Что пили русские цари?

Шампанское и мадера, анисовая и кюрасао – русские цари предпочитали изысканные напитки. И только последний император не стеснялся выпить водки с военными.

1. Петр Великий

Портрет Петра Великого Jacopo Amigoni Jacopo Amigoni

Пётр был первым русским царем, который выпивал не в узком кругу приближенных, а на ассамблеях и балах, публично. Петр, с подросткового возраста привыкший к европейским застольям в Немецкой слободе, не считал для себя зазорным быть выпившим при гостях, в том числе заморских, в процессе веселого кутежа. Его отец, Алексей Михайлович, приказывал своим боярам «подпаивать» заморских послов, чтобы выведать дипломатические секреты. А Петр Великий праздновал с иностранцами сам.

Вот как описывает этот процесс датский посланник Юст Юль: «Когда я отказывался пить, ко мне подходил сам Царь, ласкал и целовал меня, одною рукою обхватывал мне голову, другою держал у моего рта стакан и так упрашивал, столько произносил ласковых слов, что я наконец выпивал вино. Не раз пытался я убраться незамечаемым, дважды был уже в своей шлюпке; но прежде чем успевал отвалить, в нее спускался сам Царь и уводил меня назад».

На спуске на воду корабля «Дербент» 27 августа 1724 года «его величество был в отличном расположении духа, и потому на новом корабле страшно пили», – писал современник Петра, немецкий дворянин Фридрих Берхгольц. «Все общество оставалось там до 3 часов ночи; но императорские принцессы получили позволение уехать домой еще до 9 часов вечера. Когда они уехали, даже и дамы должны были сильно пить; почему многие из них завтра будут больны, хотя между ними и есть такие, которым добрый стакан вина вовсе не диковинка. Между мужчинами, когда вино начало оказывать свое действие, возникли разные ссоры, и дело не обошлось без затрещин… Все дамы, вопреки приказанию императора не явившиеся к спуску корабля, должны были нынче собраться на него. Их угощал и принуждал сильно пить капитан Шереметев».

Свадьба карликов при Петре Великом. За столом слева изображены Петр и Екатерина Николай Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриев-Оренбургский

Во хмелю царь Петр мог быть очень грозным. 17 марта 1703 он писал в Москву графу Фёдору Апраксину: «Я как поехал от вас не знаю: понеже был зело удоволен Бахусовым даром; того для всех прошу: если какую кому нанес досаду, прощения, а паче от тех, которые при прощании были; да и не памятует всяк сей случай...»

О какой «досаде» здесь говорит Петр? Царь во хмелю мог разгневаться и надавать кому-нибудь оплеух. Так, на пиршестве в Москве царь разозлился на голландского посла в России Генриха ван дер Гульста и «выразил свое раздражение ударом кулака и несколькими ударами шпаги плашмя». Впрочем, градус пиршества был таков, что, когда граф Апраксин стал передавать ван дер Гульсту извинения царя, тот отвечал, что сам «не все помнит». Для Петра Алексеевича, который начинал день с чарки водки с солёным огурцом и мог ночи напролет пить любимые венгерские и рейнские вина, такие случаи были не редкость.

2. Екатерина I

Екатерина I Жан-Марк Натье Жан-Марк Натье

Супруга первого императора также любила выпить, и её привычка усугубилась после смерти Петра Великого. Иностранные послы сообщали домой из Петербурга, что дела при русском дворе решаются крайне медленно, потому что государыня «редкий день трезвая». Всего за два года правления расходы на данцигскую водку и венгерское вино для двора Екатерины превысили миллион рублей, при том, что годовой доход казны был тогда не больше 10 миллионов.

Секретарь саксонского посольства Френсдорф описывал утренние визиты князя Александра Меншикова к императрице, которая когда-то, ещё до знакомства с Петром, была служанкой самого Меншикова. «Разговор неизменно начинается вопросом: «Чего бы там выпить?» После того осушают несколько стаканчиков водки, и круговая идет до вечера; вино чередуется с простой и иностранными наливками».

Французский посол Жак де Кампредон писал: «Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствиям, до такой степени, что это отзывается на ее здоровье». Екатерина, действительно, пережила своего мужа всего на два года – она умерла от абсцесса легкого в 1727 году.

3. Николай I

Император Николай I в парадной форме лейб-гвардии Конного полка. Владимир Сверчков Владимир Сверчков

Императрица Анна Иоанновна не пила вовсе, а Елизавета Петровна если и употребляла алкоголь, то умеренно – видимо, сказывалась память о чрезмерном увлечении пьянством отца. Ни Екатерина Великая, ни её сын Павел или внук Александр в употреблении спиртного замечены не были.

Император Николай I пьяных не терпел и сам не выпивал для развлечения и удовольствия. Однако вина, водки и шампанское подавались на царский стол – для гостей и придворных. В первой половине XIX века было принято начинать придворный обед с сухих вин, а заканчивать – холодным шампанским. Красное вино вынимали из погреба утром, чтобы оно согрелось, а белое, которое подавали охлажденным, доставали за несколько часов до обеда. Шампанское подавали прямо из погреба, со льда.

Сам царь Николай был почти трезвенником. Королева Виктория писала о Николае после личной встречи с ним в 1844 году: «никогда не пьёт ни единой капли вина и ест чрезвычайно мало».

И все же историк Леонид Выскочков нашел упоминания о тех редких моментах, когда Николай все-таки выпивал. В 1840 году к столу Николая подали на завтрак – сухое вино, к обеду – бутылку Сент-Жюльена (бордоское сухое вино), а к вечернему столу – бутылку легкого пива. Впрочем, возможно, император заказал вина для кого-то из своих гостей или приближенных, с которым обедали частным образом в царских покоях.

Известно, что царь публично, во время торжественных событий, поднимал бокалы и кубки с шампанским – например, на обеде в честь гвардии или во время выступления перед студентами Санкт-Петербургского университета.

Иногда он пил и крепкие напитки – но только «для здоровья». Однажды во время зимней переправы через Неман экипаж царя частично ушел под лед. Вымок и государь, который после этого выпил рюмку рома.

4. Александр III

Александр Третий во время охоты Public domain Public domain

Сын Николая I, император Александр II, не испытывал особого пристрастия к алкоголю. В своей повседневной жизни при дворе он предпочитал шампанское дома Louis Roederer. А вот следующий император, Александр III, разбирался в спиртных напитках получше.

Как рассказывал Петр Черевин, начальник охраны царя, «Государь выпить любил, но «во благовремении». Он мог выпить много без всяких признаков опьянения, кроме того, что делался необычайно в духе – весел и шаловлив, как ребенок.

Утром и днем он был очень осторожен относительно хмельных напитков, стараясь сохранить свежую голову для работы, и, только очистив все очередные занятия впредь до завтрашних докладов, позволял себе угоститься как следует, по мере желания и потребности».

Друг молодости императора, граф Сергей Шереметев, вспоминал: «Он был воздержан и в питье, но мог выпить много, очень был крепок и, кажется, никогда не был вполне во хмелю».

К любимым винам императора Александра III относились шампанское, а также румынское вино «Palugyay» (производится и по сей день). Но больше всего царь любил мадеру. Из крепких напитков царь любил виски, ликер «Кюрасао» (с апельсиновым ароматом) и анисовую водку.

5. Николай II

Николай II во время теннисного матча Public domain Public domain

Последний русский император трезвенником не был. В отличие от своих предков, Николай II часто пил водку. Например, в августе 1904 г. он записал в дневнике: «Объехав все столовые нижних чинов и порядочно нагрузившись водкой, доехал до офицерского собрания».

Как пишет Зимин, «отчасти это было следствием «представительской работы», поскольку в каждой из многочисленных столовых императору подносили немаленькую чарку, которую он, как «настоящий полковник», должен был лихо опрокинуть». Традиционная чарка русских военных – это около 120 грамм.

Царь не пил ни белого, ни красного вина – пил только шампанское, причем заставил двор перейти на отечественное «Абрау-Дюрсо».

Из других напитков Николай II, как пишет историк Игорь Зимин, ценил сливовицу из погребов великого князя Николая Николаевича и портвейн, пару рюмок которого всегда выпивал перед обедом. В августе 1906 года царь записал: «Вернулся к 8 час. домой. Николаша угостил нас отличным обедом в палатке. Пробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спал прекрасно».