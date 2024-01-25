Зачем советские дети вызывали духов?

Пушкин, Цой, Есенин, Пиковая дама и «матерщинный гномик» – лишь некоторые из «духов», которых вызывали советские дети. В XX веке русские традиционные гадания приобрели очень странную форму.

«У меня свечек дома напокупано. Внук пришел: “Бабушка, дай нам, мы с [популярным рок-исполнителем Виктором] Цоем будем разговаривать”. […] Я говорю: “Узнайте у него… до скольки я буду жить”. Они спросили у Цоя. До восьмидесяти пяти, так вот. 82 мне, еще три года я проживу». Такой рассказ вологодской сельской жительницы Ольги Никитиной (р. 1924) записали в 2006 году этнографы Андрей Топорков и Анастасия Айдакова.

«Вызывания духов детьми» – феномен, появившийся в советском обществе в XX веке. Первые вызывания, по воспоминаниям, относятся к 1940-м годам, а в 1960–1970-е они распространились по всему СССР. Москвичка Анна, чей отец в 1980-е работал в Университете Константины (Алжир), вспоминает, что игра в вызывание чертика была известна абсолютно всем советским детям, родители которых находились там на дипломатической или научной работе.

«Родители работали в университете вместе, и мы, соответственно, играли вместе – русские, армяне, молдаване и т. д. Естественно, все были русскоязычными и каждый привозил после летних каникул в Союзе свои страшилки, черные анекдоты и страшные ритуалы. И вот чертик у нас был очень популярен», – рассказывает Анна.

Каких «духов» вызывали?

«Святочное гадание», Симон Кожин Foundation «Cultural Heritage», St. Petersburg Foundation «Cultural Heritage», St. Petersburg

Вызывания могли появиться в народе как реакция на запрет большевиками традиционных мистических практик. В сознании советского человека святочные гадания на жениха, ночь на Ивана Купалу должны были стать такими же пережитками прошлого, как обряды православной церкви. Но вместо этого среди советских подростков появились вызывания. Сами дети часто называли их гаданиями, употребляя эти два термина как синонимы. «Гадали мы ночью, все вместе гадали, когда вызывали Пиковую даму. Она пришла, и мы накинули платок на зеркало, чтобы она быстрее убралась. Она страшная была», – рассказывала 11-летняя Оля исследователю Наталье Урванцевой.

Кого вызывали? Спектр этих сущностей был весьма широк. Как пишет Урванцева, «на формирование современного детского фольклора влияет фольклор, литература, средства массовой информации, культура массмедиа». От Пушкина и его героини Пиковой дамы вызывания перешли на множество персонажей. Среди них домовой, Золушка, Русалочка, Красная Шапочка, Карлсон, Баба Яга, а также «духи» известных исторических личностей – Екатерины Великой, Наполеона, Ленина, Сталина, поэтов и писателей – Гоголя, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Достоевского. В 1990-е вызывали Цоя и даже погибшего от рук киллера популярного телеведущего Влада Листьева.

kajakiki/Getty Images kajakiki/Getty Images

Одни из самых популярных персонажей вызываний – «матерщинный гномик» и Бабка-матюгалка. Дети рассказывали друг другу, что если удастся вызвать этих существ, то они начнут бегать по комнате и ругаться матом. Здесь налицо стремление детей приобщиться к запретной взрослой культуре, неотъемлемой частью которой было право использовать нецензурную брань.

Как вызывали?

Типичный круг с цифрами, на котором вызывают чертика Александр Кислов Александр Кислов

Способов вызывания было множество, но у всех есть общие черты. Как пишет Урванцева, «в целях безопасности гадающие должны соблюдать некоторые этикетные отношения с потусторонним миром, которые складываются из определенных правил поведения и запретов».

Особыми условиями вызывания были время и место, подчеркивающие обрядность: дети часто собирались для вызываний ночью, тайно от взрослых, в запретное время. Если собирались днем, то закрывались в комнате, занавешивали окна, создавая мистическую обстановку.

При вызываниях соблюдались запреты: например, при вызывании Пиковой дамы нельзя разговаривать. Были и другие запреты: нельзя смеяться, включать свет, двигаться и т. д.

Гадание со свечой Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Способов вызывания было очень много.

Вызывания через зеркало. На зеркале для вызывания Золушки рисовали помадой лесенку, а внизу – туфельку Золушки. Для вызывания Пиковой дамы рисовали домик, из которого она «выходит». Если на зеркале после призыва («Пиковая дама, приди!») появлялись «рябь» или «пятна света», считалось, что персонаж «явился». Другой способ: как в святочных гаданиях, ставили друг напротив друга на столе два зеркала, а между ними – свечи, и, вызывая персонажа, пытались заглянуть между зеркалами.

На зеркале для вызывания Золушки рисовали помадой лесенку, а внизу – туфельку Золушки. Для вызывания Пиковой дамы рисовали домик, из которого она «выходит». Если на зеркале после призыва («Пиковая дама, приди!») появлялись «рябь» или «пятна света», считалось, что персонаж «явился». Другой способ: как в святочных гаданиях, ставили друг напротив друга на столе два зеркала, а между ними – свечи, и, вызывая персонажа, пытались заглянуть между зеркалами. Вызывания с помощью иголки и листа бумаги. На листке бумаги чертится круг с цифрами, буквами и со словами «да» и «нет». В центре круга нарисован чертик, ему в пупок (или в сердце) втыкается острый конец иголки с ниткой так, чтобы иголка свободно болталась на нитке. После этого дети вызывали чертика и, раскачивая иголку, «помогали» ему отвечать на задаваемые вопросы.

На листке бумаги чертится круг с цифрами, буквами и со словами «да» и «нет». В центре круга нарисован чертик, ему в пупок (или в сердце) втыкается острый конец иголки с ниткой так, чтобы иголка свободно болталась на нитке. После этого дети вызывали чертика и, раскачивая иголку, «помогали» ему отвечать на задаваемые вопросы. Вызывание с помощью блюдца с точкой, положенного в круг с буквами и цифрами. Дети кладут подушечки пальцев на края блюдца, и оно начинает вращаться. Такой способ позаимствован из спиритических сеансов, которые были очень популярны в России в конце XIX – начале XX века как светская игра.

положенного в круг с буквами и цифрами. Дети кладут подушечки пальцев на края блюдца, и оно начинает вращаться. Такой способ позаимствован из спиритических сеансов, которые были очень популярны в России в конце XIX – начале XX века как светская игра. Вызывания с помощью угощений – обрядовой еды. Во многих случаях дети предлагали «духам» лакомства, чтобы их «приманить». «Гадают ночью в темной комнате. На зеркало кладут кусочек шоколадки и повторяют три раза такие слова: “Гномик, гномик, появись!” Появится гномик. Если он будет красным, то загадывают доброе желание, а если черный, то он злой», – рассказывала 10-летняя Света из Кондопоги.

Цель вызывания

Владимир Рогалевич/Sputnik Владимир Рогалевич/Sputnik

Помимо того что вызывания – это веселая и страшная игра, их целью, особенно у детей постарше, 11–12 лет, было действительно узнать, что ждет их в будущем. Многие дети уже были достаточно взрослыми, чтобы понимать, что вызывания – это игра в спиритизм, что иголку качает тот из детей, кто ее держит, а платок на зеркало от страха накидывают быстрее, чем там успеваешь что-то разглядеть. Некоторые дети сознательно подыгрывали в процессе, заставляя остальных поверить в то, что «гномик» или «Цой» и правда пришел.

«Мы вызывали гномика. Нужно было в темноте произносить какие-то заклинания, от которых должна была сама потечь из крана вода, и это означало, что гномик “пришел”, – вспоминает Вероника из Самары. – И вот мы с подружкой закрылись в темной ванной комнате и стали читать эти заклинания, а я незаметно открыла кран, и хлынула вода. Подружка так испугалась, что разревелась и убежала. Мне потом было очень стыдно».

И тем не менее дети продолжали участвовать в вызываниях, до тех пор, пока после многократных неудач не разочаровывались в них. И все равно что-то подобное вызываниям осталось и в студенческом фольклоре, когда студенты перед зачетами вызывают халяву, протягивая ночью из окон наружу зачетные книжки. Ну а в англоязычном обществе до сих пор очень популярна спиритическая игра Ouija board, похожая по сути на гадание с блюдцем.