Как провинциальный купец создал русский драматический театр

Федор Волков был богатым купцом и наследником крупных промышленных предприятий. Но бросил все, ушел заниматься драматическим искусством — и весьма преуспел.

Провинциальный купец как-то посмотрел в Петербурге спектакль придворного театра. И так загорелся этим искусством, что забросил все свои прибыльные дела и создал свой собственный театр, где одним из первых ставил только что появившиеся первые русские пьесы.

Через 10 лет императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении русского театра комедий и трагедий в Петербурге. И бывший купец стал в нем «первым русским актёром», а потом и директором императорского театра.

Первые русские театры

А. М. Васнецов «Скоморохи» (1904) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Страсть к лицедейству, танцам и пению ведет свое начало еще от славян-язычников. С XI века на Руси были свои бродячие артисты — скоморохи, которые выступали в смешных костюмах, пели, плясали, играли на музыкальных инструментах и ставили небольшие сценки.

По праздникам на площадях городов устанавливали временные театры-«балаганы». Все эти незатейливые и даже грубоватые развлечения были ориентированы на самый простой люд.

Первый царский театр появился при Алексее Михайловиче Романове. Специально для него поставили 10-часовое представление пьесы «Артаксерксово действо» на библейский сюжет. Но регулярным дело не стало.

В XVII веке появились крепостные театры, которые для увеселения устраивали у себя во дворцах и поместьях бояре и дворяне. Особенно прославился крепостной театр графов Шереметевых и его звезда — крепостная актриса Прасковья Жемчугова. Она исполняла песни и оперные арии на разных языках, играла на нескольких инструментах. (И была столь хороша, что граф Шереметев даже просил царя разрешения жениться на ней — и тот благословил неравный брак).

Императрица Елизавета Петровна — покровительница искусств

При Петре I в Россию пришло и европейское искусство. Царь впервые открыл публичный театр — построил на Красной площади в Москве «Комедиальную храмину», где играли антрепризы заезжие театральные труппы.

Но у Петра была масса других забот, а вот его дочь — императрица Елизавета Петровна, уделяла искусствам особенное внимание. Именно при ней появилась Академия художеств, готовившая профессиональных живописцев, скульпторов и архитекторов. При ней же французские хореографы активно развивали балет, вскоре ставший лучшим в мире.

Иван Вишняков. Портрет Елизаветы Петровны (1743) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Елизавета инициировала и создание первого русского драматического театра. Впервые в нем играли профессиональные актеры, прошедшие специальное обучение и получавшие гонорары за спектакли. И впервые на сцене этого театра ставили оригинальные русские пьесы — литературная драматургия только зарождалась в то время благодаря таким именам как Александр Сумароков, Василий Тредиаковский, Денис Фонвизин.

Но импульс развития драматическому театру дал, по случайности, простой купец из провинциального города Ярославль.

Федор Волков — театрал-любитель из Ярославля

Антон Лосенко. Портрет Федора Волкова (1763) Русский музей Русский музей

В 1746 году молодой купец Федор Волков из Ярославля прибыл по делам в стольный Петербург и попал на спектакль придворного театра. Действо производит на него сильнейшее впечатление.

Несмотря на то, что он только что унаследовал огромное состояние и заводы, Волков передал управление всеми делами брату, а сам погрузился в изучение театрального искусства и сценического дела.

В Ярославле Волков собрал труппу из бродячих артистов, занимавшихся антрепризами. В каменном амбаре они давали представления и снискали большой успех среди местной публики. Вскоре Волков построил на берегу Волги деревянный театр. По сути — первый общедоступный репертуарный театр в России.

Российский театр драмы имени Волкова в Ярославле, построенный в XIX веке Brateevsky (CC BY-SA) Brateevsky (CC BY-SA)

Особенной популярностью пользовались комедии, но и трагедии находили поклонников. На сцене своего театра Волков ставил первую русскую трагедию «Хорев» Александра Сумарокова.

Купец, ставший отцом русского театра

Слухи о постановках дошли до самой императрицы, и в 1752 году по ее приглашению волковская труппа дает спектакли в Царском Селе. Елизавета Петровна одобряет постановки и велит отправить актеров на профессиональное обучение танцам, музицированию, языкам и другим тонкостям актерского дела.

А уже 30 августа 1756 года императрица подписывает указ об учреждении «Русского театра для представления трагедий и комедий». Эта дата считается днем рождения русского театра.

Портрет Александра Сумарокова (мастерская Федора Рокотова, 1762) Латвийский национальный художественный музей Латвийский национальный художественный музей

Волков возглавляет труппу, а также становится первым и ведущим актером. Директором назначают драматурга Сумарокова, но вскоре он уходит в отставку и в 1761 году Волков становится еще и директором театра. Императрица дарует ему дворянский титул и жалование.

Федор Волков также сам писал пьесы и занимался сценографией. А вершиной его карьеры стал трехдневный маскарад «Торжествующая Минерва», который он срежиссировал по случаю коронации Екатерины II. По легенде, во время маскарада Волков простудился и был на грани смерти, а едва выздоровев, умер от аппендицита.

Первый русский публичный театр существует в Петербурге до сих пор — сегодня он называется Александринским.

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