3 советских генерала, которые в плену отказались сотрудничать с нацистами

Попавших к ним советских военачальников немцы избивали и морили голодом, чтобы те перешли на их сторону. Но лишь единицы поддавались.

Некоторых пленных советских военачальников немцы пытались привлечь на свою сторону посулами или пытками. Однако лишь единицы согласились на сотрудничество с врагом, большинство же остались верны присяге.

1. Дмитрий Карбышев

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Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев был одним из наиболее ценных кадров в Красной армии. Он являлся прекрасным специалистом в области фортификации, а его многочисленные научные труды использовались в военно-учебных заведениях при подготовке командного состава.

В немецкий плен Карбышев попал в августе 1941 года на территории Белоруссии. Немцы предложили генералу освобождение из лагеря, отдельную квартиру, возможность вести научно-исследовательскую работу в интересах Третьего рейха с безграничным доступом к архивам и библиотекам, а также несколько личных помощников в придачу.

Военачальник категорически отказался. Даже когда нацисты от посулов перешли к угрозам и ухудшили условия его содержания, он не уступил.

«Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… — говорилось в немецком отчете от 1943 года. — Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».

Престарелого генерала использовали на каторжных работах, переводя из одного лагеря в другой. 18 февраля 1945 года он скончался в лагере Маутхаузен после того, как его облили холодной водой на морозе.

2. Петр Новиков

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Командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор Петр Новиков руководил обороной Севастополя накануне захвата города немцами. В руки противника он попал 9 июля 1942 года в ходе неудачной попытки эвакуации.

В плену с советским военачальником встречался генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, произведенный в чин как раз за взятие Севастополя. Он хвалил героизм и доблесть советских солдат и предложил Новикову перейти на сторону нацистов. «Я солдат и останусь верен присяге до конца, а за похвалу спасибо», – ответил тот.

Позже генерал отказался от предложения присоединиться к коллаборационистской Русской освободительной армии Андрея Власова. После этого отношение к нему резко ухудшилось.

Петр Новиков погиб в концентрационном лагере Флоссенбюрг в августе 1944 года. По одной из версий, его до смерти забила лагерная охрана.

3. Михаил Потапов

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Командующий 5-й армией генерал-майор Михаил Потапов попал в немецкий плен в сентябре 1941 года. Здесь ему пришлось провести всю войну, пока в апреле 1945 года военачальника не освободили американские войска.

Потапов наотрез отказался сотрудничать с нацистами. Более того, он смело заявлял им, что даже если они дойдут до Урала, победы им не видать.

По возвращении в СССР Потапов прошел все необходимые проверки, был восстановлен в звании и продолжил службу в Вооруженных силах. Лишь с восстановлением членства в Коммунистической партии имелись проблемы. На помощь пришел Георгий Жуков, с которым они вместе сражались против японцев на Халхин-Голе в 1939 году.

«Что касается командирских качеств, то товарищ Потапов был лучшим командармом, а части и соединения, которыми он командовал, всегда были ведущими. В пограничном сражении 5-я армия дралась с исключительным упорством и доблестью… Товарищ Потапов армией управлял блестяще. Еще скажу, что он был большой души человек, которого любили все подчиненные за его доброжелательность и понимание», – говорилось в рекомендации маршала.