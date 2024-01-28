5 фактов о главной святыне Романовых

Феодоровская икона Божией Матери, история которой уходит во тьму веков, до сих пор остается покровительницей государственной власти России.

1. Феодоровская икона Божией Матери – явленная и чудотворная

Феодоровская икона Божией Матери без оклада и в окладе Public domain Public domain

Как на Руси появилась и кем была написана Феодоровская икона Божией Матери, достоверно не известно. Предание гласит, что она находилась в Феодоровском монастыре города Городца Нижегородской области, когда в 1238 году его сожгли войска хана Батыя, а затем была явлена второй раз – уже жителям Костромы.

Как гласит Повесть о явлении чудотворной иконы Феодоровской, 15 августа 1239 года, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, жители Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией Матери на руках. В воине, по преданию, костромичи узнали святого великомученика Феодора Стратилата, покровителя христианского воинства. Он пронес икону через весь город, а на следующий день князь, охотясь близ реки Запрудни, к северу от Костромы, увидел икону Богородицы, висящую на дереве.

Есть три разных предания, упоминающих имена трех разных князей, которые обрели икону – костромского князя Василия Квашни, владимирского князя Юрия Всеволодовича или младшего брата Александра Невского Василия Ярославича.

Но главное, как пишет исследователь образа Алексей Федоров, «то, что она была явлена не крестьянину, не монаху или торговцу, а именно князю рода Рюриковичей. Это сразу же определило статус этой иконы как покровительствующей властям».

Феодоровская икона со сказанием. Вторая половина XVIII века Public domain Public domain

Так или иначе, икону перенесли из разрушенного Батыем Городца в Кострому, где поместили в церкви Феодора Стратилата. Предание гласит, что икона не давалась в руки самому князю, перенести ее смогли только прибывшие из Костромы священники. Само имя Феодор, давшее название иконе, переводится с греческого как «Божий дар».

Легенды гласят, что в 1262 (или 1264) году на озере Святое (4 км от центра современной Костромы) икона явила чудо и помогла костромичам победить отряд монголо-татар, ослепив их «божественным светом». С тех пор ее стали почитать в качестве чудотворной. В конце XIII века ее поместили в Успенский собор Костромского кремля, алтарь которого был обращен не на восток, а на север, в сторону места обретения иконы. Это уникальный случай для храмовой архитектуры тех времен.

2. Она стала символом призвания на царство Михаила Федоровича, первого Романова

«Призвание Михаила Романова на царство». 1800, Григорий Угрюмов Русский музей Русский музей

В 1613 году Земский собор избрал на царство юного Михаила Федоровича Романова, который в это время находился со своей матерью, инокиней Марфой, в Ипатьевом монастыре в Костроме. Хотя источники, современные событию, не упоминают Феодоровскую икону в связи с призванием Михаила Федоровича на царство, уже «Новый летописец», созданный при Романовых, утверждает, что посольство к Михаилу и инокине Марфе взяло с собой Феодоровскую икону. День 14 марта (по старому стилю), когда Михаил согласился принять престол, стал считаться днем празднования памяти Феодоровской иконы, который сейчас отмечается 27 марта по новому стилю.

В первые годы своего царствования Михаил Федорович, подчеркивая статус иконы как покровительницы дома Романовых, прислал много дорогих прикладов к Феодоровскому образу и сделал большие вклады в Успенский собор, в котором она хранилась.

Несмотря на свой статус царской святыни, образ продолжал оставаться в Костроме. Как пишет Алексей Федоров, «церковная традиция почитания явленных богородичных икон не позволяет так просто перемещать их с места на место. Она покоится на простом понимании того, что местоположение образа определяется волей Самой Богородицы. Ни князья, ни цари, ни патриархи не могли по своему произволу менять это правило. Они смиренно паломничали в Кострому, не помышляя привезти образ в Москву или Петербург».

3. В честь Феодоровской иконы получили отчество многие члены царской семьи

Вид на колокольню и Успенский собор в Костроме с берега Волги (фото С. М. Прокудина-Горского). В Успенском соборе Феодоровская икона пребывала в течение всего царствования династии Романовых Public domain Public domain

Когда в 1684 году московский царь, брат и соправитель Петра Иван Алексеевич венчался со своей первой женой, ее отчество, «неблагозвучное» для царицы, поменяли в честь Феодоровской иконы. Прасковья Александровна Салтыкова стала Прасковьей Федоровной, а ее отцу имя изменили с Александра на Федора.

В 1689 году, когда Петр женился на Прасковье Илларионовне Лопухиной, ей поменяли и имя (чтобы не совпадало с другой царицей), и отчество – она стала Евдокией Федоровной, опять же в честь Феодоровского образа.

Традиция продолжилась в XVIII веке – только теперь в честь Феодоровского образа нарекали иностранцев, которые через брак становились членами русской императорской семьи. Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, внук Петра Великого, в православии стал великим князем и затем императором Петром Федоровичем. Федоровнами стали:

– Мария (София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, жена Павла I);

– Александра (Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, жена Николая I);

– Мария (Мария София Фредерика Дагмар Датская, жена Александра III);

– Александра (Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, жена Николая II);

– Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, жена великого князя Сергея Александровича).

4. После падения царской власти в России лики иконы потемнели

Феодоровская икона Божией Матери в окладе, 1910 (фото С. М. Прокудина-Горского) Public domain Public domain

После Октябрьской революции 1917 года Феодоровская икона продолжала находиться в Костроме. Однако в какой-то момент лики образа потемнели. Легенда связывает это событие с отречением Николая II от престола.

В реальности, скорее всего, это произошло в результате нескольких неудачных реставраций. В 1919 году икону исследовала комиссия Наркомпроса под руководством реставратора Игоря Грабаря. Затем на месте в Костроме проводилась реставрация образа. В 1929 году икону повторно реставрировал Грабарь в Москве. После этого лики стали почти нечитаемы и даже реставрация 1964 года (опять же во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря) не смогла восстановить их. Исследователь Алексей Федоров считает, что потемнение ликов произошло в результате непрофессиональных действий лично Игоря Грабаря и его сотрудников.

Богоявленско-Анастасиин монастырь (Кострома), где Феодоровская икона Богоматери находилась в 1991–2023 гг. Slav Yakounin (CC BY-SA 4.0) Slav Yakounin (CC BY-SA 4.0)

В 1934 году Успенский собор, в котором пребывала Феодоровская икона, разрушили, и образ сменил несколько адресов, прежде чем его поместили в церкви Воскресения Христова на Дебре.

18 августа 1991 года Феодоровскую икону перенесли в возвращенный Русской православной церкви Богоявленский собор Богоявленско-Анастасииного монастыря, ставший кафедральным собором Костромской епархии.

5. В 2000 году икона снова стала покровительницей государственной власти России

Восстановленный в 2023 году Богоявленский собор Костромы, где сейчас пребывает Феодоровская икона Богоматери Костромская митрополия Костромская митрополия

27 марта 2000 года, в день празднования памяти Феодоровской иконы Божией Матери, стали известны результаты президентских выборов в РФ – президентом стал Владимир Путин. Совпадение этих событий позволило журналистам снова начать называть Феодоровскую икону Божией Матери покровительницей высшей государственной власти России. Сам Владимир Путин особо это событие не подчеркивал, однако в августе 2000 года принял от архимандрита Иоанна (Крестьянкина) список Феодоровской иконы.

В 2023 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Феодоровская икона Божией Матери перенесена в восстановленный Богоявленский собор Костромского кремля.