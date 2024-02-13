Как Наполеон наводнил Россию фальшивыми деньгами

В “Войне и мире” Лев Толстой описывал, как Наполеон отдавал распоряжения, в том числе “одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию”. И это не художественный вымысел. Император действительно использовал эту тактику и не в первый раз: до вторжения в Российскую империю по его приказу уже чеканили прусские монеты и печатали английские и австрийские банкноты.
По одной из версий, печатать поддельные русские деньги начала незадолго до начала вторжения парижская типография, которой управлял брат помощника Наполеона мсье Фен. Формы для печати выполнял гравер Лалль: за месяц он сделал семьсот таких досок. Об их предприятии не знал никто, кроме начальника отделения министерства полиции Шарля Демаре. Работали слаженно: печатали фальшивки, бросали их на грязный пол и сминали – так они становились похожими на деньги, уже бывшие в обращении.
По другой, в Париже отпечатали лишь часть подделок, а затем типография отправилась в Варшаву и Вильно, чтобы быть ближе к неприятельской территории.
Загруженные в 34 фургона поддельные ассигнации вместе с наполеоновской армией попали в Россию. Этими деньгами французы планировали расплачиваться за еду и жилье, и готовы были печатать новые подделки. Существует легенда о том, что московские староверы встретили Наполеона как освободителя – за это он подарил им походную типографию. И “рубли” якобы стали выпускать в селе Преображенском.
Только очень наблюдательные люди могли понять, что перед ними фальшивка. Причем по качеству она была лучше настоящих ассигнаций. Во-первых, у бумаги был элегантный голубой оттенок, во-вторых, печатали их на более современном оборудовании, так что у подделок можно было разглядеть более ровное расположение текста и рельефное тиснение и неплохие водяные знаки. Даже печать чиновника с едва заметной трещиной, которую ставили на реальные русские деньги, они улучшили, а вместо реальной подписи на них использовали гравировку.
Подвели фальшивомонетчиков подписи: русского языка они не знали, так что путаницы в буквах даже не заметили. Подумаешь, вместо Спиридона – Спиридот. И кто там будет разбираться, почему “предъявителю госуларственной ассигнации” нужно выплатить “25 рублей холячею монетою”.
Самое удивительное, что этими же подделками получали жалованье офицеры французской армии. И как можно быстрее старались избавиться от них, выменивая на золото и серебро. Кроме того, французы открыли у Каменного моста в Москве меняльные лавки, где пятирублевые купюры шли по цене одного серебряного рубля.
Впрочем, даже те, кто соглашался продать им фураж, требовали в оплату монеты, а не ассигнации. На бумажных деньгах слишком сильно отражались колебания финансового рынка: в 1797 году рубль ассигнациями обменивался на 75,5 копеек серебром. Павел I вообще велел уничтожить весь имеющийся запас бумажных денег – в костер полетели порядка 5 миллионов рублей. Даже переплавка драгоценных царских сервизов на серебряные монеты не помогла. Инфляция в России продолжала расти, и в начале войны рубль в ассигнациях стоил едва ли больше 25 копеек.
Считается, что во время отступления из России Наполеон приказал уничтожить фальшивые деньги, еще не запущенные в обращение. Но подделки, которые уже оказались на руках, оставались в обращении и после войны. С 1813 по 1817 годы их нашли на сумму более 5,5 миллионов рублей. А сколько осталось циркулировать и просто осело на руках у жителей страны – не сосчитать. В первый год после войны банки даже принимали подделки наравне с настоящими деньгами. “Наполеоновки” нашлись даже в полковых кассах возвращающихся из Франции русских войск: около 300 тысяч из 1,5 миллиона рублей оказались фальшивыми.
Курс бумажных рублей продолжал падать: в 1815 году он составлял 20 копеек серебром. План спасения предложил министр финансов Дмитрий Гурьев – заменить ассигнации и создать предприятие, которое будет единственным печатать деньги. Так в 1818 году по указу Александра I появилась Экспедиция заготовления госбумаг: она выпускала бумажные деньги для всех территорий Российской империи, разрабатывала их дизайн, создавала бумагу и печатала купюры.
Получилось, что фактически действия Наполеона не только не разрушили экономическую систему в России, но и привели к началу реформирования системы денежного обращения и созданию системы защиты дензнаков.
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