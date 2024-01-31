Что известно про 13 детей Льва Толстого

Толстой был весьма плодовит, и не только как писатель: у него было 13 детей. Пятеро из них, правда, умерли во младенчестве или раннем возрасте, остальные помогали великому отцу, были его помощниками и секретарями.

Жена Толстого Софья Андреевна была на 13 лет моложе своего великого мужа и буквально посвятила ему всю жизнь – была и помощницей, и личным секретарем, самолично вела все хозяйство, еще и родила 13 детей.

Ходили разные слухи о том, что Толстой был домашним тираном и заставлял жену рожать даже тогда, когда врачи уже не советовали. Но супружеская верность, семья и христианская вера были для него главными ценностями в жизни, так что жена послушно следовала его «заповедям».

Кем же стали дети великого писателя?

1. Сергей (1863–1947)

Сергей Львович Толстой Общественное достояние Общественное достояние

«Сережа – умен, математический ум и чуток к искусству», – писал про старшего сына сам Лев Толстой, когда тот был ребенком.

Сергей был человеком обширных интересов. Он окончил физико-математический факультет Московского университета и был большим поклонником науки (в чем расходился с отцом). При этом он был и музыкантом, композитором (сочинял музыку под псевдонимом С. Бродинский) и даже профессором Московской консерватории. Помимо этого он был этнографом, ездил в фольклорные экспедиции, изучал европейскую и индийскую музыку.

«Не совпадая с отцом по взглядам, он всегда ему, тем не менее, сочувствовал и лично сопровождал в Канаду духоборов, в переселении которых его отец принял горячее участие, пожертвовав на это гонорар от “Воскресения”. Единственный из братьев Сергей Львович полностью поддержал отца во время его “ухода”. А после его смерти сделал все возможное, чтобы сохранить Ясную Поляну как музей», – пишет про Сергея Львовича толстовед Павел Басинский.

Л. Н. Толстой с женой и детьми, 1887 Общественное достояние Общественное достояние

Кроме того, Сергей был единственным из детей Толстого, кто остался жить в России после революции 1917 года. Был дважды женат. Первая жена ушла от него очень неожиданно сразу после свадебного путешествия. Сын – тоже Сергей – воспитывался в доме деда по материнской линии, всю жизнь прожил в России, был преподавателем английского языка.

2. Татьяна (1864–1950)

Илья Репин. Портрет Татьяны Львовны Толстой, 1893 Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» Музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна»

«Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому», – пишет Толстой про старшую дочь. Ее детство пришлось на самое счастливое время в семье – Толстой работал над «Войной и миром», а жена помогала ему: переписывала черновики, вносила правки. Тогда они еще практически не ссорились.

У Татьяны был талант в искусстве, она окончила Школу живописи, ваяния и зодчества, ее поддерживали и давали советы друзья семьи и знаменитые художники Николай Ге и Илья Репин. Но каких-то серьезных успехов в живописи Татьяна так и не достигла.

Лев Толстой с дочерью Татьяной, 1902. Фото сделано Софьей Андреевной Государственный музей Л. Н. Толстого/Russia in photo

Не слишком удачно сложилась и личная жизнь девушки. Верная последовательница идей своего отца, она была предана лишь ему. В юности отвергла множество женихов, биографы считают, что отец затмил для нее всех остальных мужчин. Впервые Татьяна вышла замуж в 35 лет за 49-летнего вдовствующего помещика Михаила Сухотина. После пяти мертворожденных детей в 1905 году она родила единственную дочь.

После смерти отца, а потом и мужа Татьяна была хранительницей музея-усадьбы «Ясная Поляна», а затем директором московского музея Толстого. В 1925 году она с дочерью эмигрировала, жила в Париже и Риме.

3. Илья (1866–1933)

Илья Толстой в 1916 году Библиотека Конгресса Библиотека Конгресса

«Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. <…> Горяч и violent, сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень», – писал о маленьком Илье Толстой.

Жизнь второго сына была довольно бурной. Он не окончил даже гимназии – его больше увлекали охота и женщины. Илья первым из сыновей женился и поселился в имении, принадлежавшем матери, намереваясь стать помещиком. Но денег усадьба не приносила, а тем временем у Ильи родилось 7 детей – он вынужден был просить денег у матери (а та отказывала).

В 1916 году Илья поехал в США читать лекции об отце и остался там, бросив в России семью. Все оставшуюся жизнь он «выезжал» на своей знаменитой фамилии: комментировал русскую революцию, выступал с лекциями о жизни и творчестве отца, писал статьи. Позже работал в Голливуде и был экспертом по экранизациям романов «Анна Каренина» и «Воскресение». В одном из фильмов даже сыграл Льва Толстого.

4. Лев (1869–1945)

Лев Львович Толстой. Около 1900 года Общественное достояние Общественное достояние

Всю жизнь Лев-младший стремился выйти из тени знаменитого отца. Пытался стать скульптором (даже учился в Париже у Огюста Родена), общественным деятелем, писателем. И, возможно, если бы Лев Толстой-младший родился под другими именем и фамилией, он мог бы построить блестящую карьеру, но так и остался лишь вторым.

В своих литературных опытах он даже пытался полемизировать с отцом, в частности, выпустил «Прелюдию Шопена» в ответ на отцовскую «Крейцерову сонату». Критики разгромили произведение, да еще и к Льву Львовичу прицепилось обидное прозвище Тигр Тигрович. В книге «Лев в тени Льва» Павел Басинский пишет, что «двух Львов Толстых ни одна культура выдержать не в состоянии...».

«Отличительная черта сына моего Льва была общая с отцом. Она состояла в вечном искании, вечной неудовлетворенности. <...> На этом пути трудно найти удовлетворение, так как всякое совершенство недостижимо, и вечное стремление и борьба в конце концов утомляют», – писала мать Софья Андреевна, понимая драматизм судьбы сына.

От первого брака у Льва-младшего родилось 9 детей, одного из них он также назвал Львом, но мальчик умер в 2 года.

Три Льва: Лев Николаевич с сыном и внуком, 1899, Ясная Поляна Общественное достояние Общественное достояние

Еще в 1909 году он ушел от беременной жены. После революции она с детьми эмигрировала в Европу, куда позже переехал и сам Лев. Он женился вновь, и у него родился сын, но брак вскоре распался. Остаток дней Лев провел, живя то у взрослых сыновей, то у сестры Татьяны.

5. Мария (1871–1906)

Мария Львовна Толстая. Фотография П. И. Бирюкова. Ясная Поляна, 1895 Общественное достояние Общественное достояние

«Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет», – пророчески писал про вторую дочь Толстой.

Еще кормя грудью годовалого Льва, Софья Андреевна вновь почувствовала, что беременна. Роды Маши прошли очень тяжело, Софья едва не умерла. Врачи посоветовали ей больше не иметь детей, но семьянин и христианин Толстой был категорически против. Это вызвало между супругами серьезный конфликт, который чуть было не привел к разводу.

Маша была единственной из детей, с кем уже во взрослом возрасте Толстой позволял себе нежности. Она была отзывчивая, «служила» отцу и его делу, помогала даже крестьянам Ясной Поляны. Как и отец, она косила и учила грамоте крестьянских детей. Сама была невероятно умной и знала несколько языков.

Слева направо: Лев Толстой, друг семьи Михаил Стахович, Татьяна, Мария Кузминская, Мария, Сергей, Софья Андреевна. На ширме сидят Андрей и Михаил, 1887 Государственный музей Л. Н. Толстого/Russia in photo

Но личная жизнь, как и у старшей Татьяны, не сложилась. Толстой лично отказал троим женихам, которыми была увлечена Маша, считая их недостойными. В 26 лет она все-таки вышла замуж за дальнего родственника – совершенно нищего, но при этом князя Николая Оболенского. У Маши, так же как и у Татьяны, по роковому совпадению родилось несколько мертвых детей.

А в 1906 году, в 35 лет, она скончалась от внезапного воспаления легких практически на руках отца… Для Толстого эта утрата была большим ударом.

6. Петр (1872–1873)

7. Николай (1874–1875)

8. Варвара (1875–1875)

Следующие трое детей умерли совсем малышами. Петр прожил всего полтора года и скончался от крупа, Николай не дожил даже до года, а Варвара и вовсе умерла спустя два часа после рождения.

9. Андрей (1877–1916)

Толстой за шахматами с зятем Михаилом Сухотиным (первый справа – сын Андрей, второй – сын Михаил), 1908 Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на смерть трех детей подряд, Софья Андреевна продолжала рожать. Андрей и все последующие дети считались в семье младшими. «Удивительно, почему я люблю его. Сказать, что оттого, что он искренен и правдив – неправда. Он часто неправдив… Но мне легко, хорошо с ним», – писал Толстой об Андрее.

Андрей был игроком и проматывал свою жизнь. Возможно, Лев Толстой узнавал в нем самого себя в молодости и оттого так любил. Толстому нравилось, что Андрей «подлинный и не хочет казаться другим».

Толстой рассказывает сказку внукам – Софье и Илье (детям Андрея), 1909 Общественное достояние Общественное достояние

От первого брака у него было двое детей (сын Илья эмигрировал после революции и был офицером армии США).

Он воевал в Русско-японской войне, позже стал чиновником особых поручений при тульском губернаторе (и увел у него жену, с которой у них родилась дочь Мария). В 1916 году Андрей умер в Петрограде от заражения крови.

10. Михаил (1879–1944)

Сыновья Толстого: Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил Общественное достояние Общественное достояние

Михаил был очень музыкальным: играл на фортепиано, скрипке и балалайке. Он собирался стать композитором, но в итоге выбрал военную карьеру – стал кавалеристом, участвовал в Первой мировой и чудом выжил. Потом прошел Гражданскую войну на стороне монархистов. Был женат и имел 8 детей.

В 1920 году он уплыл с русского Юга на пароходе в Турцию. Уже живя в Европе, воплотил музыкальные таланты и был руководителем русского музыкального коллектива во французском курортном городе Биаррице. Последние годы провел в Марокко и даже пробовал себя на литературном поприще, оставив (как и многие дети) мемуары и автобиографические повести. Там же и скончался, но в 2007 году потомки выполнили его последнюю волю и перезахоронили его прах в Ясной Поляне.

11. Алексей (1881–1886)

Умер в четыре года.

12. Александра (1884–1979)

Лев Толстой с дочерью Александрой, 1908 Государственный музей Л. Н. Толстого Государственный музей Л. Н. Толстого

К моменту наступления очередной беременности отношения Толстого с супругой становились все хуже. Скандалы и ссоры в семье стали уже достоянием общественности (и многие поклонники писателя обвиняли Софью в истериках). У Толстого начался духовный переворот, он еще больше ушел в религию. Кроме того, он хотел отказаться от всей собственности, от авторских прав на произведения, распустить крестьян – Софью раздражали эти «заскоки» гениального мужа.

Оказавшись беременной уже 12-м ребенком, Софья Андреевна была в ужасе (и, по некоторым данным, даже пыталась вызвать выкидыш). Можно сказать, что дочь была не самым любимым ребенком, кроме того, Александра всегда была на стороне отца в его конфликтах с матерью.

Лев Толстой с дочерью Александрой в Крыму, 1901. Фото Софьи Толстой Государственный музей Л. Н. Толстого/Russia in photo

Ее назвали в честь двоюродной тетки Толстого Александры Андреевны, которая была придворной дамой и фрейлиной императрицы, тесно общалась с Александром III. Со Львом они многие годы вели откровенную переписку.

Как и старшие дочери, Александра стала помощницей и секретарем Толстого – и самым близким другом и доверенным лицом. Она единственная знала о планах отца уйти из Ясной Поляны в конце жизни. (Читайте о его бегстве из дома тут.)

Во время Первой мировой Александра работала сестрой милосердия на фронте. Она была противницей революции, и в 1920 году ее арестовали за антибольшевистские высказывания. Три года дочь Толстого провела в лагерях – ее освободили досрочно по ходатайству крестьян Ясной Поляны.

После этого она стала хранительницей музея Ясной Поляны, занималась сохранением наследия отца и просветительской деятельностью, но постоянно оставалась под прицелом спецслужб. А в 1929 году, уехав читать лекции в Японию, решила покинуть СССР. Позже она обосновалась в США и отказалась от советского гражданства. Она читала лекции о Толстом и организовала Толстовский фонд, который помогал русским беженцам.

В СССР ее имя было под запретом, потому что она выступала не только против советской власти, но и, например, высказывалась в защиту генерала Власова, называя его героем, в то время как для советской власти он был коллаборационистом нацистов и главным предателем. В Ясной Поляне ее убрали со всех фото и даже не упоминали ее имени. Александра написала немало мемуаров и записок об отце. Личная жизнь ее не сложилась – она никогда не была замужем и у нее не было детей.

13. Иван (1888–1895)

Иван Толстой. Часто под этим фото ошибочно пишут, что это сам Лев Николаевич в детстве Музей-усадьба «Ясная Поляна» Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Последнего ребенка Софья Андреевна родила в 44 года. Маленький Ваня удивительным образом привнес в семью очень много любви, был прекрасным светлым мальчиком.

Как-то раз он спрашивал у матери про покойного брата Алексея и поинтересовался, правда ли, что дети, умершие до семи лет, становятся ангелами. Софья Андреевна ответила, что так говорят. И тогда Ваня ответил: «Лучше и мне, мама, умереть до семи лет. Теперь скоро мое рождение, я тоже был бы ангел». До семи лет он не дожил и умер от скарлатины.

Дочь Мария писала, что именно потеря Вани была для Софьи Андреевны страшным горем, ужасно страдал и сам Толстой.

***

Тимофей Базыкин (1860–?)

«Очень умный мужик, говорил складно, с прибаутками, был похож на сыновей Толстого. В деревне жил мало, служил кучером у сыновей Толстого…» – вспоминали крестьяне Ясной Поляны.

Тимофей Базыкин (или Аниканов) считается внебрачным сыном Толстого от крестьянки Аксиньи Базыкиной. Родился за два года до свадьбы с Софьей Андреевной. И позже служил в Ясной Поляне кучером.

«Незаконный сын Л. Н., поразительно на него похожий, только более рослый и красивый. Тимофей – прекрасный кучер, живший по очереди у своих трех законных братьев, но нигде не уживавшийся из-за пристрастия к водке», – писал зять Толстого Михаил Сухотин, муж Татьяны, отмечая, что Толстой не испытывал стеснения, и предполагал, что тесть был как будто равнодушен к своему прошлому.

Софья Андреевна тоже не подавала вида, но судя по всему о Тимофее знала. В дневнике она как-то записала сон о том, что к ней приходит Аксинья с ребенком, а она его рвет в клочья... Перед свадьбой Толстой дал юной невесте прочитать свой дневник и признался во всех холостяцких похождениях.

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