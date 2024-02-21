Как провинциальный купец создал русский драматический театр

Провинциальный купец как-то посмотрел в Петербурге спектакль придворного театра. И так загорелся этим искусством, что забросил все свои прибыльные дела и создал свой собственный театр, где одним из первых ставил только что появившиеся первые русские пьесы.
Через 10 лет императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении русского театра комедий и трагедий в Петербурге. И бывший купец стал в нем «первым русским актёром», а потом и директором императорского театра.
А. М. Васнецов «Скоморохи» (1904)Третьяковская галерея
Страсть к лицедейству, танцам и пению ведет свое начало еще от славян-язычников. С XI века на Руси были свои бродячие артисты — скоморохи, которые выступали в смешных костюмах, пели, плясали, играли на музыкальных инструментах и ставили небольшие сценки.
По праздникам на площадях городов устанавливали временные театры-«балаганы». Все эти незатейливые и даже грубоватые развлечения были ориентированы на самый простой люд.
Первый царский театр появился при Алексее Михайловиче Романове. Специально для него поставили 10-часовое представление пьесы «Артаксерксово действо» на библейский сюжет. Но регулярным дело не стало.
В XVII веке появились крепостные театры, которые для увеселения устраивали у себя во дворцах и поместьях бояре и дворяне. Особенно прославился крепостной театр графов Шереметевых и его звезда — крепостная актриса Прасковья Жемчугова. Она исполняла песни и оперные арии на разных языках, играла на нескольких инструментах. (И была столь хороша, что граф Шереметев даже просил царя разрешения жениться на ней — и тот благословил неравный брак).
При Петре I в Россию пришло и европейское искусство. Царь впервые открыл публичный театр — построил на Красной площади в Москве «Комедиальную храмину», где играли антрепризы заезжие театральные труппы.
Но у Петра была масса других забот, а вот его дочь — императрица Елизавета Петровна, уделяла искусствам особенное внимание. Именно при ней появилась Академия художеств, готовившая профессиональных живописцев, скульпторов и архитекторов. При ней же французские хореографы активно развивали балет, вскоре ставший лучшим в мире.
Иван Вишняков. Портрет Елизаветы Петровны (1743)Третьяковская галерея
Елизавета инициировала и создание первого русского драматического театра. Впервые в нем играли профессиональные актеры, прошедшие специальное обучение и получавшие гонорары за спектакли. И впервые на сцене этого театра ставили оригинальные русские пьесы — литературная драматургия только зарождалась в то время благодаря таким именам как Александр Сумароков, Василий Тредиаковский, Денис Фонвизин.
Но импульс развития драматическому театру дал, по случайности, простой купец из провинциального города Ярославль.
Антон Лосенко. Портрет Федора Волкова (1763)Русский музей
В 1746 году молодой купец Федор Волков из Ярославля прибыл по делам в стольный Петербург и попал на спектакль придворного театра. Действо производит на него сильнейшее впечатление.
Несмотря на то, что он только что унаследовал огромное состояние и заводы, Волков передал управление всеми делами брату, а сам погрузился в изучение театрального искусства и сценического дела.
В Ярославле Волков собрал труппу из бродячих артистов, занимавшихся антрепризами. В каменном амбаре они давали представления и снискали большой успех среди местной публики. Вскоре Волков построил на берегу Волги деревянный театр. По сути — первый общедоступный репертуарный театр в России.
Российский театр драмы имени Волкова в Ярославле, построенный в XIX векеBrateevsky (CC BY-SA)
Особенной популярностью пользовались комедии, но и трагедии находили поклонников. На сцене своего театра Волков ставил первую русскую трагедию «Хорев» Александра Сумарокова.
Слухи о постановках дошли до самой императрицы, и в 1752 году по ее приглашению волковская труппа дает спектакли в Царском Селе. Елизавета Петровна одобряет постановки и велит отправить актеров на профессиональное обучение танцам, музицированию, языкам и другим тонкостям актерского дела.
А уже 30 августа 1756 года императрица подписывает указ об учреждении «Русского театра для представления трагедий и комедий». Эта дата считается днем рождения русского театра.
Портрет Александра Сумарокова (мастерская Федора Рокотова, 1762)Латвийский национальный художественный музей
Волков возглавляет труппу, а также становится первым и ведущим актером. Директором назначают драматурга Сумарокова, но вскоре он уходит в отставку и в 1761 году Волков становится еще и директором театра. Императрица дарует ему дворянский титул и жалование.
Федор Волков также сам писал пьесы и занимался сценографией. А вершиной его карьеры стал трехдневный маскарад «Торжествующая Минерва», который он срежиссировал по случаю коронации Екатерины II. По легенде, во время маскарада Волков простудился и был на грани смерти, а едва выздоровев, умер от аппендицита.
Первый русский публичный театр существует в Петербурге до сих пор — сегодня он называется Александринским.
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