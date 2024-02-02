Куда девается снег из российских городов?

Нынешняя зима наверняка войдет в историю как одна из самых снежных в средней полосе России за последние годы. Снегопады, метели и бураны накрывают Москву, Петербург и другие большие города.

Больше 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники – такими силами убирали Москву от последствий снегопадов в январе, согласно сообщениям Комплекса городского хозяйства Москвы. Тротуары, дороги и крыши домов приходилось едва ли не ежедневно чистить от снега. Но что происходит со снегом, убранным с улиц?

Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

Классический метод утилизации – полигон за городом, большая территория, куда снег вывозят, он копится и тает при потеплении. Такие места специально оборудуют в отдалении от города, чтобы не создавать проблем для граждан.

Снегоуборочная техника на Крымском мосту в Москве Алексей Никольский/Sputnik Алексей Никольский/Sputnik

Минус этого – снег необходимо вывозить на грузовиках через весь город, что существенно нагружает дорожное движение. К тому же это дорого из-за трат на специальную технику и время водителей. Потому в целях более эффективной уборки в самых больших городах страны, таких как столица, Петербург и Казань, начали использовать снегоплавильную технику.

Работа снегоплавильного пункта Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

По сути, это большие установки, которые сначала фильтруют привезенный снег от мусора, затем заливают его теплой водой и сливают в сточную канализацию. Весь процесс занимает малое время – за 3-4 минуты установки могут растопить до десяти тонн привезенных осадков.

Cнегоплавильный пункт "Черкизово" в Москве Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Снегоплавильные пункты экономят время и затраты на уборку снега, но имеют большую себестоимость: 1-5 млн руб. Цена зависит от скорости работы станций и объема разовой загрузки. В Москве работают 49 установок в черте города, в Петербурге – 18.

Александр Гальперин/Sputnik Александр Гальперин/Sputnik

Кроме того, у снега есть свойство впитывать из атмосферы вредные вещества. Например, загрязнения от выхлопных газов автомобилей. В процессе таяния он способен загрязнять почву и водные объекты тяжелыми металлами и даже нефтепродуктами. А снегоплавильные пункты, оснащенные полным циклом очистки, позволяют избежать негативных эффектов, что, бесспорно, полезно для экологии города.

Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

«Сегодня весь этот объем вывезенного снега проходит полный цикл очистки на очистных сооружениях и сбрасывается уже в виде чистой воды в Финский залив», — поясняет руководитель пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Владислав Пономарев. Именно это учреждение несет ответственность за работу пунктов.

Уборка снега у делового центра "Москва-сити" Антон Денисов/Sputnik Антон Денисов/Sputnik

В последние годы в Петербурге и Москве начали совмещать оба способа уборки снега – рядом со снегоплавильной техникой начали ограждать маленькие полигоны. В непогоду туда привозят последствия осадков из близлежащих районов, чтобы оперативно очищать улицы и не тратить время на перевозку.

Уборка снега на Патриаршем мосту в Москве Ярослав Чингаев/Moskva agency/Sputnik Ярослав Чингаев/Moskva agency/Sputnik

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене