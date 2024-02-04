Российский палеоскульптор делает фигуры ДОИСТОРИЧЕСКИХ животных

Миллионы лет назад по нашей стране бродили и летали диковинные листрозавры и иностранцевии. Какими они были, мы теперь можем узнать благодаря палеореконструкции.

Слышали что-нибудь про листрозавра Георга, к примеру? Это милейшее травоядное существо было одним из немногих, кому удалось пережить глобальное вымирание видов 250 млн лет назад.

А вот, знакомьтесь. Хищная иностранцевия с острыми клыками. Кошмарила доисторическую фауну Урала, пока не вымерла.

Так 300 млн лет назад выглядел обычный обитатель Пермского края. Это эдафозавр. Знаете, почему он удивлен? Дело в том, что ни он, ни листрозавр, ни тем более иностранцевия никогда не видели двуногих. А вот мы их увидеть можем, и все благодаря палеореконструкции.

Палеоскульптор Валентин Попов в своей студии «Дельвесто» создает настолько реалистичные и «эмоциональные» фигуры исчезнувших животных, что разглядывать их интересно, даже если вы далеки от науки.

«Ожившие» фигуры

«Мне хочется в каждую скульптуру вложить душу», – говорит Валентин. Он по образованию биолог, выпускник Тамбовского государственного университета, но нашел себя не в научной среде, а в изобразительном искусстве. Валентин – создатель самой известной в России мастерской палеореконструкции «Дельвесто». Возможно, вы не раз встречали реконструкции древних людей и животных, но его фигуры поражают своей динамикой. Его подписчики в соцсетях не перестают удивляться: «как живой», «будто вот-вот побежит», «какое внимание к текстурам, браво!»

Эльф бореалис Студия Дельвесто

Основной материал для Валентина – это силикон, но все зависит от фигуры. «Например, большого ящера с твердой чешуей я бы лепил из твердого материала. Когда мне нужно вставить волосы (обычно натуральные), беру силикон. Он хорошо имитирует кожу, это на фотографиях видно. Сейчас начал осваивать 3D-моделирование, то есть планирую рисовать фигуры на компьютере и затем их печатать и потом дорабатывать». Для многих фигур Валентин заказывает у других мастеров 3D-модели черепов.

Psittacosaurus sibiricus Студия Дельвесто

«По сути, я обучился всему сам, просто догадывался, как надо делать. Когда я начал этим заниматься лет пять назад, информации было мало, а специализированные курсы были очень дорогими», – говорит палеоскульптор.

«У меня есть некоторые секреты, чтобы сделать их более живыми. Для нашего человеческого восприятия важны мимика и динамика. Даже если фигура лежит или стоит, она обязательно будет в динамике».

Мелкий пермский синапсид робертия. Самая первая работа Валентина Студия Дельвесто

Загадки пермского периода

«Вообще я делаю существ разных эпох, но у меня особая любовь к пермской фауне [300–250 млн лет назад]. У нас ее очень много, но люди о ней очень мало знают. Это фауна, которая существовала задолго до динозавров. Фауна очень интересная, – говорит Валентин. – В России палеореконструкция еще только начала развиваться. Для меня важно, чтобы жители России больше узнавали о прошлом нашей земли и животных, которые ее населяли в разные эпохи».

Никказавр Студия Дельвесто

«Я всегда изучаю научные источники по конкретному виду, который собираюсь сделать, и стараюсь обращаться к профильным специалистам, – говорит Валентин. – Возможно, через несколько лет наше представление о том или ином виде снова поменяется, и он будет выглядеть для нас по-другому. Таких примеров масса с теми же реконструкциями динозавров. А мы следуем за открытиями ученых».

Спящие дииктодоны Студия Дельвесто

Предки современных людей

Люди по меркам истории нашей планеты вообще появились относительно недавно. Самому древнему – «человеку умелому» (Homo habilis) – 2,8 млн лет. А нам – «человеку современного вида» (Homo sapiens sapiens) – всего 300 тыс. лет. По меркам истории – один миг, но за эти 300 тыс. лет люди очень сильно изменили свой облик и поведение.

Неандерталец был первой фигурой человека, которую создал Валентин. Он сделал его вполовину меньше реальных размеров (76 см), но, как обычно, очень детально продумал образ. «В процессе подготовки я узнал, – говорит Валентин, – что этим людям было знакомо искусство шитья. В большинстве мест, где обитали неандертальцы, было холодно независимо от того, Португалия это или Алтай. Не будем забывать, что они жили во времена ледникового периода, и без теплой добротной одежды они просто логически не могли бы обойтись». Чтобы сделать эту фигуру, Валентин консультировался у антрополога Станислава Дробышевского. Тот посоветовал обратить внимание на одежду современных северных народов, только сделать ее грубее.

Одна из новых работ Валентина – «человек из Сунгиря» для частной коллекции. Сунгирь – это название ручья, который течет на окраине города Владимира, где еще в середине 1950-х советские археологи нашли стоянку древних людей. Раскопки велись 30 лет, а находки до сих пор изучаются.

Вот так примерно выглядел человек из Владимира 30 тыс. лет назад. Он занимался охотой на северных оленей и мамонтов и имел довольно смуглую кожу. Хотя сегодня это сложно себе представить в средней полосе России. «Когда-нибудь я, возможно, сделаю реконструкцию этого человека и целиком».

А вот и мифические существа

Валентин создает не только доисторических жителей, но и тех, кто науке не известен. Для выставки в Гомеле, посвященной белорусским сказкам, Валентин сделал хохлика, лизуна и бая. Они получились задумчивыми и мирными, хотя вообще-то ими пугали детей.

По преданиям, лизун живет в колодце и способен лизнуть непослушного ребенка до крови.

Хохлик – это чертенок, домовой, который носится как вихрь и устраивает беспорядок в доме. Полтергейст, одним словом.

Ну, а бай бродит по стенам и убаюкивает детей своим пением, за что получает от родителей кашу и молоко.

Для фантастических фотосессий Валентин делал гуманоидов и прочих инопланетных особей.

А еще, когда есть время, Валентин делает сувенирные фигурки, которые помещаются на ладони. На этом фото рабидозавр, эстемменозух, иностранцевия и скутозавр.

Где увидеть?

На сегодняшний день Валентин создал около ста фигур доисторических животных. Они побывали на многих выставках.

Фигуры студии «Дельвесто» есть в Музее истории мироздания в Подмосковье, центре «Эволюция Земли» в Новосибирске, Зоогалерее в Иркутске, в Вятском палеонтологическом музее, а также в частных коллекциях.

Увидеть их можно и на палеонтологических выставках в разных регионах России. Сейчас Валентин работает над собственной выставкой «Палеосфера», которая должна пройти уже в третий раз. Здесь будут работы и других палеохудожников.

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