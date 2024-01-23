3 советских генерала, которые в плену отказались сотрудничать с нацистами

Генерал-лейтенант Иван Музыченко в немецком пленуАрхивное фото
Некоторых пленных советских военачальников немцы пытались привлечь на свою сторону посулами или пытками. Однако лишь единицы согласились на сотрудничество с врагом, большинство же остались верны присяге.
Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Карбышев был одним из наиболее ценных кадров в Красной армии. Он являлся прекрасным специалистом в области фортификации, а его многочисленные научные труды использовались в военно-учебных заведениях при подготовке командного состава.
В немецкий плен Карбышев попал в августе 1941 года на территории Белоруссии. Немцы предложили генералу освобождение из лагеря, отдельную квартиру, возможность вести научно-исследовательскую работу в интересах Третьего рейха с безграничным доступом к архивам и библиотекам, а также несколько личных помощников в придачу.
Военачальник категорически отказался. Даже когда нацисты от посулов перешли к угрозам и ухудшили условия его содержания, он не уступил.
«Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… — говорилось в немецком отчете от 1943 года. — Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».
Престарелого генерала использовали на каторжных работах, переводя из одного лагеря в другой. 18 февраля 1945 года он скончался в лагере Маутхаузен после того, как его облили холодной водой на морозе.
Командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор Петр Новиков руководил обороной Севастополя накануне захвата города немцами. В руки противника он попал 9 июля 1942 года в ходе неудачной попытки эвакуации.
В плену с советским военачальником встречался генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, произведенный в чин как раз за взятие Севастополя. Он хвалил героизм и доблесть советских солдат и предложил Новикову перейти на сторону нацистов. «Я солдат и останусь верен присяге до конца, а за похвалу спасибо», – ответил тот.
Позже генерал отказался от предложения присоединиться к коллаборационистской Русской освободительной армии Андрея Власова. После этого отношение к нему резко ухудшилось.
Петр Новиков погиб в концентрационном лагере Флоссенбюрг в августе 1944 года. По одной из версий, его до смерти забила лагерная охрана.
Командующий 5-й армией генерал-майор Михаил Потапов попал в немецкий плен в сентябре 1941 года. Здесь ему пришлось провести всю войну, пока в апреле 1945 года военачальника не освободили американские войска.
Потапов наотрез отказался сотрудничать с нацистами. Более того, он смело заявлял им, что даже если они дойдут до Урала, победы им не видать.
По возвращении в СССР Потапов прошел все необходимые проверки, был восстановлен в звании и продолжил службу в Вооруженных силах. Лишь с восстановлением членства в Коммунистической партии имелись проблемы. На помощь пришел Георгий Жуков, с которым они вместе сражались против японцев на Халхин-Голе в 1939 году.
«Что касается командирских качеств, то товарищ Потапов был лучшим командармом, а части и соединения, которыми он командовал, всегда были ведущими. В пограничном сражении 5-я армия дралась с исключительным упорством и доблестью… Товарищ Потапов армией управлял блестяще. Еще скажу, что он был большой души человек, которого любили все подчиненные за его доброжелательность и понимание», – говорилось в рекомендации маршала.