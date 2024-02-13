Как Наполеон наводнил Россию фальшивыми деньгами

В 1812 году французский император, желая обрушить нашу экономику, отпечатал, по разным данным, от 6,5 до 25 миллионов фальшивых российских рублей. Неожиданно подделки оказали обратный эффект.

Отпечатано в Париже

В “Войне и мире” Лев Толстой описывал, как Наполеон отдавал распоряжения, в том числе “одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию”. И это не художественный вымысел. Император действительно использовал эту тактику и не в первый раз: до вторжения в Российскую империю по его приказу уже чеканили прусские монеты и печатали английские и австрийские банкноты.

Жан Батист Эдуар Детай Жан Батист Эдуар Детай

По одной из версий, печатать поддельные русские деньги начала незадолго до начала вторжения парижская типография, которой управлял брат помощника Наполеона мсье Фен. Формы для печати выполнял гравер Лалль: за месяц он сделал семьсот таких досок. Об их предприятии не знал никто, кроме начальника отделения министерства полиции Шарля Демаре. Работали слаженно: печатали фальшивки, бросали их на грязный пол и сминали – так они становились похожими на деньги, уже бывшие в обращении.

По другой, в Париже отпечатали лишь часть подделок, а затем типография отправилась в Варшаву и Вильно, чтобы быть ближе к неприятельской территории.

Загруженные в 34 фургона поддельные ассигнации вместе с наполеоновской армией попали в Россию. Этими деньгами французы планировали расплачиваться за еду и жилье, и готовы были печатать новые подделки. Существует легенда о том, что московские староверы встретили Наполеона как освободителя – за это он подарил им походную типографию. И “рубли” якобы стали выпускать в селе Преображенском.

Слишком высокое качество

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Только очень наблюдательные люди могли понять, что перед ними фальшивка. Причем по качеству она была лучше настоящих ассигнаций. Во-первых, у бумаги был элегантный голубой оттенок, во-вторых, печатали их на более современном оборудовании, так что у подделок можно было разглядеть более ровное расположение текста и рельефное тиснение и неплохие водяные знаки. Даже печать чиновника с едва заметной трещиной, которую ставили на реальные русские деньги, они улучшили, а вместо реальной подписи на них использовали гравировку.

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Подвели фальшивомонетчиков подписи: русского языка они не знали, так что путаницы в буквах даже не заметили. Подумаешь, вместо Спиридона – Спиридот. И кто там будет разбираться, почему “предъявителю госуларственной ассигнации” нужно выплатить “25 рублей холячею монетою”.

Один к четырем

Федор Алексеев Федор Алексеев

Самое удивительное, что этими же подделками получали жалованье офицеры французской армии. И как можно быстрее старались избавиться от них, выменивая на золото и серебро. Кроме того, французы открыли у Каменного моста в Москве меняльные лавки, где пятирублевые купюры шли по цене одного серебряного рубля.

Впрочем, даже те, кто соглашался продать им фураж, требовали в оплату монеты, а не ассигнации. На бумажных деньгах слишком сильно отражались колебания финансового рынка: в 1797 году рубль ассигнациями обменивался на 75,5 копеек серебром. Павел I вообще велел уничтожить весь имеющийся запас бумажных денег – в костер полетели порядка 5 миллионов рублей. Даже переплавка драгоценных царских сервизов на серебряные монеты не помогла. Инфляция в России продолжала расти, и в начале войны рубль в ассигнациях стоил едва ли больше 25 копеек.

Полковая касса подделок

Владимир Маковский Владимир Маковский

Считается, что во время отступления из России Наполеон приказал уничтожить фальшивые деньги, еще не запущенные в обращение. Но подделки, которые уже оказались на руках, оставались в обращении и после войны. С 1813 по 1817 годы их нашли на сумму более 5,5 миллионов рублей. А сколько осталось циркулировать и просто осело на руках у жителей страны – не сосчитать. В первый год после войны банки даже принимали подделки наравне с настоящими деньгами. “Наполеоновки” нашлись даже в полковых кассах возвращающихся из Франции русских войск: около 300 тысяч из 1,5 миллиона рублей оказались фальшивыми.

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Курс бумажных рублей продолжал падать: в 1815 году он составлял 20 копеек серебром. План спасения предложил министр финансов Дмитрий Гурьев – заменить ассигнации и создать предприятие, которое будет единственным печатать деньги. Так в 1818 году по указу Александра I появилась Экспедиция заготовления госбумаг: она выпускала бумажные деньги для всех территорий Российской империи, разрабатывала их дизайн, создавала бумагу и печатала купюры.

Получилось, что фактически действия Наполеона не только не разрушили экономическую систему в России, но и привели к началу реформирования системы денежного обращения и созданию системы защиты дензнаков.

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