Как против большевиков восстали самые преданные их сторонники

Моряки с линкора «Петропавловск» в 1917 году.

Кронштадтский мятеж шокировал и напугал советское руководство. Он заставил его как можно быстрее отказаться от «военного коммунизма» и временно перейти к ограниченному «восстановлению капитализма» в рамках Новой экономической политики.

«Да будет проклято ненавистное иго коммунистов! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Да здравствуют свободно избранные Советы!» — такие лозунги в марте 1921 года раздавались на базе советского Балтийского флота в городе Кронштадт.

Здесь, на острове Котлин, всего в 30 км от Петрограда против большевиков подняли восстание их самые надежные бойцы, преторианская гвардия Ленина, «краса и гордость русской революции» — матросы.

Возмущение

Очаги общественного недовольства тогда возникали тогда по всей России. Экономическое положение в разрушенной Гражданской войной стране было катастрофическим: рухнуло промышленное производство, сельское хозяйство оказалось в глубоком кризисе, что незамедлительно привело к голоду.

Война в целом завершилась, но советская власть все еще проводила жесткую политику «военного коммунизма» с запретом частной собственности и продразверсткой — насильственным изъятием у крестьянства продовольствия для нужд государства.

Матросы, многие из которых сами вышли из крестьянской среды, были хорошо осведомлены о тяжелой ситуации.

«Мы знали, что наши семьи задавлены продразверсткой, терроризированы продотрядами, доведены до голода, и впереди не видно никакого просвета, никакой надежды на улучшение, — вспоминал Иван Ермолаев. — Часто в разговорах о положении в стране прорывался ропот, а на собраниях звучали предложения обратиться к правительству с требованиями облегчить участь крестьянства, отменить продразверстку, снять заградительные продотряды и разрешить свободную торговлю».

23 февраля в Петрограде началась забастовка рабочих Трубочного завода, к которой быстро присоединились их коллеги по всему городу. На базе Балтийского флота в Кронштадте внимательно следили за ситуацией.

«Петропавловск» и «Севастополь» в 1921 году. Общественное достояние Общественное достояние

Власти частично пошли на удовлетворение требований протестующих, увеличив им продовольственные пайки. Вместе с тем они арестовали главных активистов и пригрозили остальным, что в случае продолжения беспорядков применят силу.

К концу февраля обстановка в Петрограде стала нормализовываться, а вот в Кронштадте все только начиналось.

Мятеж

28 февраля команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» приняли резолюцию, в которой они фактически потребовали от большевиков облегчить жизнь крестьянства, предоставив им право безгранично распоряжаться своей землей и скотом.

Вместе с тем в документе содержались политические требования: провести перевыборы в органы народной власти — Советы, предоставить свободу слова и печати для анархистов и левых социалистических партий, освободить всех левых политзаключенных, ограничить коммунистическую пропаганду и снизить количество коммунистов в армии.

Резолюция восставших/С. Петриченко в 1921 году. Общественное достояние Общественное достояние

Резолюцию публично огласили 1 марта на Якорной площади Кронштадта, где проходил 15-тысячный митинг под лозунгом «Власть Советам, а не партиям!» На следующий день протестующие (матросы, солдаты крепости и часть местных жителей) провозгласили создание Временного революционного комитета во главе с писарем с «Петропавловска» Степаном Петриченко.

Местная газета «Известия» открыто писала о начале третьей русской революции (после Февральской буржуазной и Октябрьской большевистской), о беспощадной войне против «комиссародержавия» до победного конца. «Вместо свободного развития личности, свободной трудовой жизни возникло необычайное, невиданное рабство», — говорилось на ее страницах о текущей политической обстановке.

Выступление матросов Кремле восприняли как попытку государственного переворота и отказались от всех форм диалога. Кронштадт блокировали части Красной армии, отрезав мятежников от сочувствующих им в Петрограде.

Первый штурм

Красная армия атакует Кронштадт в марте 1921 года. Общественное достояние Общественное достояние

Большевики пытались как можно быстрее решить проблему Кронштадта, пока до него еще можно было добраться по льду. Кроме того, мятеж стал привлекать все больше и больше внимания за рубежом.

4 марта от матросов потребовали «немедленной и безоговорочной капитуляции». После их отказа город подвергся бомбардировкам с воздуха, а войска стали готовиться к штурму.

В распоряжении командующего 7-й армии Михаила Тухачевского находилось более 17 тысяч солдат. Им противостояли 13 тысяч матросов и солдат крепости, а также две тысячи вооруженных горожан.

Штурм 7 марта окончился полным провалом. Сказались поспешность в его организации, недостаток сил и невысокий боевой дух личного состава. Многие красноармейцы отказывались воевать против «братьев-кронштадтцев», а некоторые даже переходили на их сторону.

Второй штурм

Обстрел кронштадтских фортов артиллерией Красной армии. Общественное достояние Общественное достояние

Следующую попытку готовили куда более обстоятельно. Группировка войск выросла до 45 тысяч человек, среди которых было много надежных и убежденных коммунистов. Силы обороняющихся выросли до 18 тысяч за счет перебежчиков и добровольцев из горожан.

Второй штурм начался 17 марта с массированной артиллерийской подготовки. После нее в атаку по льду Финского залива в направлении фортов устремились отряды красноармейцев.

«Это был многоэтажный ряд бетонных блокгаузов с встроенными в них пулеметными гнездами, опутанный по всем направлениям электрическим кабелем и колючей проволокой, — вспоминала оборонительные позиции матросов участница штурма Елизавета Драбкина. — Чем ближе к Кронштадту, тем больше было на льду убитых и раненых. Метрах в двухстах от стены убитые, скошенные пулеметами, лежали тремя ровными рядами, с правильными интервалами».

Красноармейцы брали один форт за другим. Советская авиация ударила по линкорам «Петропавловск» и «Севастополь», а Тухачевский приказал атаковать их «удушливыми газами и ядовитыми снарядами».

Подавление Кронштадтского мятежа. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В конечном итоге бои начались на улицах самого Кронштадта. Ожесточенное сопротивление защитников позволило восьми тысячам восставших матросов, солдат и местных жителей вместе с главой Временного революционного комитета Степаном Петриченко уйти в Финляндию.

К полудню 18 марта город был полностью взят Красной армией. В результате штурма погибли чуть менее двух тысяч ее солдат, кронштадтцы потеряли около тысячи.

Репрессии

Большевики не могли оставить такое предательство безнаказанным. Как в разговоре с французским социалистом Жаком Садулем, говоря о мятеже, заметил Ленин: «Это Термидор. Но мы не дадим себя гильотинировать. Мы совершим Термидор сами».

Больше двух тысяч мятежников были расстреляны, шесть с половиной тысяч приговорили к тюремному заключению. Указом президента Бориса Ельцина от 10 января 1994 года все участники Кронштадтского восстания были посмертно реабилитированы.

Владимир Ленин среди участников подавления мятежа в Кронштадте в марте 1921 года. Общественное достояние Общественное достояние

Мятеж самых надежных бойцов и та поддержка, которую они получили среди других воинских частей, шокировали и испугали советское руководство. Это событие, вместе с масштабным восстанием в Тамбовской губернии, заставило Ленина как можно скорее отказаться от «военного коммунизма».

Уже 21 марта 1921 года продразверстку заменили на натуральный продналог, который был вдвое ниже. Чтобы оживить экономику власть решила временно отступить от своих принципов и осуществить в стране ограниченное «восстановление капитализма» c частичной денационализацией промышленности, введением свободы торговли, наемного труда и т.д.

Так называемая Новая экономическая политика проводилась руководством СССР вплоть до конца 1920-х годов, когда на смену ей пришли коллективизация и индустриализация.