататься на лыжах и сноуборде

Бикини спуск на фестивале Бугель Вугель в Розе Хутор Нина Зотина/Sputnik Нина Зотина/Sputnik

Горнолыжный сезон в России длится почти до конца весны. Особенно на холодных и снежных курортах Сибири (Шерегеш) или за полярным кругом (Кировск). Но даже в субтропическом Сочи и на Кавказе можно спокойно «взорвать пухляк» до самого начала апреля. В это время, кстати, во многих местах проходит фестиваль со спуском в бикини! Рискнули бы?

О самых популярных курортах России читайте тут.

АПРЕЛЬ

5. На Кавказ смотреть бурное цветение

Цветущий Грозный Елена Афонина/TASS Елена Афонина/TASS

В конце марта на Кавказе можно застать нежно-розовые облака цветущего миндаля и сакуры, а также цветастых крокусов. В чеченском Грозном можно сделать красивое фото с цветами прям у мечети «Сердце Чечни». А можно отправиться в Северную Осетию и гулять по теплому цветущему Владикавказу, а еще поехать в горы и искать различное цветение там, попивая при этом горный сбор из местных трав.

6. В Казань по новой трассе

Центр Казани EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images

В декабре 2023 года открыли новую скоростную дорогу из Москвы до Казани. По платной трассе М-12 теперь можно добраться до столицы Татарстана всегда за 6.5 часов. В апреле, уже сменив зимнюю резину на летнюю, как раз можно отлично прокатиться туда, чтобы отведать чак-чак, эчпочмак и другие блюда татарской кухни и конечно, посмотреть невероятный казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф».

А какие еще города можно смотреть по дороге до Казани — читайте в нашем гиде.

7. На Черноморское побережье греться

Центральная набережная Сочи в мае Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

В Краснодарском крае и в Крыму температура в апреле может достигать уже 15-20°С. Купаться в море еще, конечно, рановато, ну гулять, наслаждаться солнцем, цветением, морским воздухом — в самый раз. Есть множество экотроп, по которым можно составить маршрут здоровья, а также поездить посмотреть города и природные красоты этих мест. Сочи, Геленджик, Ялта, Севастополь — все это точно составит отличную программу вашего весеннего путешествия.

МАЙ

8. По Золотому кольцу - отмечать православную Пасху

Сергиев Посад Legion Media Legion Media

В 2024 году Пасха довольно поздняя, она выпадает на 5 мая, а значит, будет уже совсем тепло. В субботу перед праздником верующие приходят в церковь освящать куличи и крашеные яйца, а в святое воскресенье во всех храмах идут службы и можно разговеться — завершить пост обильной трапезой. Особенно приятно на главный православный праздник оказаться в одном из древних монастырей «Золотого кольца» России — например, в Троице-Сергиевой Лавре или в древних церквях Ростова Великого, Ярославля или Углича.

Наш гид по Золотому кольцу ищите тут.

9. В Волгоград на День Победы

Световое шоу "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане Кирилл Брага/Sputnik Кирилл Брага/Sputnik

Традиционно День Победы торжественно празднуют во многих городах России. А для Волгограда это и вовсе особая дата. Бывший Сталинград, этот город видел одни из самых кровопролитных боев войны и был почти полностью разрушен. Теперь здесь стоит самый известный мемориал победы — памятник «Родина-мать зовет», а также мемориальный комплекс «Мамаев курган», который рассказывает о здешних боях. Производит сильное впечатление! И, конечно, в городе в День победы проходит праздничный парад.

10. В Санкт-Петербург на белые ночи

Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Пик знаменитых белых ночей в городе приходится на середину июня — начало июля, но уже конец мая считается началом сезона. Солнце в Петербурге садится очень поздно, а восходит очень рано, так что можно смело гулять всю ночь, любоваться городом, реками и каналами и слушать уличных музыкантов. А 27 мая город торжественно отмечает свой день рождения (в этом году уже 321-ый!).

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